Boj penzijních fondů o klienty vrcholí, bonusy jsou lákavé

Trh penzijního připojištění se pomalu, ale jistě blíží k hranici nasycení. Pro penzijní fondy je stále těžší získat další klienty do systému penzijního připojištění. Nicméně na českém trhu přesto existuje relativně velká skupina potenciálních klientů, kteří o penzijním připojištění doposud buď ani neslyšeli, anebo o penzijním připojištění jako formě zabezpečení na důchod odmítali vůbec přemýšlet. A tou jsou lidé od 18 do 35 let.

Reakcí na stávající situaci jsou opatření penzijních fondů, jejichž cílem je jednak udržení stávajícího kmene smluv penzijního připojištění formou různých věrnostních programů a jednak rozšiřování řad účastníků penzijního připojištění klienty především mladších ročníků. V posledních týdnech bylo spuštěno několik marketingových kampaní, především prostřednictvím internetu, které mají za cíl oslovit potencionální klienty mladších generací.

Co tedy penzijní fondy svým klientům nabízejí?

Předmětem sdělení je nejčastěji jednoduchost spořicího produktu se státním příspěvkem, s možností sjednání a obsluhy smlouvy o penzijním připojištění on-line na webových stránkách penzijních fondů. Přičemž klient má k sjednané smlouvě nárok na určitý bonus, dárek, službu navíc.

AEGON Penzijní fond

Bonus ve výši 2 % z celkové úložky za prvních 12 měsíců trvání penzijního připojištění. Podmínkou poskytnutí zvýhodnění je minimální objem zaplacených příspěvků ve výši 1,5násobku průměrné měsíční mzdy podle posledního publikovaného ročního údaje Českého statistického úřadu. To za stávajících podmínek odpovídá roční úložce 1,5 * 21 470 Kč = 32 205 Kč. Klientovi by byl v tomto případě na konci prvního roku připsán bonus ve výši 644 Kč (maximálně fond připisuje bonus 10 000 Kč).

ALLIANZ Penzijní fond

Soutěž "Šťastný máj" - soutěž pro nové klienty nebo nově získané klienty Penzijního fondu Allianz. Podmínkou účasti v soutěži a zařazení do slosování o ceny je zodpovězení soutěžní otázky: kolik účastníků, jejichž jména začínají na M, A a J, bude mít Allianz PF k 31. 3. 2008, kdy soutěž končí? Soutěž se vztahuje jak na smlouvy uzavřené on-line, tak na smlouvy sjednané na pobočkách Allianz, případně prostřednictvím obchodních partnerů. Ceny pro účastníky soutěže "Šťastný máj" naleznete ZDE

AXA Penzijní fond

Bonus až 7 500 Kč pro klienty, kteří ke sjednání smlouvy o penzijním připojištění využijí portálu www.zijtevpohode.cz. Podmínky vyplacení bonusu se odvíjí od průměrné měsíční úložky klienta. Po prvních 12 měsících penzijní fond vyplatí účastníkům jednonásobek průměrné měsíční úložky, pokud se tato úložka pohybuje ve výši do 500 Kč. V případě, že klient spoří vyšší částku, tento bonus je připisován ve dvojnásobné výši.

pro klienty, kteří ke sjednání smlouvy o penzijním připojištění využijí portálu www.zijtevpohode.cz. Podmínky vyplacení bonusu se odvíjí od průměrné měsíční úložky klienta. Po prvních 12 měsících penzijní fond vyplatí účastníkům jednonásobek průměrné měsíční úložky, pokud se tato úložka pohybuje ve výši do 500 Kč. V případě, že klient spoří vyšší částku, tento bonus je připisován ve dvojnásobné výši. Pokud klient po dobu dvou let spoří průměrně za měsíc více než 1500 Kč, AXA penzijní fond k jeho vkladům na konci druhého roku přidá ještě jednonásobek vkladu.

Karta pro členy AXA clubu - účastník obdrží od penzijního fondu kreditní kartu, při jejímž každém bezhotovostním použití je klientovi na jeho účet penzijního připojištění připsána částka ve výši 0,3 % z ceny nákupu. V partnerských obchodech AXA clubu, mezi něž patří například Datart, Benzina či Plus Discount, může klient navíc získat další bonus (slevu) až do výše 8 %.

- účastník obdrží od penzijního fondu kreditní kartu, při jejímž každém bezhotovostním použití je klientovi na jeho účet penzijního připojištění připsána částka ve výši 0,3 % z ceny nákupu. V partnerských obchodech AXA clubu, mezi něž patří například Datart, Benzina či Plus Discount, může klient navíc získat další bonus (slevu) až do výše 8 %. Asistenční služby ve výši 49 000 Kč + 6000 Kč - asistenční služby klient může využít k odstranění příčiny havárie v domácnosti prověřeným řemeslníkem, za náhradní ubytování v důsledku havárie v domácnosti, za odborné otevření zabouchnutých dveří, za právní poradenství při sousedských sporech a odpovědnosti za škodu.

