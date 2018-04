Běžné účty: Konec zlodějiny!

Velká banka typu Česká spořitelna, ČSOB nebo Komerční banka, má jistě své nesporné přednosti. Její pobočky a bankomaty jsou doslova na každém rohu a banka nabízí širokou škálu produktů. Mohou však mít i určité zápory. Například mohou snadno zvedat ceny, protože se nemusí bát o těch pár klientů, které tento krok rozčílí natolik, že odejdou ke konkurenci. Ostatní banky totiž dříve nebo později stejně přistoupí ke zvýšení poplatků také. Navíc je možno vést diskuzi o tom, jak velkou péči jsou velké banky schopny věnovat každému jedinci.

Oproti tomu malá banka se musí o své klienty starat mnohem pečlivěji, protože každý úbytek klientů pocítí mnohem citelněji. Co se například týče poplatků, je možné předpokládat, že k jejich růstu podle vzoru bankovních kolosů hned tak nepřistoupí. Ale to všechno jsou jen logické dohady. Podívejme se, jaké reálné podmínky nám malé banky nabízí.

Levnější vedení účtu

Zaměřme se nejprve na běžný účet, který vás bude, pokud budete chtít změnit banku, jistě zajímat nejvíce. Jeho zřízení je sice u všech vybraných bank zdarma, zato měsíční vedení a výpis z účtu zasílaný měsíčně poštou, vás na pár korun vyjdou. Nicméně, jak se můžete sami přesvědčit v následujících tabulkách, vyjdou vás většinou levněji než v případě velkých bank. Ideální je z tohoto pohledu účet První městské banky, kde neplatíte žádný poplatek za vedení účtu, ale pouze 20 Kč za každý výpis, zaslaný poštou. K zajímavým patří také běžné účty Plzeňské banky a Volksbank, za něž si obě banky účtují stále o poznání méně, než velké banky za svá konta a balíčky služeb. Cenová výhoda účtu Volksbank se bohužel vytrácí ve chvíli, kdy si k němu přiberete službu internetbanking, což je služba, kterou by jistě mnozí klienti ocenili. Za tuto službu si totiž připlatíte dalších 30 korun měsíčně.

Hledáte další informace o běžných účtech? Pak si nenechte ujít tuto SPECIÁLNÍ SEKCI. Nízké poplatky za operace, nízké náklady na účet

Nejen fixní poplatky, ale také poplatky za jednotlivé operace, které provádíte během měsíce, mají vliv na celkovou cenu účtu. Samozřejmě více či méně ovlivňují celkové náklady na účet podle toho, jak velké množství operací provádíte. Proto se také zaměříme na poplatky malých bank. Co nás však v tomto bodě omezuje, to je nemožnost efektivně využít v případě těchto bank k transakcím kanálů přímého bankovnictví. Porovnáme proto náklady na transakce malých bank s velkými za předpokladu, že budou všechny prováděny na pobočkách.

Pro výpočet ročních nákladů na účet budeme kromě měsíčního poplatku za účet a měsíčního výpisu z účtu (viz výše) uvažovat, že během jednoho roku provedeme následujících modelové operace: 36 výběrů z bankomatu (nejnižší sazba), 36 převodů v rámci banky, 84 převodů do jiné banky a zřídíme 3 trvalé příkazy. Celkové roční náklady na běžný účet příslušných bank pak naleznete v následujících tabulkách:

Výdaje na běžný účet Banka Měs. vedení účtu + měs. výpis poštou Celkové roční náklady na účet Plzeňská banka 24,40 Kč 958,80 Kč Volksbank 31,70 Kč 1 208,40 Kč První městská banka 20 Kč 1 248 Kč IC Banka 46 Kč 1 344 Kč Interbanka 100 Kč 3 510 Kč Komerční banka* (Perfekt konto) 55 Kč 1 488 Kč Česká spořitelna** 32,40 Kč*** 1 492,80 Kč ČSOB (Osobní konto Plus) 50 Kč 1 668 Kč

*byly zohledněny transakce zdarma, které Perfekt konto umožňuje

**bez služby Servis 24, protože srovnáváme pouze přístup přes pobočku

***k zadaným příkazům byl použit sběrný box

Zdroj: výpočty Fincentra

Z tabulek vyplývá, že ve srovnání s většími bankami byste v daném případě ušetřily cca 300 až 500 korun ročně (s výjimkou Interbanky). Nezapomínejme ovšem na to, že kromě Volksbank nebudete moci peníze ovládat jinak než na pobočkách, což je krajně nepohodlné. Zvláště pokud není pobočka banky v blízkosti vašeho bydliště, což se bude zřejmě týkat drtivé většiny z vás. Jaké jsou klady a zápory malých bank? + - nižší náklady na běžný účet - menší riziko vzrůstu poplatků - lépe úročené termínované vklady - individuálnější přístup ke klientům - - malá četnost poboček - nemožnost ovládat účet na dálku - větší riziko v případě, že se banka dostane do problémů

