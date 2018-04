Bezplatných bank se záložny nebojí, tvrdí, že dají klientům více

Minulý týden největší družstevní záložna u nás - Fio - oznámila, že v letošním roce požádá Českou národní banku o bankovní licenci. Důvodů k tomuto kroku má podle svého tiskového mluvčího Jána Franka více. Obecně přetrvávající horší renomé družstevních záložen, zbytečně složitá administrativa a zvýšené náklady spojené s existencí dvou samostatných subjektů (investiční společnost a záložna). V pokračování existence družstevní záložny vidí navíc překážku bránící jejímu dalšímu rozvoji.

Na bezplatnou banku klienti slyší, na kampeličky méně

mBank v tuzemsku operuje od konce listopadu loňského roku a od té doby "nasbírala" už téměř 60 tisíc účtů. Její úspěch lze hledat především v absenci řady poplatků, s nimiž jsou takřka standardně bankovní produkty spojeny.

Nicméně většinu z těchto u nás běžných poplatků, či dokonce žádný poplatek, platit už poměrně dlouhou dobu nemusíte. Stačí využívat služeb družstevních záložen, tzv. kampeliček. I přes tuto nespornou výhodu však záložny doposud nemají takový úspěch jako v Česku bankovní nováček – mBank. Problém tedy nebude ani tak v rozsahu služeb, jako spíš v obvykle omezeném lokálním dosahu záložen a z let minulých v jejich poněkud pošramocené pověsti.

Klady a zápory družstevních záložen + nižší poplatky za nabízené služby

+ vyšší úrokové sazby u termínovaných účtů

+ vklady jsou pojištěné do standardní výše

+ podléhají dohledu ČNB - nutnost členství v záložně

- uhrazovací povinnost

- těžko dostupné informace (např. z webových

stránek)

Jedinou výjimkou je tedy zatím již zmíněná Fio, družstevní záložna, která své služby (od března včetně hotovostních) poskytuje na 59 pobočkách v 54 městech naší republiky (tj. včetně obchodních míst RM-Systému, a. s.) a v loňském roce získala více než 3 700 nových členů (80 % z počtu klientů na konci roku 2006). Za leden letošního roku už počet klientů Fio, družstevní záložny, stoupl dokonce o dalších 500. Na jaře navíc začne své služby nabízet na Slovensku, zuby si však už dnes brousí i na trh polský a maďarský.

Kampeličky se bankovní konkurence nebojí

Na otázku, zda by se měly záložny bát bezplatné banky, shodně odpovídají, že nikoliv. "Obavy z odlivu klientů z důvodu působení mBanky na trhu nemáme, protože máme velký podíl konzervativnější klientely, která se nenechá výrazným způsobem ovlivnit reklamními akcemi," řekl iDNES.cz František Novák, předseda představenstva 1. TZ, družstevní záložny.

"Jsme na trhu už 11 let a náš dosavadní úspěšný vývoj dostatečně přesvědčuje o tom, že se odlivu klientů obávat nemusíme. Jsme zaměřeni na zcela jiný klíčový segment – zhodnocování dlouhodobých depozit pro veřejnost," uvedl pro iDNES.cz Jiří G. Souček z odboru marketingu Moravského peněžního ústavu. Stejné odpovědi se nám dostalo také například z WPB Capital, spořitelního družstva, či UNIBON, spořitelního a úvěrního družstva.

Vedení běžného účtu Nejvyšší úroková sazba Fio zdarma 3,80 %** 1.TZ zdarma 4,50 %*** UNIBON zdarma 5,20 %**** WPB 65 Kč/měs.* 5,50 %*****

Pozn.: * účet je zřizován pouze k úvěrům

** tříletý vklad, minimální částka 50 tis. Kč

(vklady á 10 tis. Kč)

*** výpovědní lhůta 48 měs., bez možnosti

předčasného výběru

**** ATTA termínovaný vklad - od 100 tis. do 1

mil.Kč, úložní doba 18 měsíců

***** výp. lhůta 5 let, vklad od 500 do 999 tis. Kč

(pevná úroková sazba)

Zhodnocení, které u dlouhodobých vkladů záložny nabízejí, vypadá vskutku velmi zajímavě. Ovšem vždy je třeba počítat s nejméně 18 měsíci, během nichž na své úspory (min. 100 tisíc korun, spíše však od 500 tisíc korun výše) skutečně nesáhnete. Ve světle těchto podmínek pak vycházejí relativně výhodněji bankovní spořicí účty, které sice nesou o nějaké to procento méně, zato vás však nijak zásadně neomezují. Pokud chcete nechat své peníze vydělávat několik let (což je podmínka spoření u družstevních záložen), měli byste se orientovat spíše na investice v takových finančních produktech, jako jsou například podílové fondy.

Klienti družstevních záložen tedy dávají přednost osobnímu přístupu, chtějí platit za služby co nejméně a zároveň chtějí mít své finanční prostředky dobře zhodnocovány. To vše dnes záložny poskytnout dokážou. Šíří poskytovaných služeb se bankám rovněž hodně přiblížily - vedou běžné účty (včetně trvalých příkazů, SIPO, inkasa), spořicí i termínované účty, zajišťují kompletní platební styk, poskytují úvěry. Některé také umožňují obsluhovat účty klienta prostřednictvím internetbankingu a vydávají platební karty.



Závěr

Pravděpodobně stávající klienti družstevním záložnám k bankám utíkat nebudou, neboť již většinou bezplatné a jim vyhovující finanční služby využívají. Kampeličky jistě osloví i klienty nové, ale nelze očekávat jejich boom. Zůstanou tak i nadále spíše specifickou alternativou k bankovním službám.