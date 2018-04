Bolesti rodinného rozpočtu: chybné nákupy a investice

Důvodů, proč mnohým rodinám chybějí finance, může být několik. Absence jakéhokoliv finančního plánování, život tak trochu nad poměry a s dluhy, špatné investice a hloupé nákupy. Jak tomu učinit přítrž? Pořádně se zamyslet nad způsobem hospodaření a najít v něm černé díry. Zatímco ve firmě, kde pracují, připadá lidem úplně normální, že se předem plánuje, kolik firma vydělá a utratí, v případě domácího hospodaření to běžné není. Přitom jen finanční plánování a přehled o příjmech a výdajích může odstranit chaos v rodinných financích.

Základem je finanční inventura

Klotové rukávy, nasliněná tužka a večer je o zábavu postaráno. Ale tak to naštěstí v žádné domácnosti nemusí vypadat, když se rozhodne zjistit, jaká je její finanční situace. Pro začátek postačí, pokud se do jednoho sloupce sepíší všechny příjmy a do druhého všechny měsíční výdaje. Čím podrobnější bude přehled, tím snadněji se budou hledat rezervy.

Hledáte informace o životním pojištění? Spolu s články na toto téma je naleznete zde . V přehledu výdajů by se měla ocitnout pravidelná i jednorázová vydání. Například částky za nákupy potravin, oblečení, platby za bydlení a pojistky, náklady na rodinnou dovolenou či tábor dětí. Na straně příjmů se ocitají nejen mzdy a sociální dávky, ale třeba i dividendy či úroky z vkladů. Pro skutečné posouzení finančního rodinného rytmu je lepší sledovat příjmy a vydání delší dobu, alespoň tři měsíce.

Při porovnání obou sloupců se zjistí, jak na tom rodina je. Možná ji překvapí, kolik peněz proteče rozpočtem a jak málo z nich rodina odkládá, aby „dělaly“ další peníze a aby je bylo možné použít v případě mimořádných vydání. Kdo se nesmíří s představou, že bude své výdaje zapisovat každý den, má jinou možnost. Stanoví si limit útraty jednotlivých položek a snaží se jej nepřekračovat. To, co z limitu neutratí, dává stranou na nenadálé výdaje.

Jak nastavit správný denní limit? Je třeba zmapovat útratu za jídlo alespoň po dobu několika dní a limit jí přizpůsobit. To však není všechno. Zároveň by měl člověk zpracovat přehled celkové rodinné finanční situace. Sepsat všechno, co má a co by se dalo případně zpeněžit. „V rodinách chybí uspořádání dokladů o uložených penězích a sjednaných produktech, lidé nevědí, kde k nim mají doklady, kolik peněz na ně uložili a jak se zhodnocují,“ říkají odborníci z řad rodinných poradců.

Kde jsou rezervy v rodinném rozpočtu? Podrobné zapisování výdajů je pomůže odhalit: mohou to být drobná potěšení, která stojí denně pár korun, avšak měsíčně několik stokorun. Příkladně denně zbytečně utracená desetikoruna vydá měsíčně okolo 300 korun, ročně to je zhruba 3650 korun. Kdo ušetří na zbytečných nákupech 120 korun týdně, může si každý měsíc koupit něco na sebe. Nebo uspořené peníze investovat do stavebního spoření či penzijního připojištění. Za pět let bude mít přes 40 000 korun.

Rezervy jsou v nákupech počínaje každodenní koupí novin u stánku místo předplatného přes kávu z automatu navíc nebo jeden vsazený sloupec sportky, když čísla stejně nikdy nevyjdou. Málokdo se ubrání vyhazování potravin, protože přecenil apetit jednotlivých členů domácnosti a nakoupeným potravinám prošla záruka. „Denními příklady zbytečného utrácení je stravování v restauracích a zařízeních fast food, nákupy ve večerkách, kde je zboží dražší, neomezené telefonování,“ tvrdí odborníci. Podle analytika Vladimíra Pikory z Volksbank je největší černou dírou rodinného rozpočtu provoz automobilu.

Buďte ministrem financí

Základem dobrého hospodaření rodiny je sestavení rozpočtu. Lepší je přebytkový, který počítá s určitou finanční rezervou. Nejlépe na počátku roku je vhodné udělat celoroční finanční odhad, říci si, do čeho a kolik chce rodina investovat, zda jí na to bude stačit příjem, či je nutné se zadlužit. Pokud se rozhodne pro žití na dluh, měla by zvážit, zda ji splácení nezatíží příliš do budoucna. A pamatovat na to, že v každém případě by měla mít finanční rezervu zhruba ve výši tři až šestinásobku průměrných životních nákladů. Ta přijde vhod při nenadálých situacích, například nemoci, ztrátě práce a podobně.