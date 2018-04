Braňte se, když cestovní kancelář nedodrží sliby

• Cestovní kancelář se opakovaně objevuje v médiích či na internetu s tím, že klienty stěhuje do jiných hotelů, případně ubytuje v jiném než objednaném hotelu. Může to znamenat, že ubytování není zaplacené.

• Cestovku řídí či propagují lidé, kteří už své jméno spojili s jinou, zkrachovalou firmou.

• Kancelář prodává dlouhodobě zájezdy za příliš nízké ceny. Může to znamenat, že nemůže prodat zájezdy a podbízí se za každou cenu.

• Dluží peníze hotelům, leteckým společnostem či svým provizním prodejcům.

• Je v internetových diskusích negativně hodnocena přímo svými klienty.

• Prodává zájezdy až s ročním předstihem a zároveň žádá vysokou zálohu.

• Mění velmi často a ve velkém množství plánované odlety a trasy v hlavní sezoně - může to znamenat, že nemá prodáno dostatečné množství zájezdů.