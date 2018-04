Nemáte práci? Zkuste brigádu, nabídek je na jaře víc

Dá se najít zajímavá práce, například: "Hledáme brigádníky na letní sezonu na pozice průvodce na lodi, obsluha na letní terase a na úklid penzionu." Nebo: "Hledáme brigádníky na pozici plavčíka a obsluhy lanového centra."

Jenže, když se nějaký takový inzerát objeví, bývá zpravidla hned volné místo obsazeno. Zájemců je totiž mnoho - kromě studentů, kterým zanedlouho končí škola, se o brigády "perou" i nezaměstnaní. A těch je v současnosti na trhu práce skoro 600 tisíc, nejvíc v historii novodobého státu.

"Brigády se objevují v podstatě neustále a jsou zpravidla ihned pryč. Je třeba sledovat, neustále se ptát a samozřejmě nejvhodnější je být zaregistrován u agentury, která brigády poskytuje. My přednostně využíváme pracovníky, s nimiž máme dobré zkušenosti," říká Iva Didová z personální agentury Adecco.

Podle ní je v současnosti nejvíce nabídek na práci na pokladnách v supermarketech, na doplňování zboží či na drobné manuální práce, například stavění stánků, zábran, stěhování. V administrativě jsou to hlavě pozice recepčních. Začínají se objevovat sezonní práce související s cestovním ruchem a s pořádáním letních festivalů.

V personální agentuře Randstad hledají zase často brigádníky do skladů na vykládání a nakládání zboží, do zákaznických center či do obchodů na štítkování a doplňování zboží. "Brigádníci s příchodem teplejšího počasí mohou najít i sezónní venkovní práce, například v zahradnictví,“ říká Kateřina Vaisová z Randstadu. Firmy upřednostňují brigádníky, kteří jsou časově flexibilní a mají možnost pracovat celé letní období. I na brigády je vítaná předchozí pracovní zkušenost v dané oblasti.

Neposílejte životopis, ale obejděte si firmy osobně

Vyplatí se zeptat se na práci přímo ve firmách. "Právě teď na jaře si naše provozovny tvoří databázi uchazečů o brigády, takže pro zájemce je nejlepší, když si do vybrané prodejny zajdou osobně. Na místě si rovnou vyplní dotazník, kde přesně uvedou, v jaké dny a hodiny mohou na brigádu chodit, a osobně se dohodnou na dalším postupu," říká Renata Rusová, manažerka zaměstnaneckých vztahů ve společnosti Tesco Stores ČR. Podle ní budou brigádníci obsazování téměř na všechny provozní pozice. "Na doplňování zboží, práci na pokladně nebo je využijeme u obslužných pultů,“ doplňuje.

Mezi uchazeči jsou prý především studenti, penzisté či nezaměstnaní. Často se hlásí i lidé, kteří si chtějí přivydělat. "Brigádníky vybíráme především podle jejich časových možností, výhodou je také případná praxe v obchodě. A co se týká samotné práce, radila bych, aby lidé odváděli své úkoly svědomitě a poctivě, protože i z nejnižších pracovních pozic se dá kariérně růst a z brigády se může stát zaměstnanecký poměr,“ dodává manažerka.

Podobné je to i v prodejnách společnosti Ahold. "Pokud má student či kdokoliv jiný zájem o brigádu v Albertu, je potřeba se hlásit přímo na konkrétní prodejně, kde chce dotyčný pracovat. Nejprve vyplní dotazník a pak absolvuje pohovor s manažerem. Délka brigády závisí na domluvě, ale preferujeme práci dlouhodobějšího charakteru, alespoň na jeden měsíc. V létě pak raději na dva. Brigádník se zaučí formou stínování zkušenějšího kolegy v prvních několika dnech," vysvětluje Kateřina Ullmannová, HR Business Partner společnosti Ahold.

A kolik je možné si na brigádě vydělat peněz? Běžně se výdělky pohybují od 70 do 135 korun na hodinu. Ta nižší částka je většinou za manuální práce, za ty kancelářské se počítá zhruba stokoruna. A ta nejvyšší suma je za rychlé brigády.

Podle René Kuchára z agentury Student je nabídka brigád poslední roky slabší. Oproti "předkrizovým" rokům jde o významný pokles, který stále trvá. "Firmy v Praze a okolí jsou postiženy více či méně krizí, navíc bohužel došlo k uzavření některých výrobních provozů, které se kvůli vyšším mzdovým nákladům stěhují mimo Prahu. Tam jsme mnoho let naše brigádníky posílali,“ vysvětluje René Kuchár, kterým doporučuje chodit na brigády celoročně. "Takový brigádník má pak díky praxi a znalosti pracovní náplně a pracoviště u našich klientů daleko větší šanci na získání práce během prázdnin než student, který chce pracovat jenom v létě,“ dodává René Kuchár.

Na co si dát pozor

Pokud si brigádu seženete sami a firmu, do níž máte nastoupit, neznáte, prověřte si ji, než podepíšete smlouvu. Abyste se pak nedočkali nemilého překvapení v podobě nižší, nebo dokonce žádné mzdy.

"Doporučuji také podívat se na výpis z obchodního rejstříku přes www.justice.cz nebo ARES. Zjistíte v něm výši základního jmění firmy a to, zda poskytuje povinné výkazy o svém hospodaření. Podobný postup používá i naše agentura, když přijímá objednávku od nového klienta. Také dopředu nevíme, zda nám fakturu zaplatí, či nikoli," říká René Kuchár z Agentury Student.

Pokud se přihlásíte do personální agentury, hledá vám práci ona a také vás platí. Peníze od firem získává dodatečně. Pokud je pracovní agentura solidní, funguje to dobře. Na českém trhu jsou však i pochybné společnosti, které mohou své klienty napálit stejně jako insolventní zaměstnavatel.

Seznam státem registrovaných agentur najdete na portálu ministerstva práce a sociálních věcí portal.mpsv.cz/sz/obcane/zpr_prace. Nejlepší je obracet se na renomované firmy, které fungují už řadu let. Jistou zárukou spolehlivosti může být to, že je agentura členem jedné ze dvou profesních asociací, což zjistíte na stránkách www.apa.cz a www.apps.cz. Zkontrolujte také, jestli společnost uzavřela pojištění proti úpadku.

Právní rady k pracovním smlouvám

U jarních a letních brigád je ideální využít některou z dohod konaných mimo pracovní poměr – dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. Advokátka Zuzana Ferianc z AK Baker & McKenzie popisuje jejich náležitosti:

Dohoda o pracovní činnosti

Musí být sjednána písemně, a to na práci vykonávanou v průměru do poloviny stanovené týdenní pracovní doby.



Rozsah práce tudíž nesmí překračovat průměrem 20 hodin týdně za celou dobu, na kterou byla dohoda uzavřena, maximálně však v období 52 týdnů.



Musí obsahovat sjednaný rozsah pracovní doby, obsah pracovní činnosti a dobu, na kterou se uzavírá. Výše sjednané odměny musí odpovídat nejméně výši minimální mzdy, tedy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin 48,10 Kč za hodinu nebo 8 000 korun za měsíc.



Z daňového hlediska se dohoda o pracovní činnosti podobá klasickému pracovnímu poměru, jelikož i zde se kromě daně odvádí pojistné na sociální pojištění a zdravotní pojištění.



Je možné ji zrušit dohodou smluvních stran ke sjednanému dni. Jednostranně může být zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou. Ta začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.



Dohoda o provedení práce