Běžný devizový účet: poplatky a úroky

Devizové účty vede většina bank v České republice. Nabídka měn, v nichž můžete účty vést, je však různá. Těmi základními, ve kterých vám účet zřídí téměř všude, jsou dolary a eura. Dále některé banky nabízejí devizové účty v librách, švýcarských francích, slovenských korunách či dalších, méně obvyklých měnách. Pokud například vlastníte japonské jeny a chcete si zřídit účet v této měně, bude váš výběr poněkud omezen.

Rozdíly v nabídce rozhodně nespočívají pouze v rozličném množství nabízených měn. Velké rozdíly lze nalézt ve výši poplatků, úrokových sazeb i minimálních vkladů, stejně jako v rozsahu návazných služeb. Vyplatí se tedy vybírat.

Minimální vklady netvoří pro zřízení běžného devizového účtu žádnou překážku, jejich výše nebývá (snad s výjimkou Živnostenské banky) příliš vysoká a často je vyjádřena ekvivalentem minimálního vkladu pro běžný účet v české měně.

Běžný účet v cizích měnách bývá stejně drahý jako běžný účet v korunách, alespoň co se vedení účtu spolu s výpisy týče. Zřízení prvního běžného účtu je vždy zdarma. Samotné vedení může stát (s měsíčním výpisem) od deseti do 72 Kč – cenový rozdíl je tedy značný, zvláště pak v přepočtu na roční náklady. Nejlevnější je ČSOB spolu s Živnostenskou bankou, nejdražší HVB Bank. Dvěmi sty korunami za měsíc v přehledu ční Citibank – v jejím případě jde však o balíček služeb, jehož součástí může být libovolný počet účtů v různých měnách. Obsahuje i platební kartu (ke korunovému účtu) či přímé bankovnictví. Lze jej zřídit i pouze v cizí měně, vzhledem k ceně (zůstává stejná) se to však nevyplatí.

Rovněž eBanka nabízí devizové účty s přímou návazností na korunový. Zde může být osobní účet veden až v šesti měnách – ke korunovému účtu lze zřídit dalších pět; za každou klient zaplatí měsíčně jedenáct korun. S výpisem je to více, podle průzkumů si však klienti výpisy z těchto účtů posílat nenechávají. Pokud je účet veden pouze v cizí měně (jako hlavní měně), bude účtován poplatek 22,90 Kč včetně výpisu. Balíček, jehož součástí je kromě vedení korunového účtu a přídavných služeb i vedení účtu v dolarech a eurech, nabízí HVB Bank. Konto se jmenuje Komfort Global a mimo jiné obsahuje i dvě platební karty či přímé bankovnictví. Měsíčně vás však vyjde na 284 Kč. Je proto vhodné rozmyslet si, zda se vám vyplatí.

Operace s cizí měnou bývají zpoplatněny vyššími sazbami než ty, které klient provádí v korunách. Mezi poplatky, které si banky účtují za hotovostní operace (výběry a vklady hotovosti v měně účtu), existují rozdíly, které v absolutním vyjádření mohou být značně dramatické. V tabulce jsou uvedeny poplatky za výběr i vklad v měně účtu. Pokud vybíráte či ukládáte peníze na devizový účet v korunách, bývá poplatek samozřejmě vyšší. Vysoké poplatky figurují zejména u výběrů. Zdarma jsou tyto hotovostní transakce (při výběru do ekvivalentu 100 000 Kč) v GE Capital Bank a Volksbank.

Banka měsíční vedení (včetně výpisu) min. vklad (EUR/USD) úrok % (EUR/USD) výběr hotovosti (do ekv. 500 tis. Kč) debetní platební karta přímé bank. vklad (cizí měny) v bankovkách (do ekv. 500 tis. Kč) Citibank balíček: 200 Kč* ekv. 500 Kč 0/ 0 0,5%, min.50 Kč NE ANO 40 Česká spořitelna 31,4 ekv. 1 000 Kč 0,5 / 0,1 0,5%, min. 30, max. 1000Kč NE NE zdarma ČSOB 30 Kč čtvrtletně 25 EUR/38 USD 0,5 / 0,05 protihod. 30 Kč ANO ANO zdarma eBanka 22,90/14,90 ** ekv. 1 000 Kč 0,15 / 0,15 1%, min. 50, max. 2500 Kč ANO ANO zdarma GE Capital Bank 1 USD / 1EUR 13 EUR/15 USD 0,5 / 0,05 zdarma*** NE NE zdarma HVB Bank 72 orientačně ekv. 500 Kč 0 / 0 30 Kč + 1% ANO ANO 10 Kč +1% Komerční banka 41/ 61 Kč**** ekv. 1 000 Kč 0,5 / 0,05 0,5 %, min. 50 Kč ANO ANO zdarma Raiffeisenbank 3 EUR/ 3 USD čtvrtletně (+15 Kč/výpis); nebo dle smlouvy ekv. 500 Kč 0,1 / 0,1 1 EUR / 1 USD ANO ANO 1 EUR / 1 USD Volksbank 40 ekv. 500 Kč 0,1 / 0,1 zdarma***** ANO ANO zdarma***** Živnostenská banka 10 700 EUR/ 1 000 USD 0,1 / 0,1 1%, min. 50, max. 2000 Kč ANO ANO zdarma

