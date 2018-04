Velký přehled cen a bonusů: na jaké benzinky se vám vyplatí jezdit

Přihlaste se, kdo v peněžence nenosíte žádnou věrnostní kartu. Redakční minianketa ukázala, že skoro každý u sebe nějakou má. A někteří jich nosí docela dost: ženy 6 až 58, muži 0 až 5. Vedou drogerie, knihkupectví, supermarkety, lékárny. Popelkou jsou čerpací stanice.

Přitom podle statistik čtyřčlenná rodina zaplatí za pohonné hmoty v průměru 2 250 korun měsíčně. To není zas tak málo, aby nestálo za to, využít některého slevového programu a zkusit při nákupu na čerpacích stanicích ušetřit.

Vyplatí se to vůbec?

Ne každá kartička od benzinky přináší zajímavou slevu. „Když jsem statečně získala deset nálepek (každá za 20 litrů benzinu, v té době po 30 korunách, tedy celkem za 10 x 20 x 30 je 6 000 Kč) a těšila se, že překvapím manžela sekyrkou jeho snů, zjistila jsem, že inzerovaná sleva 40 procent je blábol. Oproti hobby prodejně, kde sekera stála 1 200 korun, bych totiž ušetřila necelou stovku. Od té doby podobné akce ignoruji,“ popisuje svou zkušenost řidička Petra.

Poučení? Než začnete sbírat body, podívejte se, o co se vlastně hraje. Když dostanete slevu na benzin či naftu při dalším nákupu, je to fajn. Jestli vám dají ke každé limonádě sušenku zdarma, také to není špatné. Když si za věrnost čerpací stanici vysloužíte slevu na něco, co vás zajímá, je to milé.

Horší je, když se nasbírané body za desítky natankovaných litrů benzinu či nafty dají využít jen na slevy z prořídlého katalogu, který obsahuje naprosté zbytečnosti. Případně lákavé odměny, na které vám při vaší běžné spotřebě vznikne nárok asi tak za 15 let. Do té doby totiž věrnostní program nejspíš fungovat nebude.

Přehled bonusů na jednotlivých benzinkách Název benzinky Počet stanic Bonusy Čepro a EuroOil 190 stanic Každý rok organizují 2 až 3 reklamní kampaně s drobnými dárky pro zákazníky (natankujete 30 litrů a dostanete kávu, koupíte si limonádu a přidají balenou vodu) KM Prona 36 stanic Na vybraných stanicích bývají během roku akce - za cca 30 až 40 načerpaných litrů drobný dárek (nápoj, zapalovač, škrabka apod.) Zdarma bonusová karta - při platbě v hotovosti na ni klient získává slevu 30 haléřů až 1 koruna na litr paliva podle množství natankovaných pohonných hmot. Mol 315 stanic Věrnostní karta Mol. 1 litr paliv je 1 bod, 1 litr prémiových paliv je za 3 body, 20 Kč nákupu za 1 bod (neplatí pro některé druhy zboží, například dálniční známky). Přehled o účtu lze sledovat na internetu. Na výběr je více či méně praktické zboží z katalogu. Body lze použít na podporu charitativních projektů. Jednorázové akce: například k limonádě sušenky zdarma. Při platbě MasterCard body do programu Priceless specials. PapOil 124 stanic Zvýhodněné nabídky na zboží v obchodě a několikrát ročně větší kampaně s partnery (například Fiskars nebo Osram). Menší akce pro pravidelné zákazníky (edice samolepek). Robin Oil 74 stanic Nabídky pro věrné zákazníky - autopotřeby s logem firmy. Tank Ono 35 stanic Bonusy nemají, drží jednotnou cenu pohonných hmot a výhodné ceny myčky. Benzina 339 stanic Jednorázové akce, například za natankování 25 litrů nákup zlevněného výrobku. Věrnostní kartu chystají. OMV 206 stanic Spolupracují se systémem iBod (body lze získávat při nákupu u cca 50 partnerů). U OMV za litr paliva získáte 1 bod. Body lze směnit za předměty z katalogu, například termohrnek za 1 705 bodů. Možná je podpora charitativních programů. Shell 175 stanic Věrnostní program Smart. Jeden až tři body za litr paliva (dle kvality a ceny paliva). V rámci akcí lze získat dvojnásobek bodů. Za každých 25 Kč nákupu v prodejně též 1 bod a 50 až 150 bodů za využití myčky. Za body možnost vybrat zboží z katalogu. Tesco 17 stanic Za každý natankovaný litr 1 bod na kartu Clubcard do věrnostního programu Tesco. Jednou za tři měsíce dostane zákazník za nasbírané body poukázky na slevy v Tescu. Globus 15 stanic Na čerpacích stanicích Globus při použití karty Globus Bonus připíší 25 % z hodnoty nákupu. Bonus se při dalších nákupech dá použít jako sleva. Navíc (podle celkové hodnoty nákupů za čtvrtletí) lze získat slevové kupony (i do myčky). Ahold (Albert) 20 stanic 20 stanic Nemají věrnostní systém, nabízejí např. vodu do ostřikovačů zdarma k nákupu nebo slevu na nákup pohonných hmot. Prim 36 stanic Jednorázové akce, například při natankování za 300 Kč sleva na sušené maso (v akci 29,90, běžná cena 60 Kč).

Mapu benzinek si dejte do mobilu

Vybrali jste si svůj řetězec čerpacích stanic? V okolí svého bydliště či práce máte asi zmapováno kde a kdy tankovat. Když se vypravíte na výlet, může při vyhledávání pomoci aplikace do chytrého telefonu. Buď ta, kterou nabízejí zákazníkům konkrétní řetězce (například OMV či Shell), nebo aplikace Pumpdroid, iPumpuj nebo stránky www.mbenzin.cz. Univerzální aplikace jsou šikovné i pro ty, kterým na nějakých kartičkách až tak nezáleží a chtějí prostě jen levný benzin či naftu.