Blbá blondýna: Normálně z kabelky vytáhla úplně živý prachy

„A najednou, vona normálně z kabelky, teda dost levný kabelky, ale to nechme bejt, vytáhla ty prachy: Chápeš? Živý prachy úplně. A na druhý straně vytáhla nějaký papíry. Tak jsem jí to rychle podepsala, protože to bylo to jediný, co po mě chtěla. To mi přišlo výhodný,“ říká Blbá Blondýna.

Ještě ten den si Viuttonku samozřejmě pořídila a donesla domů. „Já s ní spala,“ raduje se blondýna. A protože jí ta milá paní naordinovala splátky, poctivě je splácela.

Jenomže pak jí ta paní zavolala, že jí dluží peníze. „A já ji jako řikám: Holčičko, tak to asi těžko, protože jsem všecko splácela! A vona mi na to ta baba jedna říká: Holčičko, tak to teda ne, protože ty nám dlužíš. S úroky to dělalo pěknejch pár tisíc. Chápeš to?“

Blbá Blondýna Vitonek není nikdy dost

Čtvrtý díl miniseriálu, který iDNES.cz připravila ve spolupráci s Navigátorem bezpečného úvěru, doporučuje:

Půjčujte si jen od bezpečných a prověřených společností. Nepodepisujte to, čemu nerozumíte.

Podobnou zkušenost, jakou ve skeči přibližuje Blbá Blondýna, zažívá podle Navigátoru bezpečného úvěru hodně lidí. Příkladem je paní Alena z Prahy:

„Půjčila jsem si peníze, ale společnost, od které je mám, mi pořád posílá upomínky, že neplatím, i když platím. Oni vždycky napíšou, že na jejich účet částka nebyla připsána, ale já mám doklad, že to platím.“

„Bohužel podobné metody jsou velmi časté u nesolidních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů. Mezi jejich metody patří například měnění účtů, na které se posílají jednotlivé splátky. Spotřebitel tak první splátku zaplatí správně, ale následně si nevšimne, že další splátky má posílat na jiný účet. Díky tomu platba není připsána včas a takové společnosti potom spotřebitele obratem sankcionují, což nebývá levná věc,“ upozorňuje tiskový mluvčí projektu Navigátor bezpečného úvěru Zdeněk Soudný.

Jak dodává, u lichvářů stačí například úvěr nedoplatit o pár korun a pro úvěrovou společnost se klient stává velkým dlužníkem. „Kvůli pár korunám vás takové společnosti poženou klidně až k exekutorovi. Vždy je potřeba myslet na to, že pokud nedodržím své závazky, přijde sankce. Měla by ale odpovídat tomu, co se stalo,“ poznamenává Soudný.

Zapamatujte si:

Před podpisem smlouvy velmi důkladně pročtěte sankční podmínky ujednání. Pamatujte: vždy je potřeba počítat s tím, že se můžete dostat do problémů se splácením. Proto je potřeba vědět, co vás v takovém případě čeká.

Pokud se do podobného problému dostanete, řešte jej ihned s poskytovatelem úvěru. Zodpovědný poskytovatel s vámi bude aktivně hledat cestu, jak problém vyřešit.

Čtete pečlivě všechny smlouvy, než je podepíšete? Stalo se vám, že jste naletěli nějakému neserióznímu poradci? Podělte se o zkušenosti a sdělte své názory v diskuzi.