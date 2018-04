Bezpečnost může ztížit cestu k penězům

Nejmenší změny zaznamenají zřejmě klienti České spořitelny. Podle Heleny Matuszné z tiskového oddělení banky se zatím žádné uzavírání poboček nechystá. "Bude však v pravomoci jednotlivých manažerů poboček uzavřít je v případě, že si to situace vyžádá. Normálně budou fungovat i bankomaty," uvedla Matuszná.

Jako jindy fungují i pobočky ČSOB, dvě z nich jsou však v uzavřené zóně poblíž Kongresového centra - Na Pankráci a ve Štětkově ulici. "Zaměstnanci v nich normálně pracují, dostanou se k nim však jen klienti, kteří mají v oblasti trvalé bydliště," říká mluvčí ČSOB Pavel Hejzlar.

Také ČSOB je připravena reagovat a v nutných případech ohrožené pobočky uzavřít.

Během schůzky NATO nebudou pro veřejnost dočasně přístupné dvě pobočky Komerční banky, a to v Kongresovém centru a v Karlíně. Pobočku v Kongresovém centru zastupuje pobočka v Nuselské ulici.

Klienty pobočky v Karlíně v Pobřežní ulici obsluhuje od středy do pátku filiálka Podvinný mlýn na Praze 8.

Živnostenská banka uzavírá na středu a čtvrtek svoji expozituru Na Pankráci. Provozní doba v pobočce Živnobanky Na Příkopě a v expoziturách v Dejvicích, na Smíchově a na Vinohradech se nijak nemění.

Raiffeisenbank ve čtvrtek a v pátek zcela uzavře pobočku v Bělehradské ulici. V těchto dnech zároveň zkrátí provozní dobu poboček ve Vodičkově ulici, Národní třídě, ulici Milady Horákové a na Karlově náměstí a obchodního místa v Palackého ulici vždy do 14:00.

Ve čtvrtek i v pátek zůstane navíc po pracovní době uzavřena samoobslužná zóna v pobočce Národní a nebude přístupný tamní bankomat. Ostatní pobočky Raiffeisenbank budou pracovat ve standardním režimu.

Svůj provoz omezuje i eBanka. Klientská centra na Václavském náměstí, ve Spálené ulici a na Zlatém Andělu budou do až do pátku otevřena jen do 18:00. Do pobočky na Václavském náměstí se navíc klienti dostanou jen z pasáže Jalta, vchod z náměstí je zavřený.

Banka omezila i provoz některých bankomatů v centru Prahy. Vybírat z nich není možné ve Spálené ulici ani na Václavském náměstí. Bankomat uvnitř pobočky na Václavském náměstí je k dispozici jen během otevírací doby.