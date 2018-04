Bilionové kreditky České spořitelny předlužily tisíce lidí

Nepůjčíme vám. Dlužíte už 999 miliard, dozvěděla se překvapená žena, když žádala o hypotéku.

Když Eva Brücknerová z Prahy přebírala na počátku letošního roku novou platební kartu, Česká spořitelna jí nabídla jako bonus ještě kreditku, s níž by mohla jít do minusu. Brücknerová s díky odmítla a měla celou věc za vyřešenou.

O dva měsíce později zjistila, že se topí v takových dluzích, jaké nedokázal udělat ani žádný zkrachovalý podnikatel. Když totiž u jiné banky požádala o hypotéku, dozvěděla se překvapivou věc. Z bankovního registru, kde se shromažďují informace o půjčkách a úvěrech klientů všech bank, vyplynulo, že má na sebe napsanou kreditní kartu, s níž si může vzít úvěr až 999 miliard korun.

„Nejprve to vypadalo jako žert. Říkala jsem si, proč by měla miliardářka žádat o hypotéku,“ vzpomíná Brücknerová. Smích ji přešel, když jí GE Money Bank odmítla hypotéku poskytnout s odkazem na její předlužení.

Tak začal případ „neexistující“ kreditky téměř na bilion korun, kterou s předstihem vyrobila Česká spořitelna. Zdaleka nebyla jediná.

O dvanácti devítkách všichni věděli

„Začala jsem vše řešit s Českou spořitelnou a bankovním registrem. K tomu mi hrozilo, že pokud souhlas s hypotékou rychle nezískám, vyhlídnutý byt koupí někdo jiný,“ popisuje tehdejší situaci Brücknerová.

Údajně se jí dostávalo protichůdných informací, spořitelna tvrdila, že o ničem neví, pak zase, že je chyba na straně bankovního registru. „Jeden den mi nabízeli hypotéku místo GE, druhý den tvrdili, že by mi ji kvůli nesmyslné kreditce stejně nemohli dát,“ říká Brücknerová.

Podle ní si bankéři sice uvědomovali, že tak vysoký úvěr nikdo získat nemůže, ale počítače prověřující schopnost klienta splácet tuhle logiku ignorovaly a hypotéku tvrdošíjně zamítaly.

GE Money Bank nakonec stroje obešla a hypotéku poskytla. Výmaz bilionového úvěrového rámce z registru však trval podle Brücknerové více než dva měsíce.

Jak je možné, že nevyzvednutá, a tedy neexistující kreditní karta figurovala v bankovním registru? Navíc na omračující částku?

„Pouze jsme se řídili pokyny bankovního registru,“ říká ředitel úseku kartového centra České spořitelny Miloslav Křečan. Podle něj byla od ledna do března tohoto roku praxe taková, že se i nevyzvednuté kreditky, kde zatím nebyla stanovena výše úvěrového rámce, zanášely do bankovního registru na jméno případného budoucího majitele. A do pole, kam se zapisuje maximální výše sjednaného úvěru, se vyplnilo dvanáct devítek. Do registru dlužníků se tak dostali i ti, kteří nikdy žádný úvěr nečerpali. Jen Česká spořitelna takto do seznamu poslala informace o předvyrobených kreditkách několika tisíc klientů.

„Je to standardní chybová hláška registru. Nemělo se to používat pro hodnocení bonity klienta,“ říká šéfka registru Zuzana Pečená. Podle ní o praxi věděly všechny banky a žádné stížnosti či problémy s čerpáním úvěrů kvůli tomu nebyly.

Už po třech měsících tohoto systému však spořitelna společně s bankovním registrem postup změnily. „Místo devítek jsme začali zadávat nuly,“ říká Křečan. A od července se informace o „nevyzvednutých“ kreditkách už vůbec neposílají.

Proč taková rychlá změna, když nebyly stížnosti? „Zjistili jsme, že by to mohlo působit nejednoznačně, a nechtěli jsme poškozovat klienty,“ říká Pečená. Dnes už by nikdo záznam o neaktivované kreditce v registru mít neměl. S předstihem vydané karty, které takto připravuje několik bank, tam již nemíří, staré záznamy byly vymazány.