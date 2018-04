Bonita: Půjčí mi dost na vyhlédnutý dům?

„Různé banky posuzují klientovu schopnost splácet různě, některé jsou přísnější, jiné benevolentnější,“ vysvětluje Radka Papoušková z Hypoteční banky. „Obecně lze říct, že po odečtení pravidelné měsíční splátky hypotéky, životního minima a všech dalších pravidelných výdajů, jako jsou třeba pojištění, splátky jiných úvěrů a alimenty, musí žadateli o hypotéku zůstat určitá rezerva. Tu stanovuje banka a bývá pro různé typy a doby fixací úroků jiná.“ Rezerva může být například 25 procent z měsíční splátky hypotéky.

Co banka, to jiný výpočet

Jedné a té samé rodině půjčí jedna banka milion a druhá nabídne hned dva. Kde je rozdíl? V posouzení bonity. Různým způsobem se totiž hledí nejen na příjmy, ale třeba i na povolání, dosažené vzdělání, věk a místo bydliště. Vyšší nabídku mohou poskytnout banky, u nichž lze splácet hypotéku delší dobu – kdo nabídne splatnost třicet let, sníží splátku a na úvěr dosáhne víc lidí. Takovou šanci využijí zejména mladí lidé, kteří v době splatnosti hypotéky budou ještě v produktivním věku.

Starším klientům banky poskytnou hypotéky se splatností do 70 let jejich věku, například padesátníci mohou splácet maximálně 20, u většiny bank však jen 15 let. Klienti však musí počítat i s tím, že ačkoli se splátka o trochu snížila, budou splácet o dost déle, a tím pádem celkově zaplatí mnohem víc peněz.

Všichni dokládat příjmy nemusí

Detaily propočtu bonity se u jednotlivých bank liší, každopádně u většiny hypoték musíte k žádosti o poskytnutí úvěru doložit své příjmy daňovým přiznáním nebo potvrzením od zaměstnavatele. „Výjimkou je pouze hypotéka bez doložení příjmů, u které je důležité, že splácení úvěru vám dovolují vaše reálné příjmy, jež dokládáte pouze čestným prohlášením,“ dodává Radka Papoušková. Většiny klientů se však dokládání příjmů týká už proto, že ten, kdo potvrzení přinese, bude mít nižší úrok. Kromě příjmů se banky zajímají i o výdaje. V modelových příkladech banky počítaly s tím, že rodiny nesplácejí žádné jiné úvěry, neplatí pojistky, spoření ani alimenty.