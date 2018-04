Na brigádě v Evropě se dá vydělat i přes tisíc eur. Ale musíte znát jazyk

Bývaly to v půli devadesátých let dobrodružné výpravy. Parta mladých se sbalila, trajektem se dopravila do Doveru, kde se snažila ostrým hochům od celní správy namluvit, že pracovní bagančata, montérky a ešus v ruksaku jsou ta správná výbava na týdenní pobyt v Londýně.

Když obstáli, mohli další týdny křižovat Anglii či Skotsko a hledat svolného farmáře, který jim načerno umožnil trhat jahody nebo sklízet brambory. Konec dávných vzpomínek, realita roku 2015 je úplně jiná. Tak předně, už žádný trajekt či nedůvěřiví celníci a hlavně žádná práce načerno.

Čeští studenti mohou několik let využívat komfortu volného pohybu a práce v Evropské unii. A také ho využívají, byť by mohli být aktivnější. Podle průzkumu společnosti Deloitte z roku 2013 se totiž na zahraniční brigádu vypravila jen necelá pětina oslovených studentů.

I tak je na konci školního a akademického roku na hranicích rušno. Budoucí číšníci, pokojské či sběrači malin míří za lepším výdělkem na Západ. „Mezi oblíbená místa patří Německo, Velká Británie, Rakousko i severské země, v létě jsou populární jihoevropská letoviska ve Španělsku či Itálii,“ vyjmenovává obvyklé destinace Magdaléna Daňková z Evropské služby zaměstnanosti EURES ČR.

Nejzajímavější nabídky jsou pryč, do kuchyně vás ještě přijmou

Pokud se až nyní rozhoupáváte, že byste mohli zmizet z dohledu rodičů a odjeli si vydělávat v zahraničí, asi vás EURES i pracovní agentury zklamou. Ta nejlukrativnější místa už jsou dávno rozebraná. „S hledáním se vyplatí začít co nejdřív, ideálně v lednu. Pobyty na Islandu, v Norsku, Irsku a Velké Británii bývají plné už v únoru či březnu, registrace do USA otvíráme dokonce již v listopadu předchozího roku,“ upozorňuje opozdilce Martina Květoňová, která má ve společnosti Student Agency na starosti zahraniční pobyty.

Takže to letos zřejmě nevypadá na job snů s královským výdělkem, pořád je však možné jet do ciziny sbírat zkušenosti, ovoce a eura. Práce na farmě ovšem nebývá placena valně, navíc se musíte připravit na úmornou dřinu v sadu, na poli nebo ve skleníku.

O mnoho zábavnější to není ani v kuchyni coby pomocný personál nebo ve stejnokroji pokojské. Pokud ovšem natrefíte na seriózní zaměstnavatele, šest nebo osm týdnů hravě odpracujete. Jako dvacetiletá Silva, přes rok studentka historie a španělštiny, loni o prázdninách pokojská v Andalusii.

Než podepíšete smlouvu Zjistěte si reference na vybranou agenturu, vyhledejte si o ní informace na internetu.



Zamyslete se, jestli vám agentura nabízí reálné pracovní podmínky.



Prověřte si existenci vašeho budoucího zaměstnavatele, můžete ho zkusit kontaktovat.



Důkladně si přečtěte každou smlouvu, než ji podepíšete. Je-li to možné, nechte ji posoudit právníkem.



Pracovní smlouvu podepisujte jen v jazyce, kterému rozumíte.



Při sjednávání pracovních podmínek chtějte od agentury podrobné informace, kde budete pracovat, co budete dělat, jakou dostanete odměnu nebo kde budete bydlet.



Na všechno mějte písemné doklady, které si pečlivě uschovejte.

Zdroj: EURES

„Hotel byl hodně velký a všechny jsme se musely otáčet. Představovala jsem si, že se budu po službě opalovat, ale na to nebyl čas. Na druhou stranu jsem si vydělala 30 tisíc a hodně se vylepšila ve španělštině,“ bere Silva svou brigádu vlastně jako studijní stáž.

Studentkám, jež by chtěly udělat podobnou zkušenost, vzkazuje: „Bez jazyka by to nešlo. Nadřízení nám dávali pokyny výhradně španělsky, s angličtinou se nikdo nezdržoval.“

To potvrzuje i Magdaléna Daňková. „Díky znalosti jazyka uchazeči omezí rizika, která jsou spojená například s neporozuměním pracovní smlouvě či problémy při komunikaci s ubytovatelem, pojišťovnou či jinými institucemi,“ připomíná.

Příliš velký výdělek? Buďte raději obezřetní

Silvě brigáda vyšla, dalším tisícům studentů taky. Jenže každý rok se najdou desítky jiných mladých lidí, kteří narazí na podvodníky. A skončí bez peněz, kontaktů a práce kdesi na venkově.

„Zájemci musí být opatrní při výběru práce a zaměstnavatele. Inzerci by vždy měli číst pečlivě. Hlavně na internetu se často objevují až podezřele lukrativní pracovní nabídky, s vysokými výdělky nepřiměřenými pracovní pozici či průměrnému platu a nízkými nebo téměř žádnými náklady,“ varuje Daňková.

Proto je na místě si budoucího zaměstnavatele pěkně proklepnout. Na webu si zklamaní brigádníci hojně vyměňují osobní zkušenosti. Nedůvěřiví přitom buďte i vůči vábení na Facebooku. „Letos evidujeme řadu případů, kdy si dívky z Česka zajišťovaly práci au-pair a byly podvedeny. Podvodníci na Facebooku vytvářejí falešné profily au-pair i hostitelských rodin, které pak přidávají do skupin, kde se au-pair sdružují,“ nabádá studentky Martina Květoňová.

