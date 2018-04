Brainstorming: brána k nápadům

Víc hlav víc ví, jen jim to dovolit



Ukázalo se, že použitím této metody se vytvoří až o 90 procent víc nápadů než tradičním způsobem. Metoda brainstormingu vyvolává množství námětů k řešení v tvořivé, uvolněné atmosféře skupiny, v níž platí v počátečních fázích zákaz kritiky a ironie. Její podstatou je snaha uvolnit podvědomé procesy, odstranit zábrany a uvolnit fantazii.

Cílem brainstormingu je získat nové, originální myšlenky. Protože nápady jsou dílem skupiny, je větší šance na jejich realizaci, než kdyby pocházely od jednotlivce. Ale musí být o ni zájem. V autoritativně řízeném podniku může sice vzniknout spousta myšlenek, nicméně nikdo o ně nemusí stát. Úskalími brainstormingu může být také ostych lidí říci nahlas svůj názor (například podřízený před nadřízeným) nebo zvyk zaměstnanců ihned vše kritizovat. Brainstorming je dnes velmi oblíbenou metodou, a to i v menších českých firmách.

Přesto se setkáváme s tím, že se často porušují základní pravidla potřebná pro dosažení nejlepších výsledků. Firmy se tak připravují o mnoho kvalitních nápadů a potlačují kreativitu svých zaměstnanců, kteří ztrácejí motivaci k účasti na brainstormingu.



Jaká jsou základní pravidla brainstormingu?



* Nikdy nekritizujte nápady kolegů v průběhu brainstormingu.

* Nejprve si všechny nápady zaznamenejte a kritiku si ponechte na závěrečnou etapu, ve které zhodnotíte všechny nápady současně

* Uvolněte svou fantazii a představivost

* Snažte se vytvořit co nejvyšší počet nápadů

* Nejlepší nápady vznikají zpravidla až na konci brainstormingu, buďte proto trpěliví a nevzdávejte to předčasně

* Vzájemně se inspirujte - pro dokonalý brainstorming je důležitá kombinace, zdokonalování nápadů a rozvíjení myšlenek druhých

* Všichni účastníci brainstormingu si jsou rovni - platí jen podřízenost vedoucímu zasedání