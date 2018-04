Brigád je mnoho, ale chybějí lidé

To souvisí s nároky na místo, které jsem částečně zmínila - někoho odradí fyzická či psychická náročnost některých prací. Pro jiné může být problémem dojíždění. Zvláště na menších vesnicích mnohdy nefunguje doprava. Lidé se do práce dostanou komplikovaně a v souhrnu se jim to ani nevyplatí. Dalšímu nestojí za námahu nabízené finance. Myslím, že je stále mnoho lidí, kteří pracovat nechtějí.