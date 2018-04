Nové reklamační zaklínadlo: Boty jste zničili sami, jsou totiž módní

"V Česku chybí obecně povědomí o tom, co termín módní obuv je a co nákup takto označené obuvi s sebou přináší," upozorňuje Taťana Pašiaková, mluvčí zlínského Institutu pro testování a certifikaci obuvi.

Jde totiž o boty, které smíte používat jen omezeně, třeba jen několik hodin denně a v nenáročných podmínkách, například po místních komunikacích, v dopravních prostředcích či v místnostech. Přesto se na ně vztahuje stejně jako na každé jiné spotřební zboží dvouletá záruka.

V obchodě se zajímejte, jaké boty kupujete

Problémy s módní obuví pocítila na vlastní kůži i naše redakční kolegyně Petra. Loni v září zakoupila v prodejně Destroy v Praze značkové tenisky za téměř 3,5 tisíce korun. V obchodě ji nikdo neupozornil, že jde o obuv označenou termínem "módní". A nenapadlo ji ani pročíst záruční list, který jí přicvakli k účtence a vložili po zaplacení do krabice.

Jak se bránit: V tomto případě můžete argumentovat rozporem s kupní smlouvou (§ 616, odstavec 1 a 2) a neplatností takto omezujících záručních podmínek (§ 627, odstavec 3). zdroj: občanský zákoník

Lehoučké kožené tenisky střídala s dalšími botami. Nosila je do příchodu zimy, pak uložila do krabice a letos v březnu opět párkrát vytáhla. Jak ale zjistila, na teniskách se začal odlepovat gumový lem a jedna začala při chůzi vrzat. "V obchodě mi reklamaci neuznali. Prý si za to můžu sama, protože jsem v teniskách chodila ve sněhové břečce, celé je promáčela a tím poškodila. Na botách jsou prý viditelné mapy a zbobtnání, které to potvrzují. To ale není pravda, se zamítnutím reklamace nesouhlasím," říká.

Obdobnou taktiku, jak zahrát oprávněnou reklamaci do autu a čekat co to udělá, používá v Česku podle vyjádření právničky Martiny Vernerové ze spotřebitelské poradny dTest řada obchodníků. "Prodejci často prohlásí obuv za módní, protože mají obavu, že může být problematická. Snaží se vyhnout tomu, aby vraceli peníze za vadný výrobek, nebo vyměnili reklamované zboží za nové."

Pokud jste v právu, požádejte o posudek znalce

Když se o případ problematických módních tenisek začala zajímat redakce Financí iDNES.CZ, vedoucí reklamačního oddělení prodejny Destroy, který obuv posuzoval, začal být vstřícný. Zákaznici nabídl odstoupení od kupní smlouvy a v obchodě jí vzápětí vrátili peníze.

Vrátit boty ale nešlo, mezitím již putovaly na nezávislý znalecký posudek, o který jsme požádali zlínský Institut pro testování a certifikaci obuvi. Ten potvrdil, že zamítnutí reklamace nebylo správné, protože na botách nejsou žádné známky, že došlo k promáčení a zbobtnání materiálu.

Co je módní obuv Je určena ke krátkodobému nošení, například po místních komunikacích, v dopravních prostředcích, v místnostech apod.

Svou konstrukcí a materiálovým složením je určena, navržena a vyrobena k nošení v nenáročných podmínkách, prvořadá je u ní módnost (vzhled a provedení) a nikoliv životnost.

Tato obuv není určena pro časté, ale spíše pro občasné nošení.

Pokud se rozhodnete pro její každodenní používání, je nutné věnovat zvýšenou pozornost stavu podešví, svršku a důkladně obuv ošetřovat a provádět řádnou údržbu. zdroj: výtah ze Záručního listu prodejce obuvi Destroy

"K odlepování pryžové obsázky došlo nikoliv z důvodu nesprávného užívání v mokrém prostředí v prosolených břečkách, ale nejspíš kvůli nedostatečné jakosti lepeného spoje," říká soudní znalec Milan Bartošek. Podle něj je odlepování pryžového lemu odstranitelná vada, oprava není snadná, a proto k ní zřejmě prodejce nepřistoupil. Vrzání boty při chůzi ale ve Zlíně nepotvrdili.

Odborný posudek byl přesto zcela jasný. Zákaznice měla právo odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení peněz, nebo vyměnit vadné zboží za nové.

Jak předejít sporům a řešit reklamaci

Pokud si v obchodě vybíráte nové boty, informujte se předem, zda se nejedná o módní obuv a zda prodejce omezuje, jak boty používat. Jestliže se rozhodnete módní obuv koupit, používejte ji podle návodu a ošetřujte doporučenými prostředky. V případě, že se na nich vyskytne vada, obuv reklamujte a upozorněte na to, že jste ji užívali a ošetřovali správně.

Telefonická poradna jak řešit potíže s reklamací:

299 149 009

Pokud bude obchodník tvrdit, že vada vznikla kvůli tomu, jste s botami nezacházeli správně podle pokynů, které vám dal, trvejte na tom, že jste pokyny dodrželi. U bot mladších půl roku argumentujte tím, že prodávající vám vaše pochybení dostatečně neprokázal a tudíž za vadu odpovídá prodejce. Zároveň upozorněte, že se obrátíte na soudního znalce.

"Bude-li znalecký posudek ve prospěch zákazníka a díky tomu dojde k odstoupení od kupní smlouvy pro nevyřízení reklamace, uhradí prodejce nejen celou kupní cenu obuvi, ale i cenu posudku, která se pohybuje okolo jednoho až dvou tisíc korun," upozorňuje právnička Martina Vernerová.

Pokud zjistíte až doma, že máte v krabici záruční list, který používání obuvi omezuje, zvažte, zda nenošené boty jít do obchodu raději vrátit. Uplatnit můžete rozpor s kupní smlouvou. Argumentujte, že jste si kupovali obuv, která se dá normálně nosit a nyní jste dostali něco, co můžete nosit jen omezeně. Požadujte vrácení peněz nebo výměnu bot za normálně nositelné," uzavírá právnička.

Co říká občanský zákoník

Shoda s kupní smlouvou: paragraf 616, odstavec 1, 2, 4:

(1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé…

(4) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Odpovědnost za vady prodané věci: paragraf 627, odstavec 3:

Jakákoliv ujednání mezi prodávajícím a kupujícím, uzavřená před uplatněním práva z odpovědnosti za vadu prodané věci, pokud by v jejich důsledku toto právo zaniklo nebo bylo omezeno, jsou neplatná.