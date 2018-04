Brigáda se vyplatí také jako praxe

Zájem o sběračské a jiné pomocné práce klesá. Výdělky na úrovni minimálních mezd už nejsou v přepočtu na české koruny tak vysoké. "Pryč jsou doby, kdy mělo smysl jezdit sbírat ovoce. Navíc tyto brigády jsou čím dál více obsazovány lidmi z Rumunska a Bulharska, kterým se i tak málo placená práce vyplatí," říká jednatel agentury AJob Jan Vybíhal.

I zaměstnavatelé chtějí víc

Také nabídky zaměstnavatelů se mění. "Chtějí kvalifikovanější sílu, velká poptávka je například v oblasti turismu a hotelnictví. S tím také souvisí, že požadují po kandidátech velmi dobrou znalost jazyka," poznamenává jednatel AJob. Potvrzuje to i Lea Špačková, marketingová ředitelka Student Agency: "Největší zájem je o pracovníky v oblasti zákaznického servisu - jde o práce v hotelích, restauracích, obchodech, sportovních centrech." I když stále budete spíše na pomocných pozicích, máte šanci lecčemu se přiučit. Podmínkou je aspoň komunikativní znalost jazyka země, do které jedete, nebo angličtiny.

V případě, že třeba angličtinu neovládáte dobře, vyplatí se odjet na jazykový kurz a pak v Británii zůstat třeba o měsíc déle. "V případě intenzivního školení se za měsíc dostanete na úroveň, která vám pak umožní pracovat jako obsluha v restauracích,“ radí Jana Horáková, ředitelka Agency4study. "Za ten měsíc se rozhlédnete a zjistíte, jaké máte možnosti. Každopádně byste si takto mohli vydělat přinejmenším tolik, aby se vám vrátily peníze investované do kurzu," dodává.

Vybírejte, nabídky jsou různé

Při pečlivém výběru brigád můžete narazit i na velmi atraktivní práce. "Mladí lidé ve věku do 35 let mají letos jedinečnou příležitost pracovat v lyžařském středisku Whistler v Kanadě - dějišti ZOH 2010. Uzávěrka přihlášek do programu byla již 10. června," říká marketingová ředitelka Student Agency s tím, že nabídka stáží a brigád bývá skutečně rozmanitá. Například začátkem roku agentura nabízela místa v amerických národních parcích. Přičemž pro absolventy má připraveny i stáže ve Spojených státech.

Také Ajobs se začala více specializovat na to, aby nenabízela jen nádeničinu za minimální mzdu. "Například jsme organizovali stáž pro studenty architektury a podobné projekty hodláme nadále rozšiřovat," říká Jan Vybíhal.

Vyhněte se podvodníkům

Brigádu v zahraničí si můžete najít sami. Zdarma vám pomohou poradci EURES, kteří působí na úřadech práce. Hledat můžete i přes internetové stránky, kde se soustředí nabídky zaměstnavatelů z celé Evropy.

Další možností je svěřit vše agentuře, která vám spolu s prací zajistí i ubytování a pojištění. Pokud nemáte doporučení, řídit byste se měli tím, zda má agentura povolení od ministerstva práce a sociálních věcí. Seznam najdete ZDE (sekce - zaměstnanost - pro občany - agentury práce), kde jsou rovněž uvedeny kontakty.