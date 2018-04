Bohatství raději v práci nedávejte najevo

Když mladý architekt Pavel sháněl svou první práci, nemusel se díky štědrému dědictví po bohatém švédském strýci příliš ptát na výši svého platu. Nastoupil do projekční kanceláře, kde se se svou přátelskou povahou brzy zapojil do kolektivu. Se svým luxusním sporťákem parkoval raději o ulici dál, aby spolupracovníky zbytečně neprovokoval. Po nějaké době se však přístup kolegů a šéfa rapidně změnil. Část z nich si ho začala předcházet různými službičkami, část se s ním přestala bavit a vymyslela mu přezdívku Buržoust. Vrcholem bylo, když ho začala nepokrytě svádět kolegyně z vedlejší kanceláře, i když o něj předtím nejevila žádný zájem. Z firmy ve zkušební době raději odešel a až poté se dozvěděl, že za vše mohl jeden „aktivní“ spolupracovník, který ho zahlédl, jak vystupuje z auta za několik milionů korun. Od té doby si Pavel začal více chránit své soukromí.

Odborníci zkoumající postoje bohatých Čechů, kterých podle nedávno zveřejněných průzkumů společností Cap Gemini a Merrill Lynch neustále přibývá. Tvrdí, že postupná generační obměna a celkový růst životní úrovně přispívají k tomu, že se lidé přestávají bát ukázat své bohatství. „Dlouhá desetiletí socialismu s vynucenou rovností a rozšířeným návykem navenek nevybočovat vyvolala jako reakci potřebu nově nabyté ekonomické úspěchy vystavit na odiv,“ říká výzkumník Ivo Bayer ze Sociologického ústavu České akademie věd. Naproti tomu však stále přežívá sklon k tomu, být nenápadný, neprovokovat závistivce.

Nepopuďte si kolegy

I když stále mnoho Čechů bojuje se svými závistivými povahami, přece jen se v mnoha firmách mezi zaměstnanci už rozšiřuje názor, že důležitější je, jakou kolega odvádí práci, než jestli jezdí do práce v nablýskaném BMW. Lidé jsou však velmi citliví na přezíravý postoj bohatých. „Spousta lidí ještě přežije, když má druhý víc a je úspěšnější, ale struna praskne v okamžiku, kdy se jim dostane ze strany těch šťastnějších výsměchu za jejich majetkovou situaci,“ říká majitelka společenské agentury Style Alena Hájková. „Někdy se problém skrývá v tom, že si bohatí lidé ani neuvědomují, jak jsou na tom oproti druhým lépe, a nenapadne je, co v ostatních způsobují jejich nevinné poznámky.“ Neprovokovat své kolegy a šéfy se vyplatí zejména nováčkům, kteří ještě nevědí, jaké zvyklosti v nové firmě panují. I když nemáte potřebu se chlubit svým ekonomickým postavením, luxusní hodinky na ruce, prestižní značka oblečení či zmínka o zálibě v jízdě na koni či námořním jachtingu dá ostatním najevo, že vás datum výplatního termínu nemusí zajímat. „Lidé jsou zvláštně u nás velmi všímaví a budou o vás vědět i to, o čem si budete myslet, že jste to dobře skryli. Pokud si bohatí lidé nechtějí dělat zbytečné problémy a být neoblíbeni, nesmějí svou finanční převahu dávat najevo, přestože jsou to kvalitní pracovníci,“ radí Alena Hájková.

Podobný názor zastává i psycholog Antonín Mitáček z České asociace psychologů práce a organizace. Podle něj by se zaměstnanec měl chovat v souladu se svou pozicí ve firmě, nesnažit se svou ekonomickou převahou narušovat firemní hierarchii. „Pracovník by neměl vystupovat tak, že když má peníze, je něco víc než ostatní. Nikdy totiž neví, jakým způsobem mu to kolegové či šéfové mohou vrátit,“ varuje Mitáček. Šéfové se například mohou obávat, že zaměstnanec ohrozí jejich autoritu v kolektivu, dostanou strach, že kolegové budou neoficiálně uznávat ekonomicky úspěšnějšího. Šéf si pak najde záminku, aby se nepohodlného pracovníka zbavil.

Významným kritériem při hodnocení kolegů je i věkové složení pracovního kolektivu. Mladí kolegové mohou dosažené bohatství spolupracovníka brát jako příklad hodný následování, zatímco v dosluhujících úřednících na státním úřadě vzbudí pouze závist a zlobu.

Kde trávíte dovolenou?

I když se o své finanční situaci s kolegy nebavíte ani jim nedáváte nijak najevo, jak na tom jste, existují okamžiky, které mohou poodhalit vaše soukromí. Prozradit vás například může odpověď na nevinnou otázku kolegyně od vedlejšího stolu, kde se letos chystáte načerpat nové síly do práce.

Zapírání názvu exotického místa, na jehož návštěvu byste si ze svého platu nikdy nenašetřili, však není řešení. Odpověď musí být pravdivá, ale neměla by znít vytahovačně. Když na závěr dodáte obecnou pravdu, že není důležité, kde jste, ale s kým, máte vyhráno.

Jak naštvat své kolegy