Pozn. : U vkladů a výběrů je třeba připočítat účetní položku, pokud je tato účtována; *) při souhrnném zůstatku na všech účtech klienta pod 300 tisíc Kč, jinak zdarma; **) 22,90 v případě, že je účet veden pouze v cizí měně; 14,90 za vedlejší měnu - poplatek se účtuje pouze v případě pohybu na běžném účtu v průběhu zúčtovacího období nebo je-li na něm v den zúčtování zůstatek větší nebo roven USD 3, nebo EUR 3; ***) v objemu do ekvivalentu 100 tis. Kč; nad - poplatek 2000 Kč; ****) se sjednanou službou přímého bankovnictví/bez ní; *****) od 250 tis. Kč 0,05%

Při provádění plateb je dobré myslet na to, že platba v cizí měně, a to i v rámci České republiky do jiné banky, je brána jako platba zahraniční. Tomu odpovídají i poplatky. Poplatky při platebním příkazu v cizí měně bývají tvořeny určitým procentem z částky, s určenou minimální a maximální hranicí. Záleží na typu platby – jde o to, jak se příjemce a plátce dělí o náklady. Nejčastější sazbou je jedno procento z převáděné částky, přičemž výše minimální a maximální hranice se liší. Poplatky jsou až na výjimky účtovány pro příchozí i odchozí platby.

Odlišnosti se kromě výše poplatků týkají dále zejména služeb, které může klient s devizovým kontem využívat. Ke korunovému účtu bývá automaticky vydána platební karta – to u devizových účtů samozřejmostí není. Tři banky možnost získat platební kartu k tomuto účtu vůbec nenabízejí.

Jak je to se službami přímého bankovnictví? Možnost ovládat svůj devizový účet jednou z jeho služeb nenabízí občanům pouze GE Capital Bank a Česká spořitelna (nabízí k devizovým účtům službu homebanking, ovšem pouze pro firemní klientelu).

eBanka, Raiffeisenbank, Volksbank a Živnostenská banka nabízejí svým klientům službu pro zúčtování karetních transakcí: napojení druhého účtu v odlišné měně na platební kartu. Zřízení a vedení této služby bývá zdarma. Umožňuje napojit na kartu kromě korunového i například euro účet. Potom transakce provedená v České republice bude účtována na korunový účet a transakce v eurech na euro účet bez nutnosti přepočtu měn. Tuto službu ocení zejména klienti, kteří aktivně používají platební kartu a často cestují do zahraničí.

Úroky klesají i u devizových účtů

Všeobecné snižování úroků, které provádějí tuzemské banky téměř dva roky, pochopitelně neminulo ani devizové účty. Stejně jako v případě korunových účtů pokleslo úročení devizových vkladů v uplynulých měsících a úrokové výnosy jsou na svém historickém minimu.

Z hlediska připisovaných úroků jsou na tom lépe vklady vedené v eurech než například dolarové vklady. Snižování sazeb však pocítily všechny typy účtů. Například eBanka nabízela pro roční termínovaný vklad v eurech loni v srpnu úročení od 1,91 procenta. Letos by vkladatel dostal jen 1,12 procenta. Podobný trend proběhl ve všech tuzemských finančních ústavech - klient GE Capital Bank mohl u dolarového vkladu založeného před rokem získat úrok 1,20 procenta, dnes je to pouhých 0,15 procenta.

Podobným vývojem prošly i běžné devizové vklady. Ty rozhodně nejsou určeny pro zhodnocování úspor a minimální připisované úroky to jasně dokazují. Co se týče výše úroků, vedou si lépe opět eurová konta. Tomu, kdo si loni v srpnu založil běžný eurový účet v Živnobance, banka nabídla úrok půl procenta. Po roce se však „výnos“ dostal až na 0,1 procenta - což představuje pokles o 80 procent.

Jaká je tedy aktuální výše úroků na běžných devizových účtech? Průměr deseti největších bank činí cca 0,25% u eura a 0,07% u dolaru. I konkrétní čísla tedy dokládají, že kvůli úrokovým výnosům se založení účtu nevyplatí. Občasné používání u většiny bank vzhledem k poplatkům zřejmě také ne. Účty v cizí měně ocení především lidé, kteří často cestují do zahraničí a mají pravidelné příjmy v devizách, resp. často v nich provádějí transakce. Dalším motivem založení může být přání rozložit své finance do více měn.