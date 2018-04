Pípání nás baví, bezkontaktní kartou platíme klidně i za rohlík

Zajímavá čísla o používání bezkontaktních karet Karet společnosti MasterCard je mezi českými klienty kolem dvou milionů , Visu vlastní přes 1,6 milionu Čechů.

Nejmladšímu držiteli bezkontaktní karty je 14 let , vlastní kartu u ČSOB.

bezkontaktní karty je , vlastní kartu u ČSOB. Nejstaršímu uživateli bezkontaktní karty je 94 let , vlastní kartu u Air Bank, druhý je 91letý klient ČSOB a třetí 83letý klient Zuno banky.

bezkontaktní karty je , vlastní kartu u Air Bank, druhý je 91letý klient ČSOB a třetí 83letý klient Zuno banky. Nejmenší útraty bezkontaktní kartou:

Klient Zuno banky zkusil uhradit v brněnském baru jeden haléř , což se povedlo. Nejnižší částka zaplacená debetní kartou je 3,80 koruny.

Kartou od GE Money Bank zaplatil klient částku dvě koruny.

Klient Air Bank zaplatil bezkontaktně 1,90 koruny za rohlík či tři koruny za tři cvrčky pro chameleona.

U mBank provedl klient při testování několik plateb ve výši asi 30 haléřů během jedné návštěvy obchodu.

