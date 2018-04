Podívejte se, kde dostanete běžný účet zdarma opravdu zadarmo

Taktika bank u poskytování účtu vedených bez poplatku je dvojí: nabízejí účet, ale aby byl zdarma, musíte splnit několik podmínek, a účtují poplatky za některé služby.

Základním požadavkům většinou není těžké vyhovět. Stačí platit kartou nebo si na konto posílat pravidelně peníze (a nemusí to být ani celá výplata).

Jen jedna banka podmínkami vybočuje z kategorie "snadno dosažitelné". Abyste u ČSOB nemuseli platit 400 korun měsíčně za vedení Exkluzivního konta, musíte mít na účtech banky dohromady milion korun. Pokud ho máte, vedení i služby vám poskytnou zdarma. Když ne, můžete si pořídit levnější ČSOB konto za 55 korun měsíčně, ale tam zase mnohé služby hradíte zvlášť.

U většiny bank podmínky zvládnete

Citibank má podmínku mírnější: stačí, aby se vám v bance "povalovalo" 250 tisíc korun. Nebo, a to už je přístupnější, aby měsíční příjem na kontě byl 25 tisíc korun, což zvládne i běžná rodina, pokud využívá jeden společný účet.

Ostatní banky jsou ještě vstřícnější. Stačí jim, aby na konto měsíčně dorazilo sedm až patnáct tisíc korun.

V Komerční bance mají systém trochu složitější. Kromě pravidelné příchozí platby je potřeba mít v tomto ústavu úvěr nebo si spořit třeba ve stavební spořitelně, pojišťovně či penzijní společnosti stejné bankovní skupiny. Když splníte dvě podmínky, je účet veden zdarma, když jen jednu, zaplatíte polovinu. Jinak stojí 68 korun.

Podobný systém má také Oberbank. Zdarma je účet tehdy, když na něj přichází měsíčně alespoň 15 tisíc korun a klient má zároveň sjednanou hypotéku, nebo termínovaný účet s vkladem alespoň 100 tisíc korun.

Úplně bez podmínek můžete získat účet zdarma u Air Bank, Fio banky, LBBW Bank, mBank, Sberbank a Zuno banky.

Tím hlavním, co banky od klientů chtějí, je elektronická obsluha účtu, tedy využívání internetového bankovnictví či aplikace v chytrém telefonu. V České spořitelně je požadavek jasný: kdo má iÚčet, nepatří na pobočku. Mnohé banky však klienty od návštěvy neodrazují. Například u Air Bank nebo Fia vyřídíte v pobočkách mnohé papírování a platit za to nebudete.

Nejdražší "účet zdarma" stojí modelového klienta 104,50 korun

I na ty, kdo mají potřebné příjmy, však číhá zádrhel: poplatky za jednotlivé služby. Zaplatíte třeba za vedení karty, za výběry z bankomatů, ale i za odchozí platby a u některých bank dokonce i za ty příchozí, pokud k vám peníze jdou z jiné banky.

Vymysleli jsme pro banky modelový příklad člověka, který dosahuje průměrných příjmů, platí kartou přímo u obchodníka a na kontě má nastavené trvalé příkazy a inkasa. Výsledek? Nejdražší levný účet by klienta vyšel na 104,50 korun. U jedenácti bank by neplatil nic, u dvou z nich by však nejspíš nesplnil podmínky (ČSOB a Citibank).

