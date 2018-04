Bezpečnostní polštář je pro volbu obligací zásadní

Všichni zkušení investoři si uvědomují, že koncept bezpečnostního polštáře je zásadní pro volbu vhodných obligací a preferenčních akcií. Například železnice by měla vydělávat pětinásobek svých fixních (úrokových) plateb (před zdaněním) v několikaletém období, aby ji bylo možno považovat za cenný papír investičního stupně.

Tato historická schopnost společnosti vydělávat dostatek prostředků nad úroveň svých fixních nákladů představuje bezpečnostní polštář, se kterým lze počítat, že ochrání investora před ztrátou nebo rozpaky v situaci, kdy dojde k určitému poklesu čistého zisku v budoucnu. (Bezpečnostní polštář nad rámec nákladů lze vyjádřit i jinými způsoby – například procentem, o kolik mohou poklesnout tržby nebo zisky společnosti, než dojde ke ztrátě zisku po odečtení úroků – avšak podstata polštáře zůstává shodná.)

V sérii článků z knihy nejvýznamnějšího investičního poradce 20. století se dozvíte od nejzasvěcenějšího "guru investování", jak se jako investor, makléř nebo investiční poradce vyhnete závažným chybám a jaké dlouhodobě úspěšné strategie při investování uplatnit.

Aniž by měl nějaké vzdělání v oboru ekonomie nebo financí, stal se Benjamin Graham brzy nejen úspěšným investorem a portfolio manažerem, ale také předním teoretikem. Jestliže řada věcí, která je napsána ve financích, zní často po několika měsících, či dokonce týdnech poněkud hloupě, Grahamovy zásady publikované před mnoha desetiletími jako by časem získávaly ještě více na síle a pravdivosti.

Bezpečnostní polštář může být v případě obligací alternativně počítán jako poměr celkové hodnoty podniku a cizích zdrojů. (Podobný výpočet lze použít i pro preferenční akcie.) Pokud podnik dluží 10 milionů dolarů a jeho celková hodnota činí 30 milionů dolarů, pořád je zde prostor pro ztrátu dvou třetin hodnoty do doby, než držitelé obligací utrpí ztrátu. Množství této dodatečné hodnoty, tohoto "polštáře", nad úroveň dluhu (cizích zdrojů) lze odhadnout pomocí průměrných tržních cen běžných akcií za několik let. Vzhledem ke skutečnosti, že průměrné ceny akcií mají souvislost s průměrným ziskovým potenciálem (schopností generovat zisk), povedou bezpečnostní polštáře "hodnoty podniku" nad úroveň dluhu a zisku nad úrovní fixních nákladů ve většině případů ke stejným výsledkům.

Tolik ohledně konceptu bezpečnostního polštáře v případě investic s "fixní hodnotou". Lze tento koncept převést i do oblasti běžných akcií? Ano, avšak s několika modifikacemi.

Existují případy, kdy lze běžnou akcii považovat za zdravou investici, neboť má bezpečnostní polštář stejně velký jako dobrá obligace. To bude například tehdy, když má společnost pouze běžné akcie, které se za nevýhodných podmínek na celkovém trhu prodávají za méně, než činí hodnota obligací, které by bylo možno bezpečně vydat oproti majetku firmy a jejímu ziskovému potenciálu. To byl případ mnoha průmyslových firem se silnou finanční strukturou v dobách nízkých cen akcií v letech 1932 až 1933.

V těchto případech může investor získat bezpečnostní polštář spojený s obligacemi plus všechny naděje na vyšší výnos a zhodnocení jistiny, jež jsou vlastní běžné akcii. (Jedinou věcí, která mu chybí, je právní nárok typu: "Dividendy! Nebo uvidíte!" – ale to je jen malá nevýhoda ve srovnání s výhodami získanými.) Běžné akcie koupené za těchto okolností poskytují ideální, leč málo častou (tzn. velice vzácnou) kombinaci bezpečnosti a ziskové příležitosti. Jako nedávný příklad této situace opět zmíníme akcie společnosti National Presto Industries, která se obchodovala za ceny, jež oceňovaly celý podnik na 43 milionů dolarů v roce 1972. Se ziskem 16 milionů před zdaněním mohla tato společnost bez problémů obsloužit emisi obligací v této výši.

Filozofie investování do růstových akcií se s principem bezpečnostního polštáře částečně slučuje a částečně je s ním v rozporu. Kupující růstové akcie spoléhá na očekávaný ziskový potenciál, jenž je větší než průměrný zisk v minulosti. Můžeme tedy říci, že ve výpočtu bezpečnostního polštáře nahradil historické zisky očekávanými zisky. V investiční teorii není důvod, proč by pečlivě odhadnuté budoucí zisky měly být méně spolehlivé než prostý záznam minulého vývoje; ve skutečnosti začíná finanční analýza stále více upřednostňovat komplexní zhodnocení budoucího vývoje. To znamená, že přístup k růstovým akciím může tímto způsobem generovat stejně spolehlivý bezpečnostní polštář, jaký najdeme u běžných investic – za předpokladu, že je odhad budoucího zisku proveden dostatečně konzervativně a za podmínky, že je polštář ve vazbě na placenou cenu dostatečně velký.

Nebezpečí investování do růstových akcií však spočívá právě v tom. Pro tak oblíbené akciové tituly má trh tendenci stanovovat ceny, jež nebudou odpovídajícím způsobem ochráněny konzervativní předpovědí budoucího zisku. (Je základním pravidlem obezřetného investování, že všechny odhady, pokud se liší od minulého /skutečného/ vývoje, musí na straně podhodnocení alespoň maličko chybovat.)

Bezpečnostní polštář vždy závisí na ceně placené za investici. Bude dostatečně velký při jedné ceně, malý při jiné, vyšší ceně a neexistující u ještě vyšší ceny. Pokud, jak se snažíme naznačit, je průměrná úroveň trhu většiny růstových akcií příliš vysoká, aby mohla poskytnout odpovídající bezpečnostní polštář kupujícímu, pak jednoduchá technika diverzifikovaného investování v této oblasti nepřinese uspokojivé výsledky.) Bude potřeba velké dávky prozíravosti a úsudku, aby tento uvážlivý individuální výběr překonal nebezpečí spočívající v obvyklých tržních cenách této třídy akciových investic.

Myšlenka bezpečnostního polštáře se stane mnohem zřejmější, když ji aplikujeme na oblast podhodnocených akcií nebo cenných papírů "za babku". Máme zde, podle definice, příznivý rozdíl mezi cenou na jedné straně a indikovanou nebo oceněnou hodnotou na straně druhé. Tento rozdíl je bezpečnostní polštář. Je zde k dispozici, aby absorboval "nárazy" negativních vlivů, jako jsou chyby ve výpočtech nebo horší než průměrný náhodný vývoj. Pořizovatel levné akcie klade obzvlášť velký důraz na schopnost investice překonat nepříznivý vývoj, neboť ve většině těchto případů neprojevuje žádné skutečné nadšení ohledně budoucích vyhlídek společnosti. Po pravdě, pokud by byly vyhlídky skutečně mizerné, snažil by se investor vyhnout této investici bez ohledu na výši (resp. níži) ceny.

Ale oblast podhodnocených akciových titulů je tvořena mnoha podniky – a je jich možná většina – jejichž budoucí vyhlídky nejsou ani jednoznačně slibné, ale ani nesporně neslibné. Jsou-li tyto akcie koupeny levně, pak ani mírný pokles jejich ziskového potenciálu nemusí zabránit dané investici, aby podala uspokojivý výkon. Bezpečnostní polštář plní svou úlohu.

