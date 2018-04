Údaje z pípací karty lze přečíst z kapsy kalhot. Mýtus, či skutečnost?

V poslední době se na internetu šíří názor, že se z karty dá na dálku načíst transakční historie a zjistit tak, kolik kdo utrácí. „Nesetkali jsme se se zneužitím těchto údajů,“ říká Zdeněk Kovář z Fio banky a potvrzují to i ostatní bankovní domy. Některé banky transakční historii na kartě přitom vůbec neukládají, nebo jen omezeně, například transakční historie u karet Zuno zahrnuje podle vyjádření mluvčího banky Vladimíra Michny posledních deset transakcí. „Žádný případ stažení transakční historie jsme neřešili, do vývoje technologie platebních karet směřuje velký objem investic a nejsme si vědomi takové možnosti,“ dodává.

„Klienti s bezkontaktními kartami rozhodně nic neriskují,“ tvrdí mluvčí České spořitelny Klára Pačesová. „Máme velice účinný monitoring, který sleduje a vyhodnocuje podezřelé chování u bezkontaktních plateb,“ dodává Milada Franek z GE Money Bank.

Dotazy lidí na bezpečnost pípacích karet a nálepek zaznamenává i společnost MasterCard. „Lidé si totiž v internetových diskuzích něco přečtou, případně získají zaručené informace od svého okolí a pak mají pocit nejistoty,“ říká Miroslav Lukeš, generální ředitel MasterCard Europe pro ČR a Slovensko.

Českem tak kolují nejrůznější zvěsti. „V minulosti se objevovaly například různé mýty o tom, že údaje z bezkontaktní karty bude možné jednoduše přečíst přímo z kapsy kalhot nebo kabelky a zneužít. Nic takového se v praxi nepotvrdilo,“ říká Vladimír Komjati z Air Bank. Podobné obavy ze zneužití karty na dálku zaznamenaly GE Money Bank, Equa bank, Expobank CZ i další banky.

Fakta Ke konci roku 2014 registrovalo Sdružení pro bankovní karty v ČR přes 6,5 milionů vydaných bezkontaktních karet či jiných nosičů pro bezkontaktní platby.

Již 52 procent všech karetních transakcí u obchodníků probíhá bezkontaktně, v průběhu roku 2014 zaplatili Češi bezkontaktně přes 108,3 miliardy korun.

„V době zavádění bezkontaktních karet bylo jednou z mylných obav to, že proběhne neautorizovaná platba samotným pohybem majitele karty v prostoru bezkontaktního terminálu,“ říká Michal Teubner z Komerční banky. „Nejčastěji se setkáváme s mýtem, že dvojí přiložení karty k terminálu automaticky znamená i provedení dvou transakcí. Což je samozřejmě nesmysl, protože k uskutečnění transakce musí iniciovat transakci samotný terminál,“ přibližuje za ČSOB a Eru Pavla Hávová.

„Čas od času se objeví i jisté teoretické studie o možnosti zneužití bezkontaktních karet. Jejich realizace v praxi (a ne ve studiových podmínkách) je ale těžko prokazatelná. Žádný podobný případ zneužití karty jsme nezaznamenali,“ poznamenává mluvčí Raiffeisenbank Tomáš Kofroň.

Banky se shodují v tom, že bezkontaktní kartu ohrožuje hlavně to, když ji klient ztratí, nebo mu ji někdo odcizí (více čtěte v článku Jak zacházet s bezkontaktní pípací kartou, aby vás nezradila).

Proč tedy někteří Češi pípacím kartám stále moc nevěří? Šéf MasterCard Miroslav Lukeš to přičítá malé informovanosti lidí o tom, jak bezkontaktní technologie fungují. A stejného názoru jsou i banky. Přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy a mýty, které o bezkontaktních kartách kolují.

Mýtus: Kdokoliv s vhodným zařízením může z karty vysát peníze a osobní informace.

Jednou ze stálic mezi mýty je tvrzení, že z bezkontaktních platebních karet lze nepozorovaně vysát peníze a osobní informace, například v MHD či na dalších místech s vysokou koncentrací lidí. Stačí, když u sebe bude mít útočník tu správnou čtečku. „Toto samozřejmě není pravda. Bezkontaktní platba funguje opravdu jen na vzdálenost několika málo centimetrů od konkrétní části terminálu, ve kterém v ten samý okamžik došlo k aktivaci čtečky. Aby něco takového bylo byť jen teoreticky možné, musel by dotyčný disponovat výkonnou čtečkou o rozměrech slona. Náhodné transakce a transakce bez vědomí držitele karty jsou tedy vyloučené,“ vysvětluje Miroslav Lukeš.

