Bezkontaktní platby se konečně dostaly i k českým zákazníkům

Bez dotyku, čili kartami, které se nemusí vkládat do čtecího zařízení, můžete nyní platit v síti hypermarketů Interspar, vybraných prodejnách C&A, Baumax, v multikinech Cinema City a pražských prodejnách Kauflandu.

Od příštího roku by pak měly být bezkontaktní terminály například i v Penny marketech, Bille, Lidlu, OBI, Datartu, či obchodech s nábytkem KIKA a dalších.

Vyhrává pohodlí a rychlost

Hlavní výhodou bezkontaktní technologie má být rychlejší a pohodlnější placení. "Při nákupu nemusíte hledat hotovost, dávat kartu pokladní, protahovat ji čtečkou a při částce do 500 korun ani zadávat PIN. Celá platba pak proběhne během několika vteřin. Technologie PayPass je proto ideální v místech, kde je důležitá rychlost, třeba v hypermarketech nebo fast foodech," komentuje Pavel Javorský, obchodní ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku.

Proč, kde a jak by lidé chtěli bezkontaktní platby využívat dostupnost a rychlost placení (55 %)

pohodlí a jednoduchost (44 %)

v obchodech s potravinami nebo supermarketech (84 %)

ve veřejné dopravě a v restauracích, kavárnách či fast foodech (58 %)

ve formě tradiční platební karty (67 %), mobilem (63 %), z dalších možností by uvítali přívěšek nebo hodinky Zdroj: MasterIndex pro společnost MasterCard

Zájem Čechů o bezkontaktní platby potvrdil i pilotní projekt České spořitelny. "V České republice přechází od plateb v hotovosti k placení platebními kartami stále větší procento lidí. Ti chtějí své nákupy a platební transakce uskutečňovat rychle, jednoduše a také bezpečně. Moderní bezkontaktní technologie tento trend následují," uvádí regionální manažer asociace Visa Europe pro Českou republiku Miloslav Kozler. Že jsou bezkontaktní platby pro Čechy hodně atraktivní, ukázal i průzkum MasterIndex společnosti Mastercard.

Malé nákupy bez PINu

K rychlosti bezkontaktní platby přispívá také fakt, že u nákupů do pětistovky nemusíte zadávat PIN. Tedy pouze přiložíte kartu do vzdálenosti přibližně pěti centimetrů ke čtečce bezkontaktního terminálu. A přitom ji ani nemusíte vyndat z peněženky nebo tašky. Po zvukovém signálu (pípnutí) je transakce ukončena. U bezkontaktních plateb do 500 korun vám obchodník účtenku nevydává automaticky, pokud ji chcete, musíte o ni požádat.

Jsou stejně bezpečné jako ostatní karty

Bezkontaktní karty jsou bezpečné, mají stejnou úroveň ochrany jako standardní platební karty. Při bezkontaktní platbě navíc kartu nevydáváte z ruky, můžete tedy dohlížet na celý průběh transakce.

Pro zajištění větší ochrany proti zneužití karet můžete být jednou za čas při platbě požádáni o vložení karty do terminálu a zadání PINu i při úhradě nižších částek. Toto opatření slouží jako potvrzení, že jste skutečně držitelem karty, což snižuje možnost podvodu v případě, že vám kartu někdo odcizí nebo ji ztratíte.

Nosičem nemusí být jen platební karta

Čip a anténa, to jsou dvě věci, které charakterizují bezkontaktní technologii. A ty nemusí být zabudované pouze v platební kartě. Nosičem může být i speciální samolepka, hodinky, přívěšek na klíče, náramek nebo prsten.

Česká spořitelna nabízí zatím zabudovanou bezkontaktní technologii přímo v platebních kartách, Citibank uvede na trh do konce října také speciální samolepky. "Nálepku je možné například umístit na mobilní telefon a její použití je stejně bezpečné jako u bezkontaktních platebních karet," vysvětluje ředitel divize spotřebitelských úvěrových produktů Citibank George Denisenko.

V cizině jsou dál

Bezkontaktní platební technologie byla poprvé v Evropě představena ve Velké Británii v roce 2007 a v současné době ji mohou zákazníci využívat v řadě evropských zemích jako například na Slovensku či v Polsku.

Na Slovensku je PayPass zaveden již od roku 2008 a svým klientům ho nabízí sedm z devíti slovenských bank. Zbylé dvě se chystají technologii zavést během příštího roku. Platit bezkontaktně mohou Slováci u více než 4 000 obchodníků, mimo jiné třeba v obchodních domech IKEA.

Pokročilejší jsou na Slovensku i co se týká nosičů. Využívají kromě platební karty i hodinky a nálepku. "MasterCard PayPass byl zabudován i do Bratislavské městské karty, která má pro obyvatele metropole mnohostranné využití, od platební karty přes identifikační kartu do MHD až po průkaz do knihovny," říká Milan Laitl, obchodní ředitel MasterCard Europe pro Slovensko. Je to vlastně taková Opencard, která město nestála žádné peníze.