Bojíte se, že nesplatíte hypotéku?

S každým úvěrem je spojeno určité riziko, že se dlužník dostane do finančních problémů a nebude moci řádně plnit své závazky. V případě hypoték, které se splácejí deset, dvacet i více let, je míra nejistoty ohledně budoucí finanční situace vyšší než u krátkodobých úvěrů. Pokud má zájemce o hypotéku jisté pochybnosti o svých budoucích možnostech splácet, nebo patří mezi rizikově aversní jedince, může jej to od dlouhodobého zadlužení značně odrazovat. Problémy nemusí způsobit jen výpadek příjmů způsobený ztrátou zaměstnání, ale také rodinná situace, dlouhodobá nemoc, úraz. V případě úmrtí dlužníka hrozí finanční problémy jeho pozůstalým, například manželé jsou vždy automaticky spoludlužníky, pokud nemají rozdělené společné jmění manželů.

Pojištění raději ano, ale vše nevyřeší

Toto vše samo přímo vyzývá k sjednání nějakého vhodného pojištění. Banky jej někdy ani nevyžadují, nebo jim postačuje rizikové životní pojištění pro případ úmrtí dlužníka. Úvěrové pojištění s klesající pojistnou částkou je nejlevnější variantou. Pojistit si ale lze i další rizika, například trvalou invaliditu, dlouhodobou pracovní neschopnost, některé pojišťovny pojistí i ztrátu zaměstnání. Čím širší je pojistná ochrana, tím vyšší je pojistné, i u nejlevnějších pojistek je třeba počítat s několika stokorunami měsíčně. Pojištění nemovitosti, která slouží jako zástava, je vyžadováno vždy.

Pojištění však rozhodně neznamená úplnou ochranu před vznikem finančních potíží. Co je to dlouhodobá pracovní neschopnost? Pokud si pojišťovna stanovila, že musí uplynout minimálně 60 dní, aby začala vyplácet, může se dlužník dostat do skluzu se splácením úvěru ještě před uplynutím této lhůty. Co je to trvalá invalidita? Záleží na tom, jak úzce si ji ta která pojišťovna sama vymezila. Co je to ztráta zaměstnání? Bez příjmu můžete zůstat i bez ztráty zaměstnání, stačí, aby vám váš zaměstnavatel přestal vyplácet mzdu, protože na ni nemá. Jelikož nedošlo ke ztrátě zaměstnání, žádné pojistné plnění vyplaceno nebude. Toto jsou samozřejmě jen příklady, každá pojišťovna má své vlastní definice pojistných událostí, je třeba si zjistit předem, proti čemu že jsme vlastně pojištěni.

Problémy projednat s bankou co nejdříve

Všechny banky shodně uvádějí, že klient, který se dostal do finančních potíží, by to měl oznámit co nejdříve. Řešení je vždy individuální. Banka bude mít většinou sama snahu řešit vzniklou situaci s klientem nejprve po dobrém. Úprava splátkového kalendáře je méně náročná než prodej zastavené nemovitosti. V závislosti na tom, zda jsou finanční problémy dočasné, nebo zda nelze očekávat, že se situace zlepší, je možné provést například:

· prodloužení doby splatnosti úvěru, čímž se sníží pravidelná splátka

· dočasné snížení výše splátky

· odklad splátek jistiny (splácejí se pouze úroky)

· přerušení splácení na určitou dobu

· přistoupení další osoby k dluhu

Vzhledem k tomu, že některá z těchto opatření lze provést pouze před uplynutím termínu pro zaplacení splátky, je skutečně nutné začít jednat s bankou co nejdříve. Odklad splátky by pak již nemusel být možný a navíc by začaly nabíhat sankční úroky.

Za provedení změny ve smlouvě se standardně platí poplatky a většinou nejsou zrovna nejnižší. Banka si účtuje také zaslání upomínky. Poplatky vybraných bank ukazuje následující tabulka.

Vybrané poplatky při nesplácení hypotéky Česká spořitelna Hypoteční banka Komerční banka Raiffei-

senbank GE Money Bank Změna smluvních podmínek z podnětu klienta 0,2 % z aktuálního zůstatku, min 1 000 Kč, max 3 000 Kč min 2 000 Kč, max 10 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč Výzva k úhradě dlužné částky (upo-mínka) 300 Kč 1. výzva 300 Kč, každá další 500 Kč 400 Kč 2. výzva 300 Kč, 3. výzva 500 Kč 200 Kč

Pokud žádné z výše uvedených opatření nepomůže, dojde na prodej zastavené nemovitosti. I zde je výhodnější spolupracovat s bankou. Ta může s prodejem zástavy pomoci, například prostřednictvím realitní kanceláře, se kterou spolupracuje. Konečná cena pak může být vyšší než při prodeji nemovitosti „narychlo“.

Posledním a radikálním řešením nesplácení úvěru je exekuce majetku dlužníka. V případě hypoték by k tomu z principu docházet nemělo, protože jsou zajištěny nemovitostí. Pokud byla správně ohodnocena a nebude prodána příliš pod cenou, mělo by to na úhradu dlužné částky stačit. Pod exekucí si ale nemusíme hned představovat návštěvu pracovníků na tuto činnost specializované agentury, která začne vyklízet byt neplatiče. V některých případech bude postačovat exekuce dlužníkova bankovního účtu, stavebního spoření, a podobně, což je pro banku zase určitě jednodušší řešení než prodej zastavené nemovitosti.



Jak byste řešili situaci, kdy byste najednou nemohli splácet hypotéku nebo nějaký jiný úvěr? Pojistili byste se, pokud by to po vás banka nevyžadovala?