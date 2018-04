Bezpečnostní schránky jsou nedostatkové zboží

co do schránky patří a co ne Bezpečnostní schránku v bance lze užívat k úschově cenností a listin (kupní smlouvy, listinné cenné papíry, cestovní doklady apod.), nikoliv však již k úschově zbraní, střeliva, předmětů výbušných, snadno zápalných a hořlavých nebo jinak nebezpečných (např. látek radioaktivních či jinak zhoubných, předmětů snadno podléhajících zkáze).



V bankovním sejfu nelze uchovat předměty, jejichž úschova vyžaduje specifické klimatické podmínky nebo stálost magnetického pole, popř. předměty, jejichž úschova by byla v rozporu s obecně závaznými předpisy nebo obecným zájmem.