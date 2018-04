Bojíte se ztráty karty? Máte proč.

Díky mnoha článkům jste již měli šanci se dozvědět, jak velkou částku zaplatíte jednotlivým bankám za blokaci platebních karet, jejich stoplistaci nebo například za jak dlouho převezme která banka odpovědnost ze zneužití vaší karty. Dosud jsme se však nepodívali na celý problém ztráty karty komplexně.

O tom, jak se zachovat ve chvíli, kdy dojde ke ztrátě či krádeži platební karty, by se měl její majitel informovat již ve chvíli, kdy si ji pořizuje. Bohužel málokdo tak činí a ve chvíli kdy zjistí, že o svou kartu přišel, zmateně vytáčí zákaznickou linku s hořekováním, že vůbec neví co má dělat. Přitom je zřejmé, že je každá minuta dobrá, protože díky ztrátě či krádeži platební karty může dojít k jejímu zneužití.

Úplně první věc, na kterou byste neměli zapomenout, je prevence. Základní pravidlo zní: nikdy nenosit PIN v blízkosti platební karty. Nejlepší je nenosit ho u sebe vůbec a prostě si ho jen zapamatovat. Pokud by totiž došlo ke zneužití vaší karty za použití PINu, žádná banka za takovou transakci nepřevezme zodpovědnost a s ukradenými penězi se můžete nadobro rozloučit. Druhá věc, na kterou byste měli myslet, je číslo linky, na které vám kartu zablokují proti dalšímu použití. Nesmysl je nechávat toto číslo v peněžence, kde máte i svou platební kartu. Málokdy vám totiž ukradnou pouze samotnou kartu, ale spíše celou peněženku. Víte, kam hlásit ztrátu platební karty? ČSOB 02 6135 4649 KB 02 2241 2230 HVB 02 2111 2930 GECB 02 7277 1111 ČS 02 6720 1889 Raiff 02 7277 1111 ŽB 02 2423 2423 Citibank 02 3306 2222 eBanka 0800 124 100

Ztratil jsem kartu, co teď?

Co tedy dělat, když ke ztrátě karty skutečně dojde. Je to prosté. Stačí vytočit co nejdříve nouzové číslo vaší banky a ztrátu ohlásit. Na druhém konci linky se vás operátor zeptá na jméno a rodné číslo. Poté co mu tyto informace nadiktujete, vám operátor během několika mála okamžiků kartu zablokuje a ten, kdo by chtěl vaši kartu elektronicky zneužít (bankomat, elektronický terminál u obchodníka), nemá šanci.

Jiná situace však nastává ve chvíli, kdy je vaše karta embosovaná. I po zablokování proti elektronické transakci, může dojít ke zneužití karty, a to do té doby, než se objeví na stoplistu. Ptáte se, co je stoplist? Jedná se o seznam ztracených a ukradených karet, který banka průběžně aktualizuje a dodává obchodníkům, kteří umožňují platby pomocí imprinteru (mechanického snímače). Pokud byla vaše karta embosovaná, pak zvláště pro vás je důležité, aby za vás po ohlášení ztráty karty banka co nejdříve převzala zodpovědnost za zneužití karty. Některé banky tak učiní ihned po ohlášení ztráty karty, jiné i s téměř dvoudenní prodlevou. Zajímavou výjimkou je pak pojištění ČSOB, která dokonce nabízí převzetí zodpovědnosti i den zpětně (tento druh pojištění navíc vyžaduje, abyste nejprve oznámil ztrátu karty policii, což představuje nárok na váš volný čas).

Ztráta karty není nijak levná záležitost. Za samotnou blokaci (neembosovaná karta) nebo stoplistaci (embosovaná karta) zaplatíte nemalý poplatek. A zatímco poplatek za blokaci se pohybuje pouze v řádu stovek, pak poplatek za stoplistaci i v řádu několika tisíců korun. Bohužel tento druh poplatku není jediný, se kterým se ve spojení se ztrátou karty setkáte.

Ale pojďme dále. Ohlášením ztráty karty totiž vše nekončí. Banky vyžadují, abyste navštívil jejich pobočku co nejdříve po ztrátě karty osobně. Některé si dokonce účtují poplatek za každý den prodlení (ČSOB například 20 korun za den, takže pokud vám jeden den ukradnou kartu a přijdete až druhý den ráno, zaplatíte za to celých 40 korun). Na pobočce banky vyplníte nejprve formulář, který zohledňuje způsob ztráty či krádeže karty a poté žádost o vydání karty nové. Za vydání nové karty pochopitelně zaplatíte další poplatek a hlavně si na ni pěkně počkáte. Může totiž trvat i celý měsíc, než vám banka vydá kartu novou. Většina bank vám pak, stejně jako v případě předchozí (ukradené) karty, nejprve pošle PIN poštou a vy pak musíte znovu navštívit její pobočku, kde vám bude vydána karta nová.

Banky nabídly pomocnou ruku

Protože jsou si banky vědomy toho, že v současné době došlo k nárůstu ztrátovosti platebních karet, nabízejí nyní v souvislosti s touto problematikou určité výhody. Jaké? Komerční banka dočasně úplně zrušila poplatek za blokaci a stoplistaci platebních karet. Česká spořitelna, Union banka a Poštovní spořitelna zase nabízejí bezplatnou výměnu poškozených či ztracených platebních karet.

Faktem je, že ztráta platební karty není nijak příjemná záležitost. Pokud tato situace nastane, musíte si připravit nejen peníze na blokaci staré karty a získání nové, dále pak čas na opakovanou návštěvu pobočky banky, ale navíc se ještě musíte smířit s tím, že se bez karty budete muset nějaký ten týden obejít.