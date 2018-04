Studentské přivýdělky: Peníze, nebo body do životopisu

Najít méně kvalifikovanou práci není pro studenty velký problém, firmám vyhovuje jejich časová flexibilita, daňové výhody, nižší nároky na mzdu i nadšení pro práci. Stovky takových pracovních příležitostí se dají najít například na portálu JobDnes.cz.

Ze dne na den se z vás může stát prodavač v butiku, kuchař ve fast foodu či hosteska - obvykle s platem mezi 60 a 100 korunami na hodinu. Filmový komparz dostavá víc, ale není snadné se k takové brigádě dostat.

Nenechte se zlákat dobře znějícími funkcemi v inzerátech: z marketingového odborníka se většinou vyklube prodejce spotřebičů po telefonu, z finančního poradce podomní "přemlouvač" k uzavření pojistky. Oproti tomu brigádničení v oboru, který studujete, je často možné pouze na úkor nízkého či nulového platu.

Do zaměstnání až od druháku

První ročník studia není k budování kariéry ideální. Časté absence na přednáškách, žádosti o změny v rozvrhu, stres z učení na poslední chvíli - existují i lepší způsoby, jak se na škole uvést. Oproti tomu vyšší ročníky jsou práci nakloněné, na některých školách bývá od druháku praxe dokonce povinná. Limitem je pouze čas. "Dlouho jsem pracoval na zkrácený úvazek, ale nyní potřebuju práci v oboru naplno. Dostal jsem dobrou nabídku, ale kvůli rozvrhu jsem ji musel odmítnout," prozrazuje student pražské VŠE, který si nepřál být jmenován.

Filmový komparz: za málo práce hodně peněz

Potkáte filmové hvězdy přímo na place, uvidíte, jak film vzniká. Zacházení v rukavičkách však nečekejte. Komparzisté musí často hodiny čekat, než na ně přijde řada. Finanční odměna bývá vysoká, od jednoho do pěti tisíc korun za natáčecí den. Problém je se k takové brigádě dostat, filmaři vybírají podle fotografií v databázích specializovaných agentur, kam se lze ovšem nechat snadno zapsat.

Maskot v převleku: práce za zkušenosti

"Je v tom vedro, ale s krátkými pauzami se to dá vydržet. Tady v centru Prahy lidé spěchají a nekomunikují. Jezdím ale i na akce, kde jsou děti, a to je mnohem lepší, užívám si to," vysvětluje osmnáctiletý Ondra, kterého na akcích nadace Pomozte dětem nikdo nepřehlédne. Pracuje zadarmo, získané zkušenosti si však pochvaluje. Dělat maskota na firemních akcích bývá náročnější, honorář je okolo stokoruny na hodinu.

Brigáda ve fast foodu: sázka na jistotu

Plat bývá nízký, okolo 60 korun na hodinu, postupně se mírně zvyšuje. Výhody: pobočky jsou na každém rohu a po krátkém pohovoru vás téměř určitě přijmou. Na frekventovaných místech se během směny nezastavíte. Práce v kuchyni se nebojte, panuje zde uvolněnější atmosféra než "na kase", kde musíte občas odolávat náporu rozjívené mládeže nebo nepříjemných zákazníků. I když zrovna náhodou není "do čeho píchnout", nadřízení pro vás vždy ochotně nějakou práci vymyslí. Máte však své jisté.

Au-pair: procestujete svět

Velmi oblíbená forma přivýdělku spojená s návštěvou cizí země, obvykle Velké Británie, je au-pair, tedy pomoc s chodem domácnosti u předem vytipované rodiny. "Zkušenost dobrá, zlepšila jsem si znalosti jazyka. Je třeba počítat s tím, že budete napůl uklízečka a napůl chůva, ale moje rodina byla perfektní a vyšli mi ve všem vstříc. Pro nezkušené může být křik a vztekání dětí dost nepříjemný zážitek," vzpomíná studentka Daniela Marková, která strávila letošní léto jako

au-pair v Německu.

Multi-level marketing: obchodujte s čímkoli

Bude-li vám kamarádka nabízet kosmetiku z velkého katalogu nebo za vámi známý přijde se zaručeně nejlepším pojištěním, nelekejte se. Patrně jsou zapojeni do takzvaného multi-levelového marketingového prodeje, kterému se věnují studenti po celém světě. Firmy je lákají na pohádkové příjmy svých nejlepších prodejců, kteří ve skutečnosti profitují ze služebně mladších podřízených.

A na co si dát při hledání pracovní příležitosti během studií pozor?

Vyhýbejte se nezavedeným firmám, které mohou mít problém s posíláním výplaty včas. Velké podniky navíc nabízejí trainee programy pro studenty či absolventy škol, vyplatí se u nich pracovat za nízkou mzdu s nadějí, že vás po studiu zaměstnají na plný úvazek.

Někteří zaměstnavatelé vyžadují živnostenský list, těm se pokud možno vyhněte. Chtějte písemnou smlouvu: dohodu o provedení práce, o pracovní činnosti či pracovní smlouvu. U dohody o provedení práce dejte pozor na počet odpracovaných hodin u jednoho zaměstnavatele. Ten nesmí přesáhnout 300 hodin ročně a měsíční výdělek nesmí být vyšší než 10 tisíc korun. Výhodou je, že odpadá povinnost platit zdravotní a sociální pojištění.