Blíží se k nám revoluce v pojištění?

Pojišťovny v současné době oceňují pravděpodobnost vzniku pojistné události v životním pojištění nejčastěji podle pohlaví, věku klienta a jeho zdravotního stavu. Tyto parametry jsou velice podstatným faktorem pro výpočet pojistných sazeb. Parametry jako jsou pohlaví či věk pojištěného mají totiž tu výhodu, že se jednoduše a zejména velmi levně zjišťují a ověřují.

Dne 13.12.2004 schválila Rada EU směrnici o zavedení zásady rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování ve znění, které ovšem zachovává možnost využívat faktor pohlaví při výpočtu pojistných sazeb a pojistného plnění. Česká asociace pojišťoven spolu s ostatními národními asociacemi pojišťoven toto rozhodnutí vítá.

"Jsme rádi, že se nepodařilo prosadit původní myšlenku mechanického zákazu rozlišování pohlaví při výpočtu pojistných sazeb a pojistného plnění. Ta by totiž přinesla naprosto opačný efekt, než má směrnice v úmyslu - domnělá diskriminace žen by byla nahrazena faktickou diskriminací méně rizikových skupin. Navíc, takové opatření by v důsledku vedlo ke zvýšení cen pro všechny klienty," uvedl k tomu prezident České asociace pojišťoven Ladislav Bartoníček.

Předmětem téměř dvouletých diskusí při přijímání směrnice byl právě její článek, který řeší rovnost pohlaví při výpočtu pojistného a pojistného plnění v komerčním pojišťovnictví. Přijatá směrnice neznamená absolutní zákaz rozlišování pohlaví v pojistně matematických výpočtech, ale dává členským státům možnost tohoto rozlišení, pokud je k tomu vedou objektivní důvody doložitelné spolehlivými daty.

Česká asociace pojišťoven spatřuje svou roli při aplikaci směrnice v tom, že povede na národní úrovni odborný dialog s orgány státní správy, v němž bude usilovat o to, aby se ČR zařadila mezi členské státy EU, které připustí použití rozlišení pohlaví v pojišťovnictví.



V opačném případě by pojistitelé se sídlem v ČR byli na jednotném pojistném trhu EU znevýhodněni oproti pojistitelům z členských států, které rozlišovat pohlaví umožní, nemluvě o pojišťovnách ze třetích zemí.

Obsah části směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004 týkající se pojišťovnictví v kostce:

1) zakazuje se použití pohlaví jako faktoru při výpočtu pojistného a pojistného plnění ve všech nových pojistných smlouvách,

2) členské státy se mohou rozhodnout, že se odchýlí od výše uvedené zásady a dovolí přiměřené rozdíly v individuálním pojistném a v pojistném plnění, jestliže použití pohlaví je určujícím faktorem pro ocenění rizika založeného na významných a přesných pojistně matematických a statistických datech,

3) v žádném případě nesmí mít těhotenství a mateřství za následek rozdíly v individuálním pojistném a pojistném plnění,

4) členské státy poskytnou Komisi všechny použitelné informace týkající se aplikace směrnice a Komise připraví souhrnnou zprávu, jejímž obsahem bude zhodnocení praxe členských států a uzná-li to vhodné i návrh na změnu směrnice,

5) přechodné období pro zavedení směrnice je stanoveno na 5 let.

Druhý odstavec ruší platnost zákazu použití faktoru pohlaví, a proto si tedy členské státy mohou vybrat, zda změní nebo nezmění postupy při stanovení pojistného - jinými slovy: zdraží nebo nezdraží pojistné. Revoluce v pojištění se nakonec nebude konat.

Rada se také dohodla na zásadách vytvoření pracovní skupiny, která vypracuje zmíněnou zprávu. Budou ji tvořit zástupci vlád všech členských států, zástupci pojišťovnictví a souvisejících finančních služeb, zástupci spotřebitelů a zástupci organizací usilujících o rovnost pohlaví.



Zdroj: Česká asociace pojišťoven

