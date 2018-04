Bonusy z kreditních karet chceme hlavně pro sebe

Průzkum s 1400 držiteli kreditních karet proběhl ve Velké Británii, Německu, Francii, Španělsku, Itálii, Rusku a Polsku, a to v červenci a srpnu roku 2006. Cílem průzkumu bylo zjistit přístup spotřebitelů ke co-brandovým kartám. Tento speciální druh platebních karet je výsledkem spolupráce emitenta (obvykle vydavatelské banky) a další společnosti. Pro majitele karty představují kromě služeb klasické debetní či kreditní karty navíc slevy nebo bonusy na vybrané zboží či služby, účast ve věrnostních programech a další možnosti.

Podle nové studie MasterCard Worldwide chtějí tři čtvrtiny evropských spotřebitelů takovou kreditní kartu, která nabízí nějaký druh bonusu. Téměř polovina z nich přitom připouští, že by tento bonus utratila za sebe. Těchto lidí je téměř dvakrát více než těch, kteří by odměnu dali charitě nebo ekologickým organizacím. Ještě méně respondentů by získanou odměnu vynaložilo na rodinu či přátele.

Jaká sleva by se vám líbila?

Průzkum také odhalil rostoucí zájem o luxusní bonusy a výhody. Respondenti by nejraději získali slevy na víkendové pobyty v cizích městech, zdarma lístky do kina, divadla či na koncert, nebo lázeňský pobyt grátis.

Stále výrazný je však i požadavek finančních bonusů u tradičních maloobchodníků, jejichž služeb spotřebitelé využívají každý den. 65 % respondentů by chtělo kreditní kartu, která poskytuje okamžitou slevu z ceny nákupu, zatímco 57 % by chtělo na konci roku nazpět hotovost ve výši určitého procentního podílu jejich celkových výdajů.

VÝPISY Z ÚČTU NEVYHAZUJTE:

Co o vás říká vaše kreditní karta?

Průzkum odhalil, že třetinu evropských spotřebitelů, z toho nejvíce Italů, láká kreditní karta, která ukazuje sílu a prestiž výdajů. Další třetina by chtěla, aby jejich kreditní karta byla spojena se silnou značkou, která odráží jejich osobní zájmy, přičemž největší zájem o tuto vlastnost karty projevili Poláci.

Čtvrtinu spotřebitelů, z toho nejvíce opět Poláky, by přilákal poutavý vzhled karty. Dalších 25 % respondentů by chtělo kartu, jejíž vzhled by si sami navrhli, přičemž tuto možnost by nejvíce přivítali Italové.