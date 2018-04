Biotechnologické firmy rostou a slibují pro vás zajímavé zisky

Společně s velkým množstvím nových produktů byly rekordní tržby jedním ze základních faktorů, které napomohly společnostem kompenzovat ztráty z minulých let, a dokonce se dostat do černých čísel. Podle zprávy společnosti Ernst&Young se růst biotechnologického sektoru projevil prakticky ve všech ekonomických ukazatelích. Kromě vysokých tržeb a zisků prudce rostly investice do odvětví (+ 42 %) a vzrostl také počet nově zaregistrovaných výrobků a žádostí o registraci nových léčiv a udělení biologické licence. Rovněž velký objem fúzí a akvizic, jejichž hodnota díky zájmu o nové technologie zaznamenala druhou nejvyšší částku v historii, má pozitivní vliv na celkový rozvoj tohoto odvětví.

Vysoké tempo růstu zaznamenaly společnosti nejen v USA (+13 %) nebo v Kanadě (+22 %), ale zdvojnásobit růst tržeb se podařilo také společnostem ze starého kontinentu (+13 %), k čemuž pomáhá také výrazný růst objemu investic v Evropě (+45 %). Podobně jako je tomu v jiných odvětvích, i v sektoru biotechnologií se začínají prosazovat asijské společnosti. Ty se kromě pouhé výroby chtějí orientovat rovněž na vývoj nových produktů, což může podpořit konkurenční prostředí v odvětví.

Odvětví biotechnologií je často spojováno se sektorem farmacie, ve skutečnosti je ale jeho záběr poněkud širší. Kromě výroby léků (kde se ale biotechnologie uplatňuje nejvíce, například při výrobě antibiotik nebo lidského inzulínu) je biotechnologie využívána také v oblasti potravinářství (například u produkce mléčných výrobků nebo piva), zemědělství (například geneticky upravené rostliny odolné vůči hmyzu), likvidace a úpravy odpadů (bakterie využívané při kompostování), chemické průmyslu (výroba benzínu z biopaliv) apod. Nejdiskutovanějším odvětvím, kde se biotechnologie stále více uplatňuje, je genová manipulace.

Pro investory, kteří investovali do biotechnologického sektoru by tyto pozitivní zprávy mohly být povzbudivé. Rok 2006 nebyl pro biotech sektor na burzách nijak optimistický, dobré výsledky firem by ale mohly opět znamenat zvýšený zájem investorů. Korekce na světových trzích z konce února sice znamenala pro biotech sektor mnohem větší propad, než tomu bylo jinde, v průběhu posledního měsíce se ale biotechnologické akcie dokázaly vrátit na úrovně, kde byly před začátkem korekce.

Fůze v biotech sektoru by navíc mohly nadále pokračovat, což by mělo mít pozitivní vliv na ceny akcií společností. Podle zmiňované zprávy Ernst&Young totiž většina šéfů společností uvažuje o spojení se s jinou společností (naposledy vyvolala vlnu optimismu akvizice americké biotech společnosti MedImmune britsko-švédskou společností AstraZeneca za 15,2 mld. USD).

Jako každá investice, i biotechnologické společnosti, jakkoli se jim v poslední době dařilo, neznamenají investici s jistým ziskem. Do úvahy je potřeba brát rizika, která podobně, jako je tomu například u farmaceutických společností, vyplývají z vysokých sum, které jsou vynakládány na vývoj nových produktů a jejich návratnost je značně nejistá. Jelikož biotechnologické společnosti nepatří mezi giganty, jejich produktové portfolio nebývá příliš rozsáhlé a neúspěch jednoho výrobku může znamenat pro společnost velké problémy, které se negativně odrazí na ceně akcií.

Jedním z rizikových faktorů pro biotech společnosti může být sílící odpor vůči některým odvětvím biotechnologií (zejména již zmiňovaná genová manipulace) a s tím spojené požadavky na větší regulaci, což by na fungování společností mělo negativní vliv.

I zde platí, že vyšší výnosový potenciál znamená větší riziko. Růst akcií menších společností může být v průběhu krátké doby závratný, ale riziko ztráty je také mnohem větší než u zavedených, velkých firem.

Pro investory je dostupných několik možností jak do bitech společností investovat, drtivá většina z nich však není dostupná v domácí měně. Pokud si někdo věří a má dostatek prostředků, je možné participovat na růstu jednotlivých akcií biotechnologických společností, které jsou dostupné na zahraničních burzách cenných papírů. Ti, kteří neradi riskují, pak mohou investovat do indexových nástrojů (certifikáty, ETF), díky nimž jednodušeji a s nižšími náklady dosáhnou větší diverzifikace. Na výběr je velké množství produktů a vybere si prakticky každý. Nákup zprostředkují brokerské společnosti.

Jednou z možností jsou také podílové fondy. Jediným korunovým fondem, který prostředky investorů směřuje do odvětví biotechnologií, je fond ČPI Farmacie a biotechnologie. Cizoměnové fondy pak u nás nabízejí společnosti ABN Amro (AAF Biotech Fund), Erste Sparinvest (Sotck Biotec), Pioneer (PIA Biotech Stock), Crredit Suisse AM (CS EF Global Biotech), Franklin Templeton (F Biotechnology Discovery), ING Invest (ING Invest Biotechnology), KBC AM (KBC Equity Fund Biotechnology). První tři jsou denominované v EUR, ostatní v USD.