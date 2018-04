Bonusy dokáží prodražit samotný úvěr o desítky tisíc korun

Jedním z nejčastějších bonusů je takzvaný bonus za věrnost a řádné splácení, který má mnoho podob. Jednou jsou to peníze na ruku, jindy je to odpuštění určitého počtu měsíčních splátek. Tento bonus vždy však provází jedna podmínka ze strany bank či nebankovních institucí, totiž, že klient bance bude za všech okolností platit, jak má, jinak o bonus přijde. Tento bonus klient obvykle získává ihned při sjednání úvěru nebo na konci splácení a některé banky jej nabízejí i formou průběžné slevy na úrokové sazbě.

„Osobně nemám ráda zejména bonusy za věrnost, které se váží ke konci splácení, protože za dobu trvání úvěru se může stát cokoliv. Klientovi třeba vypadne příjem a opozdí se splátkou. Banka mu bonus sebere, čímž se výrazně změní podmínky nastavení jeho úvěru. V rámci celkových nákladů na půjčku ten rozdíl bývá i v řádu několika procent,“ vysvětluje Lucie Drásalová ze společnosti Partners.

Podle ní například klient, který uzavřel spotřebitelský úvěr s bonusem za roční úrok devět procent, v momentě, kdy o bonus kvůli opožděné platbě přijde, za stejný úvěr náhle platí 12procentní roční úrok. A to po dobu i několika let, než úvěr splatí.

Důležité je správně nastavit splátky Nechte si zdarma poradit, jak optimálně nastavit měsíční splátky a vyvarovat se tak nepříjemnému tlaku banky.

„Pro takového klienta by bylo mnohem výhodnější sjednat si už na začátku úvěr bez bonusu v jiné bance, který byl sice o jedno procento dražší, než ten s bonusem, ale zase třeba o dvě procenta levnější, než ten, který si vzal, ale u něhož přišel o bonus,“ doplňuje Drásalová. Jak dodává, pro klienty jsou určitě transparentnější bonusy, které získá ihned při sjednání úvěru, jakkoli na první pohled nemusejí vypadat tak atraktivně jako bonusy na konci za řádné splácení.

Jak využít bonus a co si ohlídat

Analytici upozorňují, že v zásadě není rozdíl v nabídce bonusů mezi bankami a nebankovními institucemi. Vždy je potřeba velmi dobře se orientovat v úvěrové smlouvě a v tom, kdy a za jakých podmínek bude bonus skutečně proplacen. Hlídat je potřeba i nákladovost dalších, k úvěru přidružených finančních produktů.

Vyhněte se skrytým výdajům Nechte si zdarma sestavit přehled půjček a vyberte opravdu tu nejvýhodnější.

„Klienti by si měli dávat pozor na takzvanou slevu na sazbě, což není vyloženě bonus k úvěru, ale je to sleva za úvěrové pojištění. Tato sleva bývá mnohdy příliš nízká na to, jak drahé je samotné pojištění. A je tu i další riziko. Pojistné podmínky bývají často nastaveny s takovým množství výluk v pojistném plnění, že sjednané pojištění je klientovi takřka k ničemu,“ vysvětluje Lucie Drásalová.

Podle ní trh však nabízí i takové bonusy k úvěrům, na kterých lze přece jen něco vydělat. Mezi ty výhodnější patří například sleva za vedení běžného účtu ve výši až do jednoho procenta. K tomu, aby klient udržel účet aktivní, což je podmínkou čerpání bonusu, mnohdy postačí například i tři transakce za měsíc při minimálním obratu na účtu ve výši například 1,5 násobku měsíční splátky úvěru.

K jiným zajímavým bonusům pak náleží peníze na ruku v momentě sjednání úvěru, které mohou pomoci uhradit předchozí závazky nebo snížit náklady na úvěr, který si klient vzal.

Bonusy se nabízejí i u hypoték. Například u jejich refinancování je to vyřízení zdarma, čímž se dá ušetřit pár tisíc korun. Jako bonus banky také nabízejí odhad nemovitosti zdarma, což opět značí úsporu v řádu tisícikorun.

Ale jsou tu i hmotné bonusy. Banky klientům nabízejí například slevové vouchery na pohonné hmoty či nákup zboží nebo různé spotřební zboží, jako jsou mobilní telefony a televize.

Vyplatí se bonus?

„Pokud patříte mezi klienty s dobrou platební morálkou, banka vás může prostřednictvím bonusu odměnit výhodnější úrokovou sazbou,“ říká Dana Yousifová, manažerka srovnávací kalkulačky finančních produktů Porovnej24. A udává i reálný příklad klienta, jak se dá při řádném splácení a využitím bonusu ušetřit.

Modelový příklad: Klient si vezme půjčku ve výši 110 000 Kč se splatností 84 měsíců, poplatek za posouzení žádosti 1 100 Kč

Roční celkové náklady na úvěr (RPSN) činí 14,55 %

Měsíční splátka 2 020 Kč Při řádném splácení banka slibuje bonus, že klientovi odpustí deset splátek.

„Celková částka splatná spotřebitelem bez bonusu v tomto případě činí 170 767 korun. Pokud však klient bude řádně splácet a využije nabídku bonusu, zkrátí se mu doba splácení na 74 měsíců, díky čemuž se dostane na celkové roční náklady za úvěr (RPSN) ve výši 11,32 procenta. Výše měsíční splátky se nemění, celková částka splatná spotřebitelem tak bude činit 150 567 korun. Za stejný úvěr při řádném splácení a s využitím bonusu tak ušetří 20 200 korun,“ vypočítává Yousifová.

Kolik zaplatí klient za úvěr ve výši 110 100 Kč Bez bonusu - splatnost 84 měsíců S bonusem - splatnost 74 měsíců Celkově splatí 170 767 Kč Celkově splatí 150 576 Kč Úroková sazba 13,31 % Úroková sazba 10,40 % RPSN 14,55 % RPSN 11,32 % Za úvěr zaplatí 60 767 Kč Za úvěr zaplatí 40 567 Kč Rozdíl 20 200 Kč zdroj: propočet Porovnej24

Podle Yousifové při porovnávání nabídek nelze brát v úvahu jen počet odpuštěných splátek, ale i jejich výši včetně dalších nákladů. „A vždy je přitom nutné si důkladně přečíst definici řádného splácení ve smlouvě o úvěru. To z toho důvodu, aby klient banky či nebankovní instituce nebyl nepříjemně překvapen radikální změnou pravidel hry uprostřed splácení úvěru jenom proto, že se třeba jednou zpozdil o pár dnů se svou splátkou,“ doplňuje Lucie Drásalová ze společnosti Partners.