Pokud tedy chcete odjet, ale nejste dobrodružný typ, nechte se vést profesionály z prověřených agentur, které dohledáte na http://portal.mpsv.cz pod záložkou Zaměstnanost, Pro občany, Agentury práce. Další rady jsou i na webu eures.cz a uradprace.cz.

Mzdy v zahraničí

Francie

Minimální mzda: 1 458 eur/měsíc

Na co nezapomenout: Ve Francii můžete volně pracovat 3 měsíce, pak se jen zaregistrujte k pobytu. Tím by měla veškerá administrativa skončit.

Jazyk: Umět anglicky je hezké, ale pokud chcete najít ve Francii práci, bez francouzštiny je to prakticky nemožné.

Brigády: V létě najdete práci v zemědělství, ale také v hotelech, restauracích nebo letoviscích na jihu Francie.

Itálie

Minimální mzda: není stanovena, většinou se pohybuje kolem 70 % průměrné mzdy (cca 1 200 eur/měsíc)

Na co nezapomenout: Pracovní povolení nepotřebujete, pokud byste ale v zemi zůstávali déle než 3 měsíce, musíte nahlásit pobyt na místním obecním úřadě. Registrace stojí 14,62 eura.

Jazyk: Umět alespoň pár slov italsky vám významně pomůže, při práci na farmě si obvykle vystačíte i s angličtinou a zbytek se naučíte v praxi.

Brigády: Letní brigádu nejlépe seženete v zemědělství (sběr vína, jablek, rajčat apod.), s italštinou se uplatníte i v hotelech a restauracích.

Nizozemsko

Minimální mzda: 1 502 eur/měsíc

Na co nezapomenout: Důležité je BSN číslo (BurgerServiceNummer), které získáte automaticky, jakmile se zaregistrujete na úřadu místní samosprávy nebo finančním úřadě. U brigády delší než 3 měsíce se zaregistrujte i u Imigrační a naturalizační služby (IND).

Jazyk: Učit se holandsky nemusíte, úplně si vystačíte s angličtinou.

Brigády: Nejčastěji získáte brigádu v zemědělství (sklizeň tulipánů, chřestu…), v uklízecích firmách, hotelech a restauracích.

Rakousko

Minimální mzda: není stanovena, většinou si vyděláte kolem 1 000 eur/měsíc Na co nezapomenout: Pracovní povolení potřeba není, ale do tří dnů po příjezdu musíte nahlásit svou adresu na přihlašovacím lístku, který odevzdáte na obecním úřadu či magistrátu ve Vídni. Při pobytu delším než 3 měsíce musíte žádat o povolení k pobytu pro občany EU na regionálním správním úřadu. Jakmile získáte práci a uzavřete pracovní smlouvu, dostanete také pracovní kartu.

Jazyk: Bez němčiny práci neseženete, čím lépe umíte, tím větší máte šance.

Brigády: Brigádu seženete především v zemědělství, ale také na turistických chatách, v hotelích, jako pomocný personál v restauracích.

Španělsko

Minimální mzda: 757 eur/měsíc

Na co nezapomenout: Není nutné vyřizovat si pracovní povolení, ale do 30 dnů od příjezdu musíte požádat o povolení k pobytu, pokud jste ve Španělsku zaměstnáni nebo tu pobýváte déle než 3 měsíce. Na úřadu práce či policejní stanici také získáte identifikační číslo cizince (NIE – número de indentificación de extranjero).

Jazyk: Ideální je španělština, sezonní práci získáte i se znalostí angličtiny, francouzštiny, němčiny či italštiny.

Brigády: Práci je vhodné hledat v letoviscích, kde můžete získat brigádu v hotelech či restauracích, nabízejí se i místa v zemědělství (sběr ovoce).

Velká Británie

Minimální mzda: 6,5 libry/hodinu (pro starší 21 let)

Na co nezapomenout: Pracovní povolení není potřeba, ale musíte se do jednoho měsíce zaregistrovat, například na imigračním úřadu. Mějte na paměti, že se v Británii v případě nesrovnalostí řídí heslem: Nejdřív vyhostit, pak až se ptát.

Jazyk: Bez alespoň základní znalosti angličtiny nemá smysl překročit hranice.

Brigády: Nejvíc sezonních míst najdete v zemědělství (sběr jahod, malin, cibule, brambor apod.), v hotelech, barech a restauracích a službách. Na farmě si vystačíte se základy jazyka, za barem musíte mluvit plynně a rozumět i společensky unaveným hostům.

Zkuste práci dobrovolníků

Pokud vás do zahraničí žene spíš než peníze touha učit se jazyk a poznat cizí země, zkuste dobrovolnické kempy.

Kdy se hlásit: Přihlásit se můžete kdykoliv, do zahraničí většinou vyrazíte do dvou až tří týdnů.

Co vás čeká: Pobyt v Evropě, ale klidně na opačném konci světa, který trvá dva až tři týdny i déle a kam se sjede skupina mladých lidí z různých zemí. Vybírat si můžete z tisíců nabídek, vypomáhat budete v obcích a biofarmách, při ochraně přírody, renovaci památek, organizaci kulturních akcí či práci s dětmi, postiženými i seniory.

Kolik to bude stát: Organizátor vám zaplatí ubytování a stravu, vy si musíte uhradit cestu a mít s sebou kapesné.

Kde hledat informace: www.indexsda.cz, www.trochujinak.cz, www.mladezvakci.cz