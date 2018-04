Chcete bonusy za platby kartou? Nejdříve se musíte zadlužit

Naprostá většina bank zvýhodňuje právě držitele kreditních karet. Tedy ty, kteří utrácejí peníze banky, ne ty svoje. A pokud se jim nepodaří dlužnou částku splatit ještě během bezúročného období, banka jim dluh znásobí patřičně tučným úrokem.

Jen na prstech jedné ruky pak spočítáte banky, které se připisování bodů, nabízení slev či vracení peněz zpět klientům za platby kartou, neúčastní. Žádné výhody nečekají za bezhotovostní platby klienty Equa banky, LBBW Bank či Volksbank.

Za platbu kartou dostanete dárek, nebo vám zlevní nákup

Některé banky nabízejí klientům zapojení do různých věrnostních programů, kdy za platby kartou u partnerských obchodů sbírají body, které pak mohou vyměnit za různé druhy zboží a služby, případně bankovní služby včetně připsání hotovosti na účet.

Setkají se s tím například majitelé kreditních karet Raiffeisenbank (věrnostní program Exclusive) i držitelé platebních karet - debetních i kreditních - České spořitelny (Bonus program). Držitelé všech typů Citi kreditních karet mohou získat slevy na zboží a služby zakoupené u partnerů programu Citi Club.

Se slevami například v knihkupectvích, galeriích či fitness centrech a restauracích se setkají i vlastníci platebních karet od UniCredit Bank.

Klienti GE Money Bank, majitelé kreditních karet, mají k dipozici věrnostní program bene+. Při platbě kartou u partnerů programu získá klient zpět až deset procent z ceny produktu, při platbě mimo partnerskou síť je to jen procento z utracené částky.

Za platbu kartou levnější volání či benzín

Volat levněji svým klientům - držitelům O2 Citi kreditní karty - nabízí Citibank. Čím více u obchodníka bezhotovostně zaplatíte, tím vyšší slevu budete mít. Sleva se vztahuje na maximálně čtyři platby měsíčně za služby společnosti Telefónica Czech Republic placené inkasem ze zmíněné kreditní karty.

Levnější pohonné hmoty pak získáte, pokud budete platit kreditní kartou Shell MasterCard od Citibank či Era platební kartou (debetní i kreditní) od Poštovní spořitelny. Obě banky však spolupracují jen s vybranými benzínkami - Citibank s Shell a Era s Čepro EuroOil.

Bonusové míle či bezplatný přístup do letištního VIP salonku

Dvě banky své bonusy pro klienty zaměřily na cestování - konkrétně na volné míle, které umožní letět s partnerskými aerolinkami levněji či zcela zdarma. Citibank spolupracuje s ČSA a držitelům Citi ČSA kreditní karty načítá takzvané bonusové míle do věrnostního programu OK Plus ČSA podle výše bezhotovostně zaplacené částky.

Druhou bankou je UniCredit Bank. Ta vlastníkům kreditních karet Mastercard Miles & More a prémiových debetních karet za platby kartou načítá míle za nákupy letenek ve věrnostním programu Miles & More letecké společnosti Lufthansa. Držitelé těchto karet mají navíc od 18. července jako první v Evropě bezplatný přístup do exkluzivního letištního salonku na pražském letišti v terminálu 1.

Platba kartou vám pomáhá spořit na penzi

Kreditní karty A karta a Lady karta od Komerční banky jejich držitelům pomáhají spořit na penzi. Z každého nákupu zaplaceného kreditkou vám vrátí procento na účet u Penzijního fondu Komerční banky.

Podobně to funguje i u UniCredit Bank. Majitelé kreditní karty Visa Axa Club si mohou z každé platby kartou v Česku i v zahraničí připsat procento na účet penzijního připojištění či vybraného investičního programu. Držitelé kreditky Visa Generali od UniCredit Bank mají možnost si procento z každé platby kartou doma i v zahraničí připsat jako roční bonus na účet životního pojištění od Generali.

Za platby kartou výběry z bankomatu zdarma

Banky mBank a Fio za bezhotovostní platby u obchodníků nabízejí klientům v měsíci určitý počet výběrů z bankomatů cizích bank zdarma. U mBank počet bezplatných výběrů závisí na výši zaplacené částky jak debetní, tak kreditní kartou (částky se sčítají). Mohou získat až tři výběry zdarma, když utratí v měsíci minimálně čtyři tisíce korun.

Klienti Fio banky si mohou polepšit až pěti bezplatnými výběry měsíčně, přičemž jeden dostanou za každé utracené čtyři tisíce korun.

Letních akcí je poskrovnu

Je léto, čas dovolených a platební karta je nezbytnou součástí dovolenkové výbavy. Na to, že hodně klientů o dovolených více utrácí a kartami jak doma, tak v zahraničí platí mnohdy častěji než během roku, vsadily jen čtyři banky. Pro své klienty přichystaly časově omezené akce.

Nejvíce akcí nabízí Citibank, ovšem opět pouze pro držitele kreditních karet.

Letní bonusové akce při platbách kartami od Citibank Karta Popis akce při platbě kartou Do kdy Kreditní karty Citi Life až pětkrát více mil do věrnostního programu OK Plus míle Českých aerolinií do 30. září Citi ČSA kreditní karta nový klient dostane ke kartě bonus až 150 tisíc mil, pokud během prvního měsíce zaplatí kartou minimálně 5 tisíc korun do 15. srpna Kreditní karta Shell MasterCard bonus 10 procent z ceny paliva u čerpacích stanic Shell v České republice do 31. srpna Zdroj: Citibank

Podpořit prodej kreditních karet chtějí svými letními akcemi i obě banky ze skupiny ČSOB - tedy ČSOB a Poštovní spořitelna.

"Každý klient, který si do 31. srpna u ČSOB pořídí kreditní kartu a do 16. září s ní alespoň pětkrát zaplatí, přičemž každý nákup musí být alepoň za 200 korun, získá poukázku v hodnotě 500 korun na pohonné hmoty v síti čerpacích stanic OMV," doplňuje Pavla Hávová z ČSOB.

To klienti Poštovní spořitelny musí Era kreditkou během července a srpna utratit u obchodníků nebo na internetu alespoň pět tisíc korun. Pak jim banka vrátí procento z vyčerpané částky, ale maximálně 500 korun. "Podmínkou je, aby klient u nás měl Era osobní účet, na který mu bonus zašleme," doplňuje mluvčí Zuzana Kalátová.

Klienti Zuno banky se až do 12. srpna mohou zúčastnit letní soutěže "Plať kartou a obleť Evropu". Stačí, aby alespoň jednou zaplatili kartou a automaticky jsou zařazeni do slosování, které probíhá každých 14 dnů.