Ovládání účtu může být problém

Výrazným nedostatkem malých bank je samotná obsluha účtu. Malé banky totiž mají většinou malý počet poboček a navíc je jejich přímé bankovnictví na dosti nízké úrovni. Zatímco třeba Volksbank vám nabídne internetové bankovnictví a má 15 poboček po celé republice, První městská banka nedisponuje žádným kanálem přímého bankovnictví a navíc má jedinou pobočku – v Praze (stejně tak IC Banka).

Interbanka má zase pouze homebanking, který se údajně vyplatí pouze tomu, kdo provádí velký počet transakcí. Pro vaši představu, jen zavedení služby vás přijde na 10 000 korun. Navíc, určitě sami dobře víte, jak je homebanking nepraktický v případě, že nechcete svůj účet obsluhovat pouze z jediného počítače. Internetbanking, který je mnohem flexibilnější (a doufejme, že bude i podstatně levnější), banka teprve připravuje. Rovněž Interbanka a Plzeňská banka mají jedinou pobočku (Interbanka v Praze a Plzeňská banka v Plzni).

Vyšší výnosy z vkladů

Ačkoli se zdá být termínovaný vklad stále méně výhodný, protože výnos z něj snižuje inflace a navíc daň ve výši 15 % , stále má neuvěřitelný počet příznivců. Proto ani toto hledisko bychom při srovnání malých bank s velkými neměli opomenout. Zaměříme-li se například na částku 100 000 korun na jeden rok, musíme konstatovat, že malé banky ve výši výnosu jednoznačně vedou. V největším rozmezí, které vychází z níže uvedených tabulek dokonce o 1,1 procentního bodu (Komerční banka vs. Plzeňská banka). Také při vyšších částkách se malé banky nenechají zahanbit. Všimněte si (tabulky níže), že Plzeňská banka tentokrát nabízí při 500 000 korunách vložených na pevný termínovaný vklad na rok více než 2 %. Pouze Volksbank je v tomto ohledu výrazně pozadu.

Termínovaný vklad - Malé banky Služba Volksbank Interbanka IC Banka První městská banka Plzeňská banka 100 000 Kč na rok 1,15 % 1,45 % 1,65 % 1,40 % 1,95 % 500 000 Kč na rok 1,35 % 1,75 % 1,95 % 1,80 % 2,05 %

Termínovaný vklad - Velké banky Služba Česká spořitelna ČSOB Komerční banka 100 000 Kč na rok 1,3 % 1,05 % 0,85 % 500 000 Kč na rok 1,95 % 1,8 % 1,4 %

Zdroj: banky

Velká nebo malá

Zbývá jen zásadní otázka: „Kterému typu banky dát přednost, velké nebo malé?“ Odpovědět jednoznačně není možné. Každý klient banky upřednostní něco jiného. Pokud patříte mezi klientelu, kterou nezajímá nic jiného než co možná nejnižší cena bankovních služeb, pak právě pro vás jsou malé banky typu Plzeňská banka nebo První městská banka tím pravým. Pokud vás navíc láká vyšší úročení termínovaných vkladů, tím spíše zajděte do malé banky. Pochopitelně, v případě, že jste přímo nebo z blízkého okolí Prahy či Plzně (podle konkrétní banky). Komu by se chtělo dojíždět několik desítek nebo dokonce stovek kilometrů do banky.

Hledáte informace o konkrétních bankách? Naleznete je v TÉTO SEKCI. Pokud však upřednostňujete pohodlí v podobě ovládání svých financí na dálku, je lépe sáhnout po bance velkého typu. Malé banky vám (až na výjimku v podobě Volksbank) přímé bankovnictví dosud nenabídnou. Velká banka je rovněž vhodná pro ty, kdo jsou sice zvyklí chodit kvůli každé operaci na pobočku, ale ani jedna z malých bank není v jeho okolí. Velmi zásadní výhodou velkých bank je také zásada "too big to fail". Znamená to, že v případě, že se banka dostane do problému, stát pomůže spíše jí než nějaké malé regionální bance.

Vybrali jsme pouze pár tuzemských malých bank jako vzorek pro vaši základní orientaci.