ČSOB Penzijní fond Progres, Stabilita

Jak penzijní fond Progres, tak Stabilita nabízí svým klientům benefity připravené ve spolupráci se sesterskou bankou - Poštovní spořitelnou. Klienti penzijních fondů ČSOB mohou využít zvýhodněných podmínek u následujících bankovních služeb:

100 % sleva na vstupním poplatku při sjednání spotřebitelského úvěru Poštovní spořitelny

při sjednání spotřebitelského úvěru Poštovní spořitelny Šestiměsíční poplatkové prázdniny na vedení běžných účtů Poštovní spořitelny: Postžiro a Postkonto

na vedení běžných účtů Poštovní spořitelny: Postžiro a Postkonto Účastníkům, kteří nejsou klienty Poštovní spořitelny, nabízejí oba penzijní fondy 7 % slevu na vybrané zájezdy pořádané cestovní kanceláří ČEDOK

Penzijní fond Generali

10% sleva na cestovní pojištění - klienti penzijního fondu Generali mohou uplatnit 10% slevu na cestovní pojištění poskytované pojišťovnou Generali.

- klienti penzijního fondu Generali mohou uplatnit 10% slevu na cestovní pojištění poskytované pojišťovnou Generali. 15% sleva na nemocenské a úrazové pojištění - penzijní fond od 1. 8. 2007 nabízí slevu 15 % na nově uzavřené nemocenské pojištění a úrazové pojištění jednotlivců nebo Family u pojišťovny Generali.

- penzijní fond od 1. 8. 2007 nabízí slevu 15 % na nově uzavřené nemocenské pojištění a úrazové pojištění jednotlivců nebo Family u pojišťovny Generali. Členská karta klubu Generali - na základě předložení členské karty klienti penzijního fondu Generali obdrží slevu v rozmezí 2 - 15 % při nákupu ve vybraných obchodech, mezi které patří například Vekra, Barumcentrum Praha, Nábytek Spectrum a další, kompletní seznam je uváděn v členském G - magazínu. Zároveň Penzijní fond Generali pořádá pro členy klubu různé sportovní a kulturní akce.

Penzijní fond ING

1 GB USB disk - jednorázová odměna pro nové nebo nově příchozí klienty Penzijního fondu ING, kteří si sjednají penzijní připojištění on-line na webových stránkách ING, a to v termínu od 5. 11. 2007 do 31. 1. 2008. Podmínkou pro splnění nároku na USB disk je včasné zaplacení alespoň 2 měsíčních úložek.

Penzijní fond České spořitelny

Úrazové pojištění se zvýhodněnou sazbou - možnost uzavření úrazového pojištění včetně připojištění hospitalizace a denního odškodného z důvodu úrazu, jehož poskytovatelem je Pojišťovna České spořitelny. U některých tarifů se jedná o zvýhodnění až o 60 % oproti standardním sazbám, uvádí na svých webových stránkách Česká spořitelna.

V případě přerušení či ukončení trvání penzijního připojištění zůstává úrazové pojištění v platnosti, jen pojistné se zvyšuje na standardní výši jako u běžně sjednaného samostatného úrazového pojištění.

Penzijní fond Komerční banky

SPHERE CARD - slevová karta Penzijního fondu Komerční banky s dvouletou platností, tuto kartu může klient využít při nákupech na více než 5 000 obchodních místech. Slevu v rozsahu od 5 % do 30 % lze uplatnit v obchodech jako Focus Optik, Kenvelo, Rock Point apod.

- slevová karta Penzijního fondu Komerční banky s dvouletou platností, tuto kartu může klient využít při nákupech na více než 5 000 obchodních místech. Slevu v rozsahu od 5 % do 30 % lze uplatnit v obchodech jako Focus Optik, Kenvelo, Rock Point apod. Zvýhodněná nabídka rekreace pro klienty PF KB - klienti mají možnost využít 50% slevu na pobyt v horském hotelu JAKI v Dolních Mísečkách v Krkonoších a rovněž ve čtyřhvězdičkovém karlovarském lázeňském domě VENUS

Penzijní fond České pojišťovny

Úrazové pojištění BONUS se zvýhodněnou sazbou - úrazové pojištění BONUS České pojišťovny je poskytováno s 22% slevou - za předpokladu, že součet vlastního měsíčního příspěvku účastníka na penzijní připojištění a měsíčního pojistného na úrazové pojištění BONUS je ve výši minimálně 400 Kč. Nárok na slevu trvá po dobu trvání smlouvy o penzijním připojištění u Penzijního fondu České pojišťovny. V případě přerušení či ukončení trvání penzijního připojištění zůstává úrazové pojištění BONUS v platnosti, jen pojistné se zvyšuje na standardní výši jako u běžně sjednaného samostatného úrazového pojištění.

Valná většina penzijních fondů nyní umožňuje sjednání a obsluhu smlouvy o penzijním připojištění prostřednictvím internetu, stejně tak lze téměř v každé nabídce PF nalézt službu, která klienta před koncem roku upozorní na možnost uplatnění daňových odpočtů a ideální výši za klienta spočítá.

Paleta nabízených benefitů je opravdu široká a vzhledem k tomu, že stávající legislativa neumožňuje penzijním fondům nijak výrazně odlišit jednotlivé penzijní plány od nabídky konkurence, může nabídka doprovodných programů určitou měrou ovlivnit rozhodování, kterému fondu dá klient přednost. Nicméně hlavní pozornost by měl potencionální klient při svém výběru věnovat přeci jen finanční stabilitě penzijního fondu (např. počet klientských smluv, objem spravovaných prostředků, poměr nákladů příštích období na účastníka apod.)

Za pozornost také určitě stojí dlouhodobá výnosnost fondu. Přece jenom penzijní připojištění je během na dlouhou trať a desetina procenta v úrovni připisovaných výnosů může v konečném důsledku znamenat rozdíl v řádu tisícikorun.

