Bojí se české společnosti burzy?

Každý střízlivě uvažující obchodník, ať už jde o podnikatele, nebo majitele velkého koncernu, si musí uvědomit, že udržet trvalý růst a rozvoj firmy nejde pouze s využitím vlastního kapitálu. Způsobů, jak zajistit financování aktivit je mnoho, od úvěrů, přes rizikový (venture) kapitál až po emisi dluhopisů, nebo akcií na burze.

Drtivá většina společností v současnosti využívá k financování hlavně úvěry od bank. Jejich hlavními klady, které firmy přitahují, jsou: krátká doba potřebná pro vyřízení úvěru, relativně nízké počáteční náklady a samozřejmě dnešní velmi nízké úrokové sazby. Vstup investora prostřednictvím venture kapitálu se také v poslední době celkem utěšeně rozmáhá. Emise dluhopisů zase využívají k získávání hotovosti především banky, které získané prostředky využijí na poskytování úvěrů, nebo hypoték (hypoteční zástavní listy).

Burza neláká

Jak je to ale s emisemi akcií prostřednictvím burzy? Firmy si pro peníze na burzu nechodí, raději řeší financování jiným způsobem. Nemohou se přitom stěžovat, že o akcie na pražské burze není zájem. Minulý rok byla pražská burza (BCPP) jednou z nejvýkonnějších burz v Evropě. Svým investorům přinesla více než padesátiprocentní zisk. V aktivitě tedy nezaostává, dokonce je burzou s nejvyššími objemy obchodů ve střední Evropě. S více než půlročním předstihem překonala rekordní hodnotuobjemu obchodů z minulého roku (479,7 mld. Kč). Lze tedy říci, že zájem investování v korunách mezi investory existuje a jsou také vytvořeny podmínky k tomu, aby pražská burza byla plnohodnotným trhem.

V současné době to však ještě říci nelze. BCPP totiž neplní jeden ze svých hlavních úkolů – být hlavním zdrojem kapitálu pro české firmy. Ačkoli ve světě trhy zažívají opětovný rozmach primárních emisí (IPO – Initial Public Offering), pražská burza se ne a ne rozběhnout. Jen za první pololetí se podle poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers uskutečnilo v Evropě 267 primárních emisí v hodnotě 16,5 mld. EUR. Podobně se vyvíjejí trhy v USA, Číně, nebo v zemích Středního východu.

Jaké jsou překážky?

V ČR je zatím situace zcela odlišná a bohužel to vypadá tak, že ani v letošním roce se

Warranty a knock-out produkty: Obrovský zisk, nebo nic.

Čtěte ZDE

trend nezmění. I když na trhu existuje dostatek firem, které mají potenciál na vydání nové emise akcií, o vstupu na trh ještě tento rok neuvažuje asi žádná.

Zatím jedinou, a je třeba dodat že velmi úspěšnou, primární emisí na pražské burze byl vstup farmaceutické společnosti Zentiva. Společnost před rokem umístila své akcie na trzích v Londýně a v Praze a od té doby posílila o více než 80 %. I když byl tento úspěch dobrým signálem pro domácí kapitálový trh, další následovníci se zatím nenašli. Kromě Zentivy pak na pražskou burzu vstoupily ještě dvě společnosti, jejichž akcie již jsou obchodovány na pařížské burze a na trhu Nasdaq. V jejich případě však nejde o primární emise a zájem o akcie realitní společnosti ORCO Property Group a majitele Novy, Central European Media Enterprises (CME) není takový, jak se původně čekalo.

Rozvoji trhu s primárními emisemi v ČR bohužel brání několik faktorů. Někdy to vypadá, že domácí firmy mají ze vstupu na burzu strach a cítí k ní nedůvěru. České společnosti se totiž jen nerady vzdávají určitého soukromí a nerady také odkrývají své finance a výsledky na veřejnosti. Vstupem podniku na burzu totiž vzrostou nároky na reporty a firma musí poskytovat investorům veškeré informace o svém hospodaření, nebo vlastnické struktuře. Společnosti mají také obavu z ovládnutí jinou společností. Tomu se ale dá předejít omezením objemu nabízených akcií.

Nevyznáte se v nabídce nových produktů bank či spořitelen? Chcete vědět, které produkty stojí za to? Na pochybách vás nenechá naše rubrika- Vyplatí se?

Důležitým faktorem, který odrazuje společnosti je časová náročnost primární emise akcií. Raději proto řeší svou finanční situaci pomocí úvěru. Příprava IPO je totiž dlouhodobější proces a může trvat i víc než jeden rok. Svou roli hrají také počáteční náklady, které jsou v případě emise vyšší, než u úvěru. Zde by si však firmy měly uvědomit, že kromě počátečních nákladů je třeba v případě úvěru počítat také s úroky, které bance zaplatí při splácení.

Neúspěch emise může způsobit i špatné načasování. Velmi dobrým příkladem je nepovedená emise akcií ocelářské společnosti Limart v roce 2001, která nabízela 49,7 % akcií v hodnotě 340 miliónů korun. Byla však načasovaná na dobu, kdy splaskla ve světě technologická bublina a skončila neúspěchem.

Vláda trhu nepomůže

Jedním z důvodů, proč trh s primárními emisemi u nás stagnuje, je i malá, spíše skoro žádná, podpora ze strany vlády. Při prodeji podílů státních podniků se totiž stále přikloní k prodeji strategickému investorovi a veřejnou nabídku ignoruje. V této souvislosti se hodně diskutovalo o možnosti prodeje Českého Telecomu přes burzu, nakonec však získala Telecom španělská Telefonica.

Přinese TV Nova zisk i českým investorům?

Více ZDE

Naše kompetentní orgány by si měly vzít příklad z polské vlády, která si zřejmě více uvědomuje důležitost fungování kapitálového trhu a prodej státních podniků přes burzu velmi podporuje. Důkazem je emise největší polské banky PKO v hodnotě 1,78 mld. EUR, což z ní učinilo největší emisi ve střední Evropě. Nemůžeme se divit, že oproti jediné emisi na našem trhu za minulý rok je 31 emisí za stejné období na burze ve Varšavě.

Mírně pozitivně vyznívá skutečnost, že o primární emisi v průběhu nejbližších pár let uvažuje hned několik firem, a to jak státních, tak soukromých. Ze státních podniků jsou žhavými kandidáty například Česká správa letišť, ČEPRO, České aerolinie. Do úvahy přichází také akcie zahraničních firem podnikajících na českém trhu. Úspěch Zentivy by měl být pro společnosti dobrou reklamou a jednoznačně potvrdil, že vstup na trh prostřednictvím primární emise akcií je v našich podmínkách reálný.

Myslíte si, že se v příštích letech situace na trhu s IPO změní? Co je podle vás největší brzdou v rozvoji trhu s primárními emisemi akcií na pražské burze? Těšíme se na vaše názory.