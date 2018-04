Bonus, malus: jak fungují

V roce 2007 někteří dosáhnou na bonus ve výši 35 procent. Podle pojišťoven má nárok na maximální bonus přibližně 40 procent jejich klientů. Když řidič způsobí nehodu, cena pojistného se zvýší, řidiči je připsán malus. V případě, že má dosažený

bonus, cena povinného ručení se za každou způsobenou škodu zvyšuje o malus ve výši 10 procent. Když má například řidič „vyjetý“ 25% bonus, ten se mu sníží celkem o 10 procent a sazba povinného ručení pro něj bude nadále zvýhodněna 15% bonusem.

Pokud však způsobí škodu řidič se základní sazbou, pojistné je za každou způsobenou škodu zatíženo malem ve výši 50 procent. Maximální malus může dosáhnout až 200 procent, pojištění pak stojí dvakrát více. Můžeme to ukázat na modelovém příkladu. Předpokládejme, že základní sazba povinného ručení je 3600 korun ročně. Za pět let jízdy bez nehody řidič tohoto vozu získal bonus 25 procent, platil by tedy 2700 korun. Pokud by v dalším roce způsobil škodu, pojišťovna by připsala 10% malus a platil by 3060 korun.

Pokud by však ten samý řidič způsobil škodu hned v prvním roce pojištění, kdy ještě nedosáhl žádného bonusu, jeho povinné ručení by bylo o 50 procent dražší a platil by 5400 korun ročně. Pojišťovny sice malus uplatňují, ale celý systém zatím kulhá. Řidič, který způsobí nehodu a hrozí mu malus, totiž může dát výpověď a přejít k jiné pojišťovně. Pokud nepředloží potvrzení o bezeškodním průběhu (bonusu), pojišťovna ho pojistí za základní sazbu. Případná jím způsobená nehoda se tedy do ceny pojištění nepromítne.

V zahraničí existují databáze, kde se sdružují informace o každé nehodě. Není problém zjistit, zda klient, který se zajímá o pojištění, nezpůsobil nějakou pojistnou událost, a podle toho uplatnit malus. Na registru se pracuje také v České republice.

Bude se jednat o databázi „škůdců“ v povinném ručení, do které budou mít pojišťovny přístup, aby si ověřily historii žadatele o povinné ručení. Registr by měl začít fungovat v příštím roce.

