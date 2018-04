BGB skončila finanční rok 2000 schodkem 1,6 miliardy eur

Pro Bankgesellschaft Berlin se finanční rok 2000 vyznačoval trvalým rozvojem skupiny, uvádí zpráva pro tisk, kterou tato banka vydala 17. července 2001. Jako součást restrukturalizace operací fondů skupiny investujících do nemovitostí a celkových operací s nemovitostmi, zahájené v polovině roku 2000, byla akutní a budoucí rizika z obchodních rozhodnutí přijatých v předchozích letech identifikována a následně podrobena detailní analýze, jak externě Německým spolkovým úřadem pro bankovní dohled, tak interními audity. Tyto audity oddálily zveřejnění finančních výsledků za rok 2000, vedly k velkému objemu úpravy hodnot a opravných položek vzhledem k přehodnocení úvěrové angažovanosti a rizik ze záruk poskytnutých na operace fondů investujících do nemovitostí a způsobily potíže skupiny v první polovině roku 2001.

Po zvláštních auditech je výsledkem skupiny za finanční rok 2000 schodek 1,648 miliardy eur (zatímco za rok 1999 vykázala zisk ve výši 157 milionů eur). Proto nebude vyplacena žádná dividenda.

Ziskový vývoj skupiny byl následující:

Čistý úrokový výnos klesl o 19,8 procenta na 1,642 miliardy eur ve srovnání s předchozím rokem (2,048 miliardy eur). Výrazné zploštění výnosové křivky způsobilo silný růst placených úroků a vedlo k poklesu úrokového rozpětí z 1,07 na 0,82 procenta.

Zvýšení čistých provizí o 10 procent na 462 miliony eur (v předchozím roce 420 milionů eur) bylo do značné míry způsobeno uspokojivým vývojem provizí za investice do cenných papírů/aktiv, jež se zvýšily o 32 procent na 167 milionů eur.

Zisk z obchodních aktivit pokračoval v pozitivním trendu z roku 1999 a vzrostl o 32,4 procenta na 139 milionů eur (v předchozím roce 105 milionů eur). Kromě toho stouply i zisky ze zvýšení cen cenných papírů v obchodních aktivitách.

Administrativní výdaje se snížily na 1,674 miliardy eur (v předchozím roce 1,684 miliardy eur). Nepočítají-li se výdaje z původní konsolidace Živnostenské banky a BG-SYS, snížení představuje 68 milionů eur (4 procenta), včetně investic k zajištění budoucnosti. Odráží se v tom úspěch trvalého řízení nákladů jako součásti strategické reorientace skupiny. Koncentrace na nové distribuční kanály a nové produkty spolu se zefektivněním administrativní kapacity budou pokračovat. V bankovní divizi (bez IBG) byl v roce 2000 průměrný počet pracovníků 15.488. Mírné zvýšení v porovnání s předchozím rokem (15.225) je dáno tím, že skupina BGB poprvé započítala Živnostenskou banku (741 zaměstnanců) a BG-SYS (138 zaměstnanců). Pokud by tyto společnosti nebyly započítány, počet pracovníků by se v hodnoceném období snížil o 616. Bylo to dopovázeno sociálně odpovědnými opatřeními a bylo toho dosaženo v situaci, kdy banka přijala 310 mladých lidí k zaškolení.

Bilance jiných provozních zisků a výdajů činí – 755 milionů eur a zahrnuje opravné položky k rizikům ze záruk operací fondů ve výši 723 milionů eur.

Provozní ztráta před vytvořením opravných položek k rizikům činí 186 milionů eur (v předchozím roce zisk 1,064 miliardy eur).

Bilance opravných položek k rizikům za skupinu činí 1,198 miliardy eur (v předchozím roce 597 milionů eur). Zahrnuje 1,537 miliardy eur k pokrytí rizik úvěrového portfolia, ztrát ve výši 27 milionů eur z cenných papírů z likvidní rezervy a 366 milionů eur z retransferu rezerv podle § 340 f německého obchodního zákoníku.

Na riziku z úvěrového portfolia ve výši 1,537 miliardy eur (v předchozím roce 504 milionů eur), se Berlin Hyp podílela 640 miliony eur, Landesbank Berlin 572 miliony eur a Bankgesellschaft Berlin 284 miliony eur.

Provozní výsledek po vytvoření opravných položek k riziku tedy činí – 1,384 miliardy eur (v předchozím roce + 467 milionů eur). Daňové výdaje skupiny představují 89 milionů eur (v předchozím roce 282 miliony eur).

Bankgesellschaft Berlin navrhuje navýšení kapitálu

Pokles bilance a retransfer reserv snížily základní kapitál skupiny o 1,755 miliardy eur na 2,611 miliardy eur. Aby byl umožněn další rozvoj obchodů a byla znovu dosažena minimální povinná kapitálová přiměřenost, je plánována injekce základního kapitálu ve výši přibližně dvou miliard eur.

Dozorčí rada a představenstvo navrhují valné hromadě získat tuto částku vytvořením tichého společnictví s kapitalizací jedné miliardy eur spolkovou zemí Berlín a navýšením kapitálu. Spolková země Berlín vyjádřila svoji ochotu umožnit všem akcionářům podílet se nepřímo na tichém společnictví podle jejich podílů.

Kromě toho má být základní kapitál firmy zvýšen z 557.507.222 eur hotovostí ve výši 1.115.014.444 na až 1.672.521.666 vydáním až 436.155.740 akcií na doručitele s oprávněním podílet se na zisku od 1. ledna 2001 za emisní cenu 2,56 eura za akcii. Nové akcie mají být nabídnuty akcionářům v poměru 1:2. Upisovací období bude dva týdny.

Pokud by k vytvoření tichého společnictví nedošlo, dozorčí rada a představenstvo navrhnou valné hromadě, aby byl základní kapitál společnosti zvýšen z 557.507.222 eur hotovostí ve výši 2.230.028.888 na až 2.787.536.110 eur vydáním až 872.311.480 nových akcií na doručitele s oprávněním podílet se na zisku od 1. ledna 2001 za emisní cenu 2,56 eura za akcii. Nové akcie mají být nabídnuty akcionářům v poměru 1:4. Upisovací období bude dva týdny.