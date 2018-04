Další banka začala nabízet svým klientům bezkontaktní nálepku

Přestože se na českém trhu bezkontaktní nálepky objevily už před více než rokem a půl, podle průzkumu ČSOB o nich nikdy neslyšelo 40 procent Čechů.

Jde o alternativní formu placení, malou kartu si můžete nalepit například na zadní stěnu mobilního telefonu, přívěsek na klíče, kabelku, nebo třeba klidně na oblečení. Pak stačí nálepku přiblížit k terminálu a zaplatit. Platí zde stejná pravidla jako pro bezkontaktní karty, tedy platby do 500 korun bez nutnosti zadávat PIN.

Výhodou je snadná dostupnost, mnoho lidí si více hlídá, jestli mají u sebe mobil než peněženku a rychlost platby, navíc platby se okamžitě zobrazí v internetovém bankovnictví. „Přibližně do roka bychom rádi uvedli na trh i nálepku dobíjecí, aby ji mohli pořídit například rodiče dětem na výlet či kapesné,“ uvádí ředitel útvaru Karty ČSOB Peter Demjanovič.

Nevýhodou je snad jen nemožnost vybírat pomocí nálepky peníze z bankomatu. Ale i to se podle Petera Demjanoviče řeší a v horizontu dvou až tří let by měly být dostupné bezkontaktní bankomaty.

ČSOB nabízí jak kreditní, tak debetní variantu nálepky. Je to vlastně další platební karta, má své číslo, je možné s ní platit i na internetu.

Za vydání se neplatí nic, za používání pak zaplatíte devět korun měsíčně. Pořídit si jich můžete i víc. Vybrat si můžete jeden ze čtyř designů (dva na debetní a dva na kreditní kartu), případně si přes internetovou aplikaci navrhnout svůj vzhled - umístit si na ni vlastní fotografii za jednorázový poplatek 200 korun.

Platební rekordy Nejvyšší bezkontaktní transakce: 139 371 Kč

Nejvíce bezkontaktních transakcí, které provedl jeden klient za rok: 989

Nejmenší nákup: 1,50 Kč Zdroj: ČSOB

„Klienti se v souvislosti s bezkontaktním placením často ptají na bezpečnost. Díky tomu, že majitel nálepku nedává z ruky, se možnost zneužití omezuje na minimum,“ vysvětluje Jana Opršalová z ČSOB a dodává, že banka chrání své klienty nad rámec zákona: pokud klientovi kartu někdo zneužije, banka mu vrátí odcizenou částku, a to od posledního zadání PIN, i když neměl kartu pojištěnou.

„Nálepku si navíc můžete pojistit a za 11,50 měsíčně (nebo 135 korun ročně) získáte pojištění až do výše 20 tisíc korun,“ doplňuje Jana Opršalová. Banka v tomto případě uhradí například alespoň část hodnoty mobilního telefonu, peněženku, klíče a podobně, zkrátka to, co s nálepkou ztratíte či vám někdo odcizí.