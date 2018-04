Blíží se boom akciových trhů?

Zahraniční akciové fondy s povolením Komise po cenné papíry k veřejné nabídce v České republice zažily vynikající měsíc. Navázaly tak na srpnové úspěchy. Akciové fondy s odstupem překonaly ostatní kategorie fondů, a to i fondy smíšené, které v drtivé většině po mizerných výsledcích akciových trhů v tomto roce snížily podíl akcií na nejnižší přípustnou mez. Výraznější a déletrvající růst akciových trhů však zatím očekávat nelze, takže smíšené fondy svou strategii výrazněji měnit nebudou. Silnějšímu oživení totiž mnoho nenasvědčuje. Index hlavních předstihových indikátorů totiž 4 měsíce po sobě klesl, což se stalo naposledy před 12 lety.

Průměrná říjnová výkonnost zahraničních fondů Typ fondů Průměr kategorie Akciové fondy 4,05 % Smíšené fondy 1,23 % Dluhopisové fondy - 0,31 % Fondy peněžního trhu 0,01 %

Zdroj: AKAT, Fincentrum

Zatímco akcie zamířily směrem vzhůru, fondy peněžního trhu a dluhopisové fondy se potýkaly s problémy. I v této kategorii je však třeba rozlišovat fondy podle toho, na kterých trzích a ve kterých měnách investují. Nejhůře dopadly fondy zaměřené na Spojené státy a americký dolar. Výnosy amerických státních dluhopisů vzrostly (a ceny klesly) o 40 bazických bodů. Lépe se dařilo na Evropu zaměřeným fondům, ale absolutním vítězem se staly fondy, které alokují své prostředky na rozvíjejících se trzích (emerging markets). Tyto fondy obsadily prvních sedm míst v pořadí dluhopisových fondů. Jistou měrou k tomu přispělo i razantní a hlavně neočekávané snížení klíčových úrokových sazeb polskou centrální bankou. Tato akce se pozitivně projevila i na dvou českých fondech, které investují do polských dluhopisů – na IKS Plus bondovém a ISČS Trendbondu.

Zdálo by se, že investicí na emerging markets určitě vyděláte. Ano, je to možné, ale tato investice je velmi volatilní. Je tedy nutné počítat s vyšším rizikem. To ostatně dokládá i zářijový vývoj, kdy tyto dluhopisové fondy obsadily nejspodnější příčky pořadí. V říjnu tak v podstatě pouze vymazaly ztrátu předchozího měsíce.

Dluhopisové fondy nejlepší nejhorší Název výkonnost Název výkonnost ABN Amro Latin America Bond 7,53 % KBC Bonds Income - 5,53 % ABN Amro Global Emerging Markets Bond 6,94 % JB Special Europe Bond - 1,80 % JB Emerging Bond (Euro) 6,93 % Capital Invest Dollar Bond - 1,76 %

Zdroj: AKAT, Fincentrum

Po dvou měsících v řadě neudrželsvoji první pozici a klesl na šesté místo z 37 fondů. Na vině je ten samý důvod, který ho držel na výsluní v předchozích měsících. Oproti konkurenci delší durace (současně 1,5 roku, dle investiční strategie by měla být dokonce ještě prodloužena až na 2 roky) zajišťovala fondu vyšší zisky, ale nyní, kdy se evropským dluhopisům zase tolik nedaří, naopak výkonnost fondu sráží. Poslední místa obsadily fondy denominované v českých korunách. Zápornou výkonnost vykázaly i některé české fondy peněžního trhu. Příčinou je podle Petra Schůta z ISČS fakt, že většina společností kvůli nedostatku investičních příležitostí umísťuje část aktiv na evropských trzích. A právě některé evropské tituly v říjnu výrazně oslabily, což se na fondech muselo projevit i přesto, že podíl zahraničních cenných papírů není v českých fondech nijak velký. Konkrétně v případě ISČS to byl případ fondu peněžního trhu. V případěse jednalo o krátkodobé dluhopisy automobilek General Motors a Ford (jde o korunové eurodluhopisy - vývoj kurzu CZK/EUR nemá tedy na cenu vliv). I tyto kvalitní dluhopisy s ratingem A- byly nuceny zvýšit výnos, a tím pádem poklesla jejich cena. Tyto tituly se v současné době v portfoliu fondu již nenacházejí.

Fondy peněžního trhu nejlepší nejhorší Název výkonnost Název výkonnost Erste Cash Euro-Plus 0,26 % ING Český fond peněžního trhu - 0,66 % KBC Multicash Euro 0,25 % KBC Multicash CAD Medium - 0,12 % JB Ł Sterling Cash 0,24 % ABN Amro Interest Growth CZK - 0,03 %

Zdroj: AKAT, Fincentrum

Akciové a smíšené fondy

Akcie zažily velmi vydařený týden. Pod taktovkou pozitivních firemních výsledků se burzy roztancovaly k pěknému kvapíku. Dow Jones posílil o 10,6%, Nasdaq dokonce o 13,45%. Pozitivní nálada panovala i na evropských trzích. Německý DAX si v říjnu polepšil o 14,46%. První tři místa obsadila společnost KBC investující do sektorů TMT (technologie, média, telekomunikace). I ostatní přední příčky patřily fondům investujícím do těchto sektorů. Na opačném pólu se ocitly především fondy zaměřené na Japonsko, přestože mezi třemi nejhoršími se nalézá pouze jeden takový fond - ABN Amro Behavioral Finance Japan. Ten se v září umístil na druhém místě, nyní je jeho situace zcela opačná.

Akciové fondy Nejlepší nejhorší název výkonnost název výkonnost KBC Equity Euro Technology 32,50 % Volksbank Europa-Invest - 14,56 % KBC Equity Internet 27,02 % ABN Amro Behavioral Finance Japan - 10,17 % KBC Equity Telecom 23,18 % Volksbank Global Blue Chip - 9,42 %

Zdroj: AKAT, Fincentrum

Smíšeným vévodily fondy s vysokým podílem akcií. Pioneer Mix 5 investuje až 100% prostředků do akcií, u fondu Pioneer Mix 4 je limit stanoven na 90%. Na druhé straně mezi nejhoršími tvoří u fondu ABN Amro Model Fund 1 akciová složka max. 15%. Jak tabulka názorně ukazuje, s vyšším číslem za názvem fondu (a tím i vyšším podílem akcií) roste jeho výkonnost.

Smíšené fondy nejlepší nejhorší název výkonnost název výkonnost Pioneer Mix 5 7,17 % Volksbank Inter-Invest - 2,23 % Pioneer Mix 4 5,28 % ABN Amro Model fund 1 - 0,68 % ABN Amro Model fund 6 4,45 % Pioneer Mix 1 - 0,34 %

Zdroj: AKAT, Fincentrum