Běžný účet: Který nese nejvíce?

Běžné účty ve své podstatě neslouží ke zhodnocování vkladů. Proto je také jejich úročení (až na pár výjimek) vysloveně zoufalé a peníze, které na nich dlouho leží, rychle ztrácejí hodnotu. I přes to je v současnosti na běžných účtech uloženo kolem 165 mld. korun, což znamená, že značné množství bankovní klientely nechce nebo neví jak své peníze kvalitně zhodnocovat. Které běžné účty tedy přinášejí zajímavý výnos?

Řekněme si na rovinu, že dobrá polovina z desítky největších tuzemských bank vám dnes za váš vklad na běžném účtu nenabídne ani půl procenta. Fakt, že na svém kontu u některé z těchto bank (Citibank, Živnostenská banka, eBanka, GE Capital Bank, Raiffeisenbank a HVB Bank) necháte ležet milion korun a více, na tom nic nezmění.

Na druhou stranu ovšem můžete narazit také na banky, které slibují poměrně zajímavé úročení již při minimálních vkladech a s rostoucí výší vkladu úrok na jejich běžných účtech ještě roste. Tím se úročení těchto běžných účtů v případě vyšších vkladů blíží spořícím účtům a termínovaným vkladům. Bezesporu „nejvýnosnější“ běžný účet je v současné době A-konto, což je speciální balíček Komerční banky. Nesmíte však očekávat, že nějaký zajímavý úrok získáte při nízkých vkladech. Do 50 tisíc korun totiž dosáhnete pouze na úrok 0,5 %. Až od 50 tisíc klient získá 1,3 %. Od 150 tisíc pak 1,65 % a až od půl milionu korun jsou to rovná 2 %, čímž A-konto dohání zmíněné spořící účty. Stejně je totiž úročeno například Oranžové konto ING Bank.

A-konto je balíček služeb koncipovaný pro náročnější klientelu. Kromě běžného účtu v rámci něj (tedy v ceně) můžete využít telefonní a internetové bankovnictví, embosovanou platební kartu s cestovním pojištěním, prestižní kartu American Express, kontokorent a další výhody v podobě nulových poplatků za určité operace. A-konto se ovšem vyplatí pouze opravdu aktivním klientům. Za jeho měsíční vedení totiž zaplatíte 200 korun, což je i více než čtyřnásobná cena oproti konkurenčním balíčkům, určeným pro klienty, jejichž nároky na ovládání svých financí jsou mnohem nižší (běžný účet, telefonní bankovnictví a elektronická debetní karta). Hledáte další informace o běžných účtech? Pak určitě navštivte tuto SPECIÁLNÍ SEKCI.

Druhým nejlépe úročeným kontem (viz tabulka níže) je běžný účet v rámci balíčku Komplexní program od České spořitelny. Tento balíček služeb je podstatně levnější než předchozí A-konto. Za jeho správu zaplatíte bance každý měsíc 75 korun. Za tuto cenu získáte tradičně běžný účet spolu s telefonním a internetovým bankovnictvím, kontokorent a embosovanou debetní, popřípadě i kreditní kartu.

Posledními zajímavými účty jsou z našeho pohledu účty ČSOB a Poštovní spořitelny. ČSOB nabízí úrok až ve výši 1,45 % (od 500 tis. Kč) na běžných účtech v balíčcích Aktivní konto, Aktivní konto Plus a Prémiové konto. Nejslabší z těchto balíčků – ČSOB Aktivní konto vás vyjde každý měsíc na 170 korun. Sám název balíčku napovídá, že se jedná o produkt, který je opět určený pro aktivní klientelu. Měsíční poplatek v sobě skrývá správu běžného účtu včetně výpisů, kanály přímého bankovnictví, omezený počet operací zdarma, embosovanou debetní kartu a kartu úvěrovou.

Opět v rámci tohoto poplatku naleznete běžný účet včetně výpisů, kanály přímého bankovnictví, několik operací v měsíci zdarma, embosovanou platební kartu a navíc kartu úvěrovou.

Poslední zmíněné konto – Postžirový účet Poštovní spořitelny slibuje už jen 1,15 %, a to pouze v případě, že váš průměrný měsíční zůstatek na účtu dosáhne alespoň 100 tis. korun. Nejlevnější verze Postžira – Postžiro Klasik přijde měsíčně na 15 korun. V ceně je měsíční výpis poštou, platební karta, zřízení telefonního a GSM bankovnictví a několik operací v rámci přímého bankovnictví. Jedná se o balíček služeb, který je určený pro změnu pro nejméně náročnou klientelu. Naopak nejdražší verze Postžira – Plus stojí 90 korun měsíčně a nabízí několik operací v rámci přímého bankovnictví zdarma navíc. Zdarma je například i zřízení kontokorentu.

Díky následující tabulce se máte možnost zorientovat v úročení běžných účtů největších deseti aktivních bankovních hráčů na našem trhu:

Banka Nejvyšší úročení běžných účtů při konkrétních zůstatcích Maximální úročení zůst. 10 tis. Kč zůst. 100 tis. Kč zůst. 1 mil. Kč Sazba Podmínky Komerční banka 0,5% 1,3% 2% 2% A-konto - vklad nad 500 tis. Kč Česká spořitelna 0,5% 1% 1,90% 1,90% Komplexní program, vklad nad 500 tis. Kč ČSOB 0,4% 1,15% 1,45% 1,45% ČSOB Akti. konto nad 500 tis. Kč Poštovní spořitelna 0,5% 1,15% 1,15% 1,15% vklad na Postžir. účtu nad 100 tis. Kč Živnostenská banka 0,1% 0,35% 0,5% 0,5% u programu DuoBonus Citibank 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% vždy eBanka 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% vždy GE Capital Bank 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% vždy Raiffeisen- bank 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% vždy HVB Bank 0% 0% 0% 0% vždy

Zdroj: tisková oddělení bank

Úročení až na posledním místě

Pokud se rozhodujete, který běžný účet z nabídky tuzemských bank pro správu vašich financí zvolit, vždycky byste měli mít na paměti, že výše úročení běžného účtu by měla být až jedním z posledních kritérií. Běžný účet nemá sloužit ke spoření, ale pouze jako operativní nástroj pro transakce. Peníze by na něm měly ležet co možná nejkratší dobu, a tak finance, které v krátkodobém horizontu nepotřebujete k okamžitému použití, byste měli přelévat do spořících nebo investičních produktů.

Právě pro tento účel nabízejí banky speciální spořící účty, které často nevyžadují žádnou výpovědní lhůtu, peníze na nich jsou tedy velice likvidní a přesto můžete získat poměrně zajímavý výnos i při minimálních zůstatcích (i přes 2 %). Chcete-li se dozvědět podrobné informace o spořících účtech, přečtěte si článek, který se jimi podrobně zabývá – PRÁVĚ ZDE.

Napadlo vás při výběru běžného účtu sledovat také výši úročení zůstatku? Je pro vás toto kritérium důležité? Těšíme se na vaše názory.