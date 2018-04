Bohatí chtějí od platebních karet více

Češi vnímají prestižních platební karty trochu jinak, než jak by odpovídalo představám kartových společností. Typickým držitelem prestižní (nejčastěji zlaté) platební karty je podle nich upravený, často cestující, velmi zaneprázdněný a úspěšný podnikatel s nadstandardními příjmy.

Zlatou či platinovou kartu v peněžence pak spojujeme nejčastěji s vysokou prestiží, nadstandardními službami a nedosažitelností. To zejména díky přesvědčení, že nutnou podmínkou pro získání takové karty je nadstandardně vysoký příjem. Jisté obavy navíc vzbuzuje i obvykle individuální přístup bank k posuzování budoucích držitelů prestižních karet.



Český trh zaostává za Evropou

Trh bankovních platebních karet u nás čítá již více než osm milionů kusů, ovšem pouhá 2 % z tohoto počtu připadají právě na karty prestižní. Na polském trhu platebních karet je to 5 %, na Slovensku méně než u nás, konkrétně 1 %. Evropský průměr přitom dosahuje 15 %.

Na celkovém obratu realizovaném platebními kartami v Evropě se prestižní karty podílejí dvaceti procenty. Průměrný obrat jedinou prestižní kartou je přitom o celou polovinu větší než u standardní. Prestižními kartami našich sousedů ovšem "proteče" více peněz než v ČR (v poměru k celkovému obratu realizovanému platebními kartami).

Tab.: Podíl prestižních karet na trhu dle zemí Země Podíl na celkovém počtu karet

(v %) Podíl počtu transakcí

(v %) Podíl na realizovaném obratu

(v %) ČR 2 4 5 Polsko 5 10 16 Slovensko 1 4 7

Více kartami platíme v zahraničí než doma

Obrat připadající na jednu prestižní kartu v České republice je třikrát větší než u karty standardní, v Evropě je poloviční. To dokazuje, že prestižní karty jsou u nás skutečně spíše výjimečné, a zvýrazňují se tak rozdíly mezi kartami standardními a prestižními.

Podíváme-li se na obrat transakcí uskutečněných českými prestižními kartami v zahraničí, pak je dokonce 5x větší v porovnání s kartami standardními. Naopak v Evropě je tento rozdíl pouze dvojnásobný.

Proč bychom si měli prestižní (kreditní) kartu pořizovat

Platební karty jejich držitelé nejčastěji využívají k výběrům hotovosti z bankomatů a k platbám u obchodníků. Přednost dostávají právě prestižní karty při placení u obchodníků v zahraničí, stejně jako nacházejí své uplatnění při on-line nákupech letenek.

Mezi výhody uváděné držiteli karet, díky nimž stojí za to uvažovat o pořízení prestižní (obvykle kreditní) karty, patří bezúročné období, vyšší limity, kvalitnější cestovní pojištění, finanční zvýhodnění (např. výhodnější směnný kurz bez poplatků) a v neposlední řadě i rozsáhlejší asistenční služby. Kvitována je rovněž široká akceptační síť, bezpečnost a především prestiž, která je s tímto produktem neodmyslitelně spjata. S prestiží těchto karet jde ruku v ruce jejich vyšší cena. Více si přečtěte ZDE.

Ideální prestižní karta

Představa tuzemských platebních karet, jak má vypadat ideální prestižní karta, má dvě roviny. První bezpečnostní, tedy karta by měla nést některé identifikační znaky, např. fotografii, případně otisk prstu držitele. Měla by zároveň sloužit také jako osobní identifikátor. Druhou rovinu tvoří benefity, a to minimálně 10% slevy v obchodních řetězcích, slevy na kulturní akce apod., které bývají poskytovány držitelům.

Zdroj: Průzkum společnosti MasterCard