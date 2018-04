Má na starosti také marketingové aktivity vztahující se k výrobku. Plánuje takzvané promotion akce a marketingové komunikační kampaně ve spolupráci s reklamní a podle potřeby i public relations agenturou, kontroluje rozpočet, vytváří cenovou strategii daných produktů. Hodně času stráví Brand Manager i u počítače při zpracování marketingových plánů, rozpočtů a detailních zpráv. Flexibilní přístup, kreativnost, takt a přesvědčivost, schopnost motivovat členy týmu jsou u Brand Managera samozřejmostí.

Musí úzce spolupracovat s externími a interními partnery, aby co nejefektivněji dosáhl svého cíle a cílů společnosti. Brand Managerovi by nemělo chybět strategické myšlení ani schopnost samostatného rozhodování. Měl by rozumět chování zákazníků a trhu, musí mít analytické myšlení, umět interpretovat data získaná z různých průzkumů trhu. Výhodou je ekonomické vzdělání, nebo alespoň zkušenosti v této oblasti, samozřejmostí jazykové znalosti, zejména pokud se jedná o nadnárodní firmu. Místa Brand Mangerů ­ juniorů obsazují často absolventi škol bez praxe, u seniorů je podmínkou tříletá praxe. Finanční ohodnocení Brand Managera se pohybuje zhruba od 40 000 do 80 000 korun.



