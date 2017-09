Hesla a PINy jsou slabinou Čechů. Mnozí doslova nahrávají hackerům

I když se internetová bezpečnost skloňuje už roky ve všech pádech, paradoxní je, že Češi mají stále sklon k pohodlnosti i riskování. „Proč mít sloní paměť a pamatovat si všechna hesla a PINy, když to jde pohodlněji,“ říkáme si. A pak se nestačíme divit, že nahrajeme hackerům.

Podívejte se na video České bankovní asociace a odpovězte si popravdě: „Jak silná používáte hesla a jak často je měníte?“ Herci Petr Vacek a Tereza Dočkalová rozehrávají scénku, která vychází ze skutečného chování Čechů.

Zvolit PIN či heslo v podobě 1234 rozhodně není to pravé. Dobrý nápad není ani to, když zvolíte variace typu heSlo123, hesloheslo, hEslo či jména svých dětí, domácích malíčků a osobní údaje. Hackeři nejsou hloupí, přesně vědí, co mají vyzkoušet jako první. Z bezpečnostního hlediska jsou taková hesla slabá a snadno prolomitelná.

„Většinou si ani neuvědomujeme, že se prostřednictvím elektronických zařízení a internetu dostáváme do veřejné sítě, kde na nás číhají různé nástrahy,“ říká Tomáš Hládek, poradce pro platební styk a digitalizaci ČBA. Jednou z klíčových zásad bezpečnosti v on-line prostředí je proto pravidelná změna hesel a PINů včetně ochrany počítače i mobilního telefonu kvalitním antivirem. Tuto internetovou bezpečnost však Češi stále podceňují.

Podle odborníků je vhodné používat sofistikovanější hesla, která obsahují alespoň jedno malé a velké písmeno, číslici i další znaky, jako je třeba čárka a hvězdička. A ideální je měnit hesla jednou za čtvrt roku. Realita je však taková, že Češi i přes doporučení odborníků nemění ani základní hesla, která obdrží v bance a při úvodní registraci. „Češi si je ve 40 procentech ponechávají u platebních karet, každý desátý také u internetového bankovnictví,“ přibližuje realitu Tomáš Hládek.

Častou chybou také je, že lidé používají jedno stejné heslo na více místech a pro různé služby. „Hackerům tito uživatelé doslova otevírají dveře a vyzývají je k návštěvě. Češi si složitějšími hesly sice zabezpečují alespoň internetové bankovnictví a e-mail, nicméně pokud se do vašeho zařízení hacker jednou dostane, máte na problém zaděláno. Je proto důležité volit kvalitní hesla i do zdánlivě neškodných aplikací a e-shopů,“ radí Tomáš Hládek.

