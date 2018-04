Blbá Blondýna: Když nesplácíš, pošlou na tebe exkurzi. Chápeš to

Na dobrou radu kámošky, aby šla řešit problém do firmy, u které si půjčila, však nemíní slyšet. „Já koukám na telku, takže vím, co dělaj! Poslali by na mě tu exkurzi! Prostě úplná policejní brutalita. Takže jsem se rozhodla, že do tý firmy určitě nepudu,“ stojí si Blbá Blondýna na svém a má jasno, kdo jí určitě skvěle poradí. Nejspíš tušíte, co to bude za odborníka.

Řada lidí, kteří se dostanou do stejných potíží, rovněž sází na rady odborníků. Udělala to i paní Marie z Děčína. „Půjčila jsem si před pár lety 60 tisíc. Po nějaké době přišly problémy doma a přestala jsem platit. Věřitelé mi pořád volali, posílali upomínky. Bohužel jsem to neřešila a naivně si myslela, že se mi to nějak vyhne, že na mě zapomenou. Ve výsledku to došlo až do exekuce. V tu chvíli jsem se lekla a začala to řešit. Našla jsem na internetu firmu, která slibovala, že exekuci zastaví, uděláme osobní bankrot a je to. Chtěli 15 tisíc. Půjčila jsem si od kamarádky, abych se z toho dostala. Peníze jsem jim dala, ale soud mi bankrot zamítl. Firma mi peníze nevrátí, protože papíry prý podle dohody vyplnili a za zamítnutí údajně nemůžou,“ popisuje svoji hořkou zkušenost paní Marie.

Druhý díl miniseriálu

Pokud máte problémy se splácením, obraťte se vždy co nejrychleji na společnost, u které jste si půjčili. Každý problém se dá řešit.

Zapamatujte si:

Kontaktujte svého věřitele. Řešení situace je totiž i v jeho zájmu. V mnoha případech si s vámi domluví například splátkový kalendář, díky kterému budete splácet déle, ale nedostanete se do větších problémů.

V případě exekuce či zdánlivě bezvýchodné situace kontaktujte prověřené a veřejné poradenské společnosti jako například Poradnu při finanční tísni. Poradí vám zde zadarmo a pomohou zařídit vše tak, abyste se z problémů dostali s co nejmenšími ztrátami. Pracují zde odborníci, kteří jsou dobře informováni o situaci i právním prostředí. Na rozdíl od parazitních společností nejsou motivováni ziskem.

„Pokud už jste v problémech, více než kdy jindy platí, abyste dvakrát měřili, než začnete řezat. Rozhodně si neberte další půjčky, abyste splatili ty předchozí,“ říká tiskový mluvčí projektu Navigátor bezpečného úvěru Zdeněk Soudný.

Jak dodává, zadlužení lidé často podlehnou panice a hledají pomoc u neprověřených společností. „Nevěřte automaticky, že vás cizí společnost oddluží či zbaví exekuce. Ptejte se na jejich motivaci a nechte si doložit úspěšnost jejich žadatelů u soudu. Ptejte se na zkušenosti a zkuste na internetu zjistit, zda o firmě uživatelé na nereferují jako o podvodné společnosti,“ doporučuje Zdeněk Soudný.

