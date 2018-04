Bezpečnost práce a těhotné ženy

Těhotným ženám je zakázána práce s těžkými břemeny, ve výškách, s jedy, některými dalšími chemikáliemi a podobně. Jde o takové druhy prací, při jejichž výkonu by mohlo být ohroženo zdraví ženy či nenarozeného dítěte.

Ve vyhlášce ministerstva zdravotnictví č. 288/2003 Sbírky zákonů jsou uvedeny seznamy prací, jež ženy nesmějí vykonávat, stejně tak i váhové limity pro zvedání břemen. Pokud žena otěhotní a nemůže vykonávat dosavadní práci (protože jde o práci těhotným ženám zakázanou nebo o práci, která podle stanoviska lékaře ohrožuje těhotenství), musí ji zaměstnavatel převést na jinou vhodnou práci. Případný nižší výdělek je pak dorovnán formou dávky nemocenského pojištění, která se nazývá vyrovnávací příspěvek.

Pokud těhotná žena pracuje v noci, například při třísměnném provozu, může požádat zaměstnavatele o převedení na denní práci. Zaměstnavatel je povinen její žádosti vyhovět. Těhotná žena a matka dítěte mladšího 15 let pak může také požádat zaměstnavatele o kratší pracovní dobu, popřípadě jinou úpravu pracovní doby (například posunutí jejího začátku).

Zaměstnavatel je povinen jí vyhovět, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody. Zákoník práce pamatuje na ochranu těchto žen také v souvislosti s pracovními cestami.

Těhotné ženy, ale ani ženy pečující o děti do osmi let věku (je-li žena samoživitelka až do 15 let věku dítěte) nesmí zaměstnavatel bez jejich souhlasu vysílat na pracovní cesty.