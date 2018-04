Boj o zákazníka na trhu s hypotékami graduje. Víte, čí hypotéka je nejvýhodnější?

Hned pět hypotečních bank se uchází vylepšenými nabídkami o přízeň občanů toužících po vlastním bydlení. Z konkurenčního boje pětice hypotečních bank by měl vytěžit především zákazník. Která z nabídek je tedy nejvýhodnější?

O specifikách jednotlivých programů jsme informovali čtenáře v předcházejících komentářích a nyní se zkusíme zaměřit na vzájemném srovnání nabídek jednotlivých hypotečních bank na konkrétním příkladu.

Zadání:

Velmi bonitní klient si chce koupit nový byt v menším městě nedaleko Prahy. Jeho pořizovací cena činí jeden milión korun. Klient požádá jednotlivé banky o hypotéku ve výši 700 tisíc se splatností 15 let. Zbývajících 300 tisíc chybějících do pořizovací ceny nemovitosti bude klient financovat z vlastních zdrojů. Klientem zvolená nemovitost splňuje nároky na přidělení státní podpory.

Srovnávací tabulka jednotlivých nabídek na trhu



Raiff. KB ČMHB GE ČS Top.Bydl. Úr.sazba 6,7% 6,25% 6,15% 6,9% 6,9% 7,8%* Doba fixace 5 let 5 let 1 rok 1 rok 5 let 5 let St.podp.(2%) ano ano ano ano ano ne Splátka (Kč) 5 428 5 263 5 230 5 498 5 498 5 638 Počet splátek 180 180 180 180 180 180 Suma splátek 977 040 947 340 941 400 989 640 989 640 1 014 840

*V rámci programu Top Bydlení nabízí ČS možnost dotace až poloviny hypotéky třemi procentními body. Zároveň zde platí pravidlo, že klient může získat tuto dotaci pouze na tu část hypotéky, která není dotovaná prostřednictvím státního příspěvku. V rámci tohoto programu je tedy pro klienty nejvýhodnější si nechat polovinu hypotéky dotovat od ČS (tři procentní body) a druhou polovinu státní podporou od státu.

Komentář k tabulce:

Vzhledem k tomu, že hypotéka má charakter dlouhodobého produktu, tak výše uvedená tabulka se neobejde bez kompaktnějšího zhodnocení pro a proti jednotlivých nabídek.

Doba fixace a státní podpora

Všichni víme, že v současné době činí výše státní podpory dvě procenta. V námi zvoleném příkladu hraje státní podpora velmi významnou roli, neboť vybraný klient si pořizuje novou nemovitost, na jejíž financování si bere hypotéku splňující v celé své výši nárok na státní podporu. V případě bytu činí limit hypotečního úvěru pro její poskytnutí dle vládního nařízení 244/1995 osm set tisíc a vzhledem k tomu, že náš klient si bere pouze úvěr ve výši sedm set tisíc korun, má nárok na státní příspěvek v celé jeho výši. Jenom pro zajímavost se podívejme na to, jak příslušné vládní nařízení výši státní podpory upravuje.

Výše průměrné sazby z HÚ pod 7% 7-8% 8-9% 9-10% 10% a více Výše státní podpory 0% 1% 2% 3% 4%

Dle uvedeného vládního nařízení se výše státní podpory pro daný rok stanoví v závislosti na výši průměrné úrokové sazby z hypotečních úvěrů v předcházejícím roce. Bystrý čtenář si jistě uvědomí, jak může probíhající konkurenční boj mezi hypotečními bankami skončit. Skutečně se může stát, že na tom nevydělají lidé s hypotékou, nýbrž státní pokladna, která se díky klesajícím sazbám může vyvázat z povinnosti přispívat na hypotéky.

Ale zpět k první tabulce hodnotící nabídky jednotlivých hypotečních bank. Klient hodnotící nabídky jednotlivých bank by si měl uvědomit právě nabízenou délku fixace, neboť k ní se váže i konkrétní výše státní podpory. Podle hodnot uvedených měsíčních splátek má nejlepší nabídku ČMHB. Ta nejbonitnějším klientům je schopna nabídnout úrokovou sazbu tvořenou aktuální roční sazbou PRIBOR a příslušného koeficientu. Ale pozor. Klient si fixuje jednoroční úrokovou míru a společně s ní si také fixuje dvouprocentní státní podporu. Při tak krátké době fixace se tedy klient vystavuje riziku, že příští rok přijde o státní podporu v případě, že stát zareaguje na nízké úrokové sazby z hypotečních úvěrů v předcházejícím roce v souladu se zněním již několikrát zmíněného vládního nařízení.

Podobnou nabídku nabízí klientům také GE Capital, jejíž úroková sazba má také pouze jednoroční dobu fixace. Komerční banka i Raiffeisen Bank nabízí klientovi uvedené sazby s garancí pěti let, což je s ohledem na podstatu vládního nařízení a vývoj na trhu momentálně výhodnější.

A co nabídka ČS?

Průkopník hromobití na trhu ČS nevyznívá v tomto srovnání příliš atraktivně. To ovšem neznamená, že by její nabídka nebyla dobrá. V současné době nabízí Česká spořitelna v podstatě dva druhy hypotečních produktů: Hypoteční úvěry klasické a výběrový program Top Bydlení. Klasické úvěry pracují na shodném principu jako programy konkurenčních bank. Naopak program bydlení je založen na možnosti až tříprocentní dotace na polovinu hypotéky. Důležitým předpokladem je fakt, že tříprocentní dotace se vztahuje pouze na tu část úvěru, která není dotovaná státem. V důsledku toho námi sledované pořízení nového bytu vyznívá v rámci programu Top Bydlení poměrně špatně. Je třeba si uvědomit, že program Top Bydlení pracuje s vyšší úrokovou sazbou než konkurenční nabídky, avšak jeho výhodnost graduje ve využití kombinace dotace ČS a státu. Námi vybraný modelový příklad tomuto programu však skutečně nesedí. Výhodnost tohoto programu se najde především u úvěrů vyšších objemů, kde státní podpora pokrývá jen část hypotéky a na zbývající část lze uplatnit tříprocentní dotaci anebo obecně na investice do starších nemovitostí, které úplně postrádají státní podporu.

Kromě toho je třeba si uvědomit to, že ČS v rámci programu Top Bydlení zaručuje tříprocentní dotaci během celé splatnosti hypotéky, což je jistota, kterou bychom u ostatních bank hledali marně. V případě konkurence jsme na konci doby fixace odkázáni na aktuální sazby úrokových měr a výše státní podpory je také velmi nejistá. ČS v této souvislosti nabízí jistotu v podobě zmiňované tříprocentní dotace.

Pozor na poplatky souvisejísí s úvěry

Nedílnou součástí hodnocení hypoték jsou samozřejmě také poplatky s nimi souvisejícími. Hypoteční banky si účtují poplatzek za zpracování úvěru. Velmi vysokou laťku v této souvislosti nasadila Česká spořitelna, která v rámci programu Top Bydlení si účtuje za zpracování úvěru minimálně devět a půl tisíce korun. Kromě toho je třeba vzít v úvahu i faktory jako je doba potřebná k vyhodnocení žádosti o hypotéku či výši poplatku za ohodnocení nemovitosti.

Srovnání nabídek jednotlivých hypotečních bank se budeme věnovat i v dalších komentářích, přičemž budeme porovnávat jejich výhodnost v závislosti na změněných kritérií pořizované nemovitosti.

Která z nabídek je nejlepší? Těšíme se na vaše názory.