Navíc jsou všechny terminály zapojeny do elektronického systému, což znamená, že každá transakce je dohledatelná. Terminály bez zapojení do systému nefungují. Potenciální zloděj by tak byl rychle odhalen.

Mýtus: Díky zachycení bezkontaktních dat mohou zloději vyrobit falešnou kartu a použít ji k transakci.

Bezkontaktní karty pracují pouze ve velmi těsné blízkosti terminálu a o držiteli karty poskytují pouze minimální množství informací. V takových situacích je nemožné kartu naklonovat. Klonování karty nebo výrobu duplikátu znemožňuje mikročip uvnitř karty, který disponuje pokročilou šifrovací technologií.

Mýtus: Bezkontaktní kartu je nutné chránit proti úniku dat speciálním nepropustným pouzdrem.

Někteří držitelé si v obavách o své bezkontaktní karty pořizují speciální pouzdra a obaly, které je mají chránit. „Používání pouzdra na bezkontaktní kartu rozhodně není nic špatného, můžete ji tím chránit proti mechanickému poškození, jinou funkci však neplní,“ vysvětluje Miroslav Lukeš.

Fakta Bezkontaktní karty dnes vydává celkem 13 tuzemských bank, nejnověji od 1. března 2015 je má v nabídce Expobank a letos je chce zavést rovněž UniCredit Bank a Sberbank.

Mýtus: Bezkontaktní funkci na kartě si mohu vypnout sám doma.

Na internetu koluje celá řada „zaručených“ návodů, jak bezkontaktní funkci na kartě vypnout. Tyto domácí pokusy však ve většině případů vedou ke kompletnímu zničení celé karty.

Vlastníte-li bezkontaktní platební kartu a využití této technologie vám nevyhovuje, můžete ji používat jako klasickou „kontaktní kartu“, tedy vkládat ji do terminálu a zadávat PIN i při transakcích nižších než 500 korun. Pokud vám ani toto nestačí, kontaktujte svou banku, některé umožňují vypnutí funkce, jiné nabídnou výměnu za klasickou „kontaktní kartu“. „Lidí, kteří chtějí vyměnit bezkontaktní kartu za kontaktní, je naprosté minimum. Většinou je to naopak, lidé s klasickými kontaktními kartami žádají své banky o výměnu za kartu bezkontaktní, jejíž použití je rychlejší a komfortnější,“ vysvětluje Miroslav Lukeš.

Mýtus: Pokud mám v peněžence více bezkontaktních karet, musí být dostatečně daleko od sebe, jinak se mohou vzájemně „zmagnetizovat“ a zničit nebo dokonce může dojít k odčerpání peněz z více karet najednou.

Bezkontaktní platební karty můžete bez obav uchovávat vedle sebe, nijak se vzájemně nepoškozují. Platíte-li u obchodníka a přiložíte-li k terminálu pouze pouzdro/peněženku, kde máte více bezkontaktních karet na sobě, může se stát, že terminál platbu nezrealizuje a nahlásí chybu načtení, jelikož nedojde k propojení s příslušnou kartou. Signál k propojení totiž vysílají všechny. Pokud k tomuto dojde, je nutné kartu vyjmout a přiložit ji k terminálu samostatně. Nikdy však nedojde ke stržení částky z více karet, terminály při realizaci platby „komunikují“ vždy jen s jednou kartou.

Mýtus: Není dobré lepit bezkontaktní nálepku na telefon, vlny z telefonu a nálepky se mohou navzájem rušit, a tím pádem se ničí jak telefon, tak nálepka. Při platbě u bezkontaktního terminálu navíc může dojít k přenosu informací z telefonu.

Mobilní telefon představuje jedno z nejčastějších míst, kam lidé nálepky upevňují – mají ho neustále při sobě, takže mohou kdykoliv zaplatit, a povrch většiny telefonů je hladký, takže na něm nálepka bezpečně drží. K žádným přenosům mezi telefonem a nálepkou nedochází. Pro jistotu však nedoporučujeme lepit bezkontaktní nálepku přímo na oblast, kde se nachází anténa. Během používání nálepky nedochází k aktivaci telefonu či jakýchkoliv jeho funkcí nebo aplikací.