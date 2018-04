Blíží se čas dočerpat dovolenou

Situace se liší podle toho, zda máte nárok na dovolenou v délce čtyř týdnů (což je zákonem daná základní výměra), nebo delší. V prvním případě byste si nevyčerpanou dovolenou z roku 2004 měli vybírat od 1. listopadu 2005. Když v tomto případě odmítnete od tohoto data pracovat, nemůže vás podle zákoníku práce za to zaměstnavatel nijak trestat.

Nevyberete-li si toto volno ani do konce roku 2005, nárok na něj bez náhrady zanikne. I kdybyste jej nečerpali kvůli pracovní neschopnosti. Dny dovolené z roku 2004 přesahující čtyři týdny je možné převést do roku 2006.

Pravidla dovolené

1. Datum nástupu na dovolenou obvykle určuje zaměstnavatel, sám nebo po dohodě s vámi. Podle zákoníku práce by jej měl oznámit minimálně čtrnáct dní předem.

2. Zaměstnavatel může přikázat hromadné čerpání dovolené (maximálně ale dva týdny), jestliže jej k tomu nutí provozní důvody.

3. Pokud zaměstnavatel chce, abyste čerpali dovolenou v částech, měla by jedna z nich trvat nejméně dva týdny v kuse. Lze se ale dohodnout i jinak.

4. Nárok na dovolenou či její poměrnou část má zaměstnanec, který odpracoval u svého zaměstnavatele 60 pracovních dnů.

5. Nevyčerpaná dovolená může být proplacena jen při skončení pracovního poměru.

6. Dovolená přesahující zákonné čtyři týdny může být se souhlasem zaměstnance převedena až do konce dalšího roku. To znamená, že pátý týden dovolené za rok 2004 může být převeden do roku 2006.

7. Zaměstnavatel je povinen vám čerpání dovolené umožnit - to znamená, že zajistí provoz pracoviště tak, aby během vašeho volna fungovalo i bez vás.

8. Pracovníky lze z dovolené odvolat například z důvodu důležité zakázky pro firmu, nemoci zaměstnanců a podobně.

9. Firma musí zaměstnanci uhradit náklady, které mu v souvislosti se změnou termínu čerpání dovolené nebo odvoláním z dovolené vznikly.

10. Dovolenou nevyčerpanou u předchozího zaměstnavatele si lze vybrat u nového, pokud skončení dosavadního a vznik nového pracovního poměru na sebe bezprostředně navazují. Zaměstnavatelé se přitom musí dohodnout na vyplacení náhrady mzdy za dovolenou.

11. Aby se minimalizoval zánik nároku na dovolenou z důvodu čerpání rodičovské dovolené, mohou zaměstnankyně požádat zaměstnavatele o poskytnutí dovolené na zotavenou tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené.

12. Pokud pracovnice čerpá rodičovskou dovolenou a z tohoto důvodu nemůže čerpat dovolenou, má možnost požádat zaměstnavatele o přerušení rodičovské dovolené a čerpat dovolenou na zotavenou; ten však není povinen její žádosti vyhovět.

Kdy se proplácí dovolená?

Nevyčerpanou dovolenou dostanete proplacenu pouze v případě skončení pracovního poměru. Zaměstnavatel musí proplatit tu část nevyčerpané dovolené, která přesahuje čtyři týdny, a to tehdy, když jste ji nemohli čerpat do nejzazšího možného data. Příklad: Máte-li tedy pět týdnů dovolené a z roku 2004 vám zbyl týden, který nevyčerpáte ani do 31. prosince 2006, dostanete náhradu mzdy.

Délka odpočinku na zotavenou