Bojíte se soudních poplatků? Lze se jim vyhnout!

Možná jste se někdy dostali do situace, kdy už za dané situace nebylo jiného východiska, než-li dát člověka poškozujícího vaše zájmy k soudu, ale vy jste celou záležitost vzdali z obav z výše nákladů, které by s tím byly spojené. Některé pojišťovny na našem trhu pro vás mají do budoucna řešení. Existuje totiž pojištění právní ochrany, jehož smyslem je krytí rizik spojených s prosazováním právních zájmů pojištěného a nese nebo zmírňuje riziko vzniklých nákladů. Svým pojištěním právní ochrany máte možnost si zajistit spolehlivé a dostatečné právní zázemí a zbavit se tak obav z možných nákladů za právní služby.



Ve své podstatě vás pak pojišťovna v případě pojistné události dané pojistnou smlouvou a jí náležejícím Všeobecným pojistným podmínkám a Smluvním ujednáním zastupuje po celé Evropě a prosazuje tak vaše oprávněné požadavky u protistrany. V případě, že máte sjednáno pojištění právní ochrany, je pro vás pojistnou událostí taková situace, která vyžaduje právní pomoc při:

NENECHTE SI UJÍT Vytěžte maximum z různorodosti

Už jste se někdy setkali s pojmem korelace? Ti, kteří přicházejí do kontaktu se statistikou, určitě vědí o čem je řeč. Co má společného s investicemi? Co dělají Češi po práci? Pracují!

Výsledky nedávno skončené ankety přinesly zajímavé odhalení: téměř 1/2 zaměstnaných lidí si po práci přivydělává. Sledujte vodu na koupalištích

Třebaže začátek prázdnin zatím neprovázela žádná velká vedra, která vždy čistotu vody zhoršují, hygienici už vydali několik zákazů koupání. Kde?

obhajobě ve správním či trestním řízení

prosazení zájmů vůči ostatním pojistitelům

prosazení nároků v případě,kdy dojde porušením smlouvy ke škodě

právním sporu v oblasti závazkověprávních vztahů

prosazení zájmů plynoucích ze sousedských vztahů a z vlastnictví věci

Ale pozor! Jen za podmínky, že máte právě na danou oblast života sjednanou pojistnou ochranu. Na výběr totiž máte z několika druhů, které se dají vzájemně doplňovat, přičemž každý by si měl zvolit právě taková, ve kterých sám cítí největší riziko. Pro názornost uvádíme jen ty nejběžnější.

1.

Právní ochrana motorového vozidla se vztahuje na konkrétní automobil a chrání osoby které jej oprávněně užívají

2. Právní ochrana řidiče je vázána na konkrétní osobu kteréhokoliv vozidla vyjma vlastního.

3. Právní ochrana rodiny kryje spory související s nevýdělečnou činností členů rodiny a jejich majetkem vyjma automobilů

4. Právní ochrana nemovitosti je určená pro vlastníky a nájemce nemovitostí a slouží ke krytí pojištěného v nájemních, vlastnických a sousedských sporech

5. Právní ochrana v pracovněprávních sporech znamená právní ochranu pro pojištěného výhradně při událostech, které vzniknou pojištěnému-zaměstnanci v rámci plnění povinností z pracovněprávních vztahů

6. Právní ochrana v případě úrazu se vztahuje na právní problémy související s úrazem pojištěné osoby

A jaké faktické náklady v případě pojistné události vlastně pojišťovna hradí? Jsou to náklady za poradenství, za soudní i mimosoudní řízení a to obyčejně v rozsahu:

-přiměřené náklady právních zástupců a vlastních specialistů

-soudní výdaje a náklady

-náklady na soudní znalce a svědky

-výdaje a náklady protistrany, které je pojištěný povinen uhradit na základě rozhodnutí soudu

-cestovní výdaje pojištěného na soudní řízení

-kauci za účelem vyloučení vyšetřovací vazby formou bezúročné půjčky

A co naopak pojištění právní ochrany nezahrnuje? Jsou to právní porady a hrazení nákladů na tyto spory z nichž nejběžnější jsou:

-osobnostní spory, tj.urážky v tisku, přes plot nebo dokonce v hospodě

-spory s bankovními institucemi a pojišťovnou, u kterých je pojištění právní ochrany sjednáno

-prosazování práva k duševnímu vlastnictví

-restituční spory

-zastoupení při obvinění z úmyslných přestupků nebo trestných činů

-soudní vymáhání reklamací v zahraničí

-sepisování smluv

-okamžitou osobní přítomnost právníka při sporu

-placení znaleckých posudků, které nenařídil soud

Pro hrubou představu vám nyní předkládáme cenové srovnání nejběžnějších druhů pojištění právní ochrany. Je však třeba zdůraznit, že uvedený přehled nezohledňuje rozsah samotného pojistného krytí a je tedy čistě informační.

Pojišťovna Auto (osobní automobil) Řidič Rodina Pojistná částka Územní rozsah D.A.S. do 1350ccm nad 1350ccm 1 100,- 1 300,- 300.000,-Kč + půjčka na kauci Evropa+státy sousedící se 1 800,- 2 100,- max.300tis.Kč, počet PU neomezen Středozemním mořem Kooperativa 1 700,- 1 000,- 1 700,- 500.000,-Kč pro všechny PU v roce Evropa+státy sousedící se půjčka na kauci do výše PČ Středozemním mořem Generali 960,- 700,- nenabízí 200.000,-Kč pro jednu PU Evropa s omezením rozsahu půjčka na kauci 100.000,-Kč Pojištění Uniqa 880,- 700,- nenabízí 300.000,-Kč pro všechny PU v roce ČR+státy v nichž platí půjčka na kauci do výše PČ zelená karta

PU – pojistná událost

PČ – pojistná částka



Zdroj: Informační linky pojišťoven

Pojištění domu a domácnosti.

Jak na to?

Speciální sekce ZDE

Při bližším zájmu o tento produkt však u mnoha pojišťoven narazíte. Komplexní nabídku má ve svém portfoliu pouze na tento produkt specializovaná pojišťovna D.A.S., za kterou je s velkým odstupem trio pojišťoven Kooperativa, Generali a Uniqa. Pojištění právní ochrany je produkt, který je orientovaný na věkovou populaci v rozmezí od 18 let až do důchodového věku neboť právě tato skupina lidí žije „aktivní“ život při němž v dnešním světě není nouze o situace při kterých se právník prostě hodí nebo je dokonce zcela nezbytný.Ačkoli se však jedná o kvalitní a zajímavý druh pojistné ochrany podpořený navíc zajímavou cenovou politikou pojišťoven, je vhodné se zamyslet nad jeho smysluplností. Pojištění právní ochrany v podstatě nezajišťuje nic jiného než právní pomoc a úhradu některých souvisejících nákladů (viz. tabulka v úvodu článku).

Konkurenční možností k tomuto pojištění je tedy dohodnutí právní pomoci přímo u vybrané právní kanceláře. U případů, u kterých má klient reálnou šanci na výhru ve sporu, je druhá možnost jistě levnějším řešením. Sjednání pojištění právní ochrany má proto výraznější význam pouze tam, kde může vzniknout obava o bezproblémové přístupnosti klienta k právním službám. To může být zejména v zahraničí, kde je řešení sporů daleko nákladnější a klient může mít obtíže s kontaktováním právníků se znalostí místního prostředí. Mimochodem čeští klienti pojišťoven z poměrného hlediska nejčastěji využívají právní pomoc právě v zahraničí.

Máte pojištění právní ochrany, nebo se rizik spojených s prosazováním právních zájmů nebojíte? Napište nám své názory.