Bojíte se o svůj počítač?

, aktualizováno

Můžete si nějakým způsobem nechat pojistit své vlastní předměty, které si sami přinesete na pracoviště, protože je chcete používat ke své práci? Možná namítnete, proč by to měl někdo vůbec dělat, vždyť je to zbytečné. Ale můžeme si například představit situaci, kdy se vám nelíbí obrazovka u počítače, do které musíte denně koukat mnoho hodin a zaměstnavatel vám lepší monitor pořídit nechce.