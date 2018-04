Běžný účet není levnou záležitostí

Při pohledu na neustále rostoucí poplatky za bankovní služby se zdá, že český klient si nechá líbit opravdu cokoliv. V podstatě za jakoukoliv operaci s běžným účtem se tuzemským finančním ústavům platí.

Banky si nechají zaplatit téměř za vše

Vedení účtu, zaslání výpisu, výběr z bankomatu, příchozí i odchozí platby, výběr hotovosti na přepážce, změna trvalého příkazu či vedení karty - to jsou jen některé položky, které platí každý klient pravidelně měsíc co měsíc. V podstatě jedinou věcí, která je stále ještě zdarma, je placení kartou u obchodníků. I když je pravda, že vedení platební karty také něco stojí, takže za její použití v obchodě či restauraci nakonec každý stejně musí sáhnout do vlastní kapsy.

Jak ukázala anketa zveřejněná na serveru iDNES, považuje drtivá většina respondentů bankovní poplatky za vysoké a rozhodně ne příznivé pro svou peněženku. Zatímco v jiných oborech se snaží firmy přilákat zákazníky zajímavými cenami, v tuzemských bankách tomu tak není. Naopak, jestliže některý z velkých hráčů na trhu zdraží své služby, ostatní konkurenti tento krok rádi následují a nesnaží se získat zákazníky levnějšími službami. Hledáte další informace o běžných účtech? Pak neváhejte a navštivte tuto speciální sekci.

To potvrzují také zástupci finančních domů. „HVB Bank vychází při určování poplatků ze situace na českém trhu, především s ohledem na nákladnost zpracování jednotlivých operací,“ uvádí tisková mluvčí banky Renata Pintravová. „Výše poplatků banky odpovídá situaci na českém trhu. Při jejich kalkulaci vycházíme z nákladů i konkurenčního prostředí v České republice. Výraznou změnu v sazebníku v nejbližší době neplánujeme,“ doplňuje informace tiskový mluvčí GE Capital Bank Jan Heinz.

Námitky, že v zahraničí žijí banky z daleko nižších poplatků, nechtějí zástupci bank slyšet. „Srovnávat úroveň poplatků v České republice například se zeměmi Evropské unie je zavádějící, protože trhy v těchto zemích fungují a rozvíjejí se podstatně déle než u nás. Také struktura poplatků i produktů je jiná,“ tvrdí zástupci ČSOB. I ostatní finanční ústavy odmítají porovnání úrovně cen se zahraničím a žádné změny poplatků směrem dolů nepřipravují.

Balíčky služeb nemusí být levnější

Tuzemské banky se vydávají cestou takzvaných balíčků služeb, ve kterých nabízejí sice celou řadu funkcí bezplatně, ale za poměrně vysokou cenu. Klient, který nepotřebuje mít každodenní přehled o pohybech na účtu, tak zaplatí za něco, co vůbec nepotřebuje.

I proti bankám je možné se vzbouřit. Víte jak? Nechte se inspirovat ZDE. Proto by si měl každý předem rozmyslet, jaké služby bude opravdu využívat, a podle toho volit banku nebo konkrétní podobu běžného účtu. Ceny balíčků se totiž pohybují od 50 korun až ke 200 korunám. A to je třeba k nim připočítat ještě poplatky za výběr z bankomatu, účetní položky a další operace s účtem. Například ČSOB nabízí dnes nejlevnější balíček za 50 korun, v České spořitelně vyjde jen vedení Výhodného programu na 35 korun za měsíc.

Jak ušetřit na bankovních poplatcích

I když se to možná nezdá, lze omezit i výdaje za bankovní služby. Pokud má rodina dva účty, z nichž jeden téměř nepoužívá, určitě se vyplatí jej zrušit. Banka si sice řekne o 200 až 300 korun, ale tento výdaj se poměrně rychle vrátí. Z hlediska neustále rostoucích cen je totiž úspornější používat jeden účet - i se dvěma platebními kartami - než platit dvěma bankovním ústavům.

Kromě toho: tím, že budou přicházet dvě výplaty na jeden účet, bude se zvyšovat pravidelný příjem, který má banka možnost sledovat. Majitel účtu se tak může stát důvěryhodnějším, což lze využít například při žádání o spotřebitelský úvěr nebo hypotéku.

Víte, o jakou banku klienti nestojí? Přečtěte si tento článek .

Ztenčit účet lze i díky výběrům z bankomatu. Osm výběrů pětistovky za měsíc je možné nahradit dvěma po dvou tisících, a klient tak ušetří ve velkých bankách typu ČSOB či Komerční banky 30 korun, v České spořitelně dokonce 36 korun - za rok naroste suma na 360, respektive 432 korun. Stejně tak je dobré vyhledávat bankomaty své banky a nechodit ke konkurenci, protože jeden výběr z cizího pouličního automatu přijde nejčastěji o dvacet korun dráž.

Náklady lze také snížit používáním některé z forem přímého bankovnictví - internetové nebo telefonní. Banky například cenově zvýhodňují platby zadané po telefonu oproti těm, které jde klient vyřídit na přepážku.

Víte, kolik zaplatíte za jednotlivé bankovní transakce? Jak jsou úročeny vklady na běžných účtech? Jaké karty banky nabízejí a kolik za ně zaplatíte? Přečtěte si naše aktuální téma.

Jaký je váš postoj k výši současných bankovních poplatků? Myslíte si, že je možné proti nim bojovat, nebo lze pouze sklonit hlavu a dál platit bankám tolik, o kolik si zrovna řeknou? Těšíme se na vaše názory.