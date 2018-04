Bojíte se rizika? Tak plaťte!

, aktualizováno

Dnešním dnem zahajujeme seriál, který by vám měl objasnit základní principy pojištění. Lidé se obecně bojí rizika a to zvláště když jde o jejich peníze nebo majetek. Proto velice často sledujeme pojišťovací produkty a zvažujeme jejich použití. Pojištění bytu, domu, života nebo auta pro nás znamená snížení rizika. Zvýšení jistoty a ztrátu některých obav, které máme o majetek a o svoje budoucí příjmy. Samozřejmě, že pojištění něco stojí. Riziko ztráty velké částky nahradíme pravidelnou malou platbou. Platíme několik stokorun za to, že pojišťovna možná zaplatí statisíce.