Brigáda v důchodu? Klidně

Pracovních příležitostí respektujících horší zdraví důchodce nebo potřebu starat se o dítě je v nabídkách práce pomálu. Radovan Burkovič z Job Centra Ostrava však tvrdí, že ten, kdo hledá, časem najde.



N abídky ojediněle, ale jsou



"Dlouhodobě spolupracujeme s firmami, které vyžadují důchodce. Většinou je to jejich známý nebo bývalý zaměstnanec," říká Burkovič. Od důchodců mají v agentuře tak dvě poptávky za měsíc. S maminkami je to horší. Do roka se objeví tak deset zájemkyň. "Oslovujeme maminky přímo v mateřských centrech, ale nezabírá to. U některých je to zkrátka nechuť. Na druhou stranu opravdu chybí nabídka práce, kterou je možné dělat z domova," vysvětluje Burkovič.



Ludmila Žemberiová z plzeňské pobočky Jobcentra se nejvíce setkává se zájmem studentů. "Podle nároků na fyzickou kondici nabízíme úklidové práce či práce ve skladu, u pokladny i důchodcům. Maminky s dětmi mají nejmenší zájem," potvrzuje Burkovičova slova Žemberiová. Většinou prý maminky chtějí pracovat tak čtyři hodiny denně a doma dělat ještě nějakou práci. Takové požadavky splňuje málokterá práce. Mnoho lidí, kteří si chtějí přivydělat, spoléhá na inzertní nabídku, která jim přijde do poštovní schránky a které je plný také internet. Většinou se ale takovým nabídkám nedá věřit. Zvláště těm slibujícím dosažení rychlého zisku, když je člověk ochoten zaplatit za zaslání dalších informací, které samozřejmě nic konkrétního neprozradí.



K dyž vyprší mateřská





V práci jsme jako sardinky. Musíte mít prostor a vzduch. Čtěte ZDE .

J

"Pokud už u nás hledá práci matka na rodičovské dovolené, má obvykle již takřka tříleté dítě," říká Renata Schlesingerová z pracovní agentury Manpower. Zaměstnanec či zaměstnankyně na rodičovské dovolené si přitom mohou přivydělávat neomezeně hned po uplynutí mateřské dovolené (v trvání 28 týdnů nebo u osamělých matek či při vícečetném porodu 37 týdnů), aniž přijdou o rodičovský příspěvek.Pokud se někomu podaří dohodnout na spolupráci se svým zaměstnavatelem, může s ním uzavřít dohodu o provedení práce nebo sjednat kratší úvazek. "Nesmí však u něho pracovat na plný úvazek. Pokud na něm trvá, musí se na hlavním pracovním poměru domluvit s jiným zaměstnavatelem," říká právník Libor Hůla. Přitom má takový pracovník nárok na nemocenskou i dovolenou podle běžných pravidel.Stává se však, že zaměstnavatel využije ochotu zaměstnankyně na rodičovské dovolené si přivydělat a nutí ji, aby zrušila stávající pracovní poměr na dobu neurčitou a podepsala třeba dohodu o pracovní činnosti. "Ale může tak učinit jen s jejím souhlasem, jinak nemůže stávající sjednaný pracovní poměr měnit," vysvětluje právník Hůla."Když jsem měla jít do důchodu, zbýval mé mladé kolegyni rok rodičovské dovolené. A tak jsme se se zaměstnavatelem dohodli, že tam ještě pobudu," říká učitelka Dana Kučerová z Prahy. Také ona si může přivydělat neomezeně. Žádný zaměstnavatel přitom nemá právo dožadovat se informace, kolik činí její důchod. I když mnozí tento údaj vyžadují s odůvodněním, že musí určit správnou výši platu.V situaci paní Kučerové je nejsnadnější dosavadní pracovní poměr na dobu neurčitou změnit s jejím písemným souhlasem na pracovní poměr na dobu určitou, a to formou dohody o změně pracovního poměru."Možné je také po skončení pracovního poměru uzavřít nový na dobu určitou, nepřesahující jeden rok," říká mluvčí ministerstva práce Kateřina Beránková. Pokud bude paní Kučerová pracovat ve škole pouze jeden rok, má nárok po tuto dobu pobírat i důchod. Pokud bude takto pracovat déle, nárok na něj po uplynutí 12 měsíců ztrácí.

Kde hledat přivýdělek? Užitečné internetové adresy: www.brigady.cz www.jobs.cz www.prace.cz www.praceihned.cz www.inzerceprace